El festival que va más allá: ¿pero más allá de qué?

La zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife se prepara para demostrar lo que realmente significa llevar un evento al siguiente nivel los próximos 16, 17 y 18 de julio de 2026. El Tenerife Cook Music Fest regresa rompiendo con los esquemas habituales de las citas veraniegas, consolidándose como el festival de música en Tenerife que revoluciona por completo la experiencia de asistir a un espectáculo en directo.

Este esperado evento musical en Canarias deja atrás el concepto de los conciertos convencionales al transformar su recinto en una gigantesca área de entretenimiento de más de 60.000 metros cuadrados junto al mar. Los asistentes se encontrarán con un espacio totalmente dinámico donde poder subirse a una noria gigante con vistas al litoral, explorar un mercadillo lleno de tendencias o participar en diversas actividades interactivas pensadas para exprimir el día en grupo.

El paladar también tendrá un protagonismo indiscutible en esta edición a través de una fuerte apuesta por la gastronomía de km0. El festival habilitará una cuidada zona culinaria al aire libre que fusionará los productos locales con propuestas gourmet, creando el ambiente perfecto para relajarse, cenar y compartir entre amigos antes de que la música tome el control absoluto.

Todo este despliegue de experiencias paralelas servirá de marco para el mayor despliegue de música en vivo en Tenerife. A lo largo de sus tres jornadas, el recinto vibrará con tres grandes ambientes temáticos que combinarán los ritmos del reggaetón actual, el pop latino más contagioso y la energía imperecedera de la salsa y el merengue, asegurando tres noches de desconexión total.

El impacto de esta cita trasciende lo puramente musical para convertirse en un potente motor dinamizador de la economía local durante el periodo estival. La masiva afluencia de público prevista no solo consolida a la capital tinerfeña como el epicentro del ocio del archipiélago, sino que genera un efecto multiplicador en sectores estratégicos como la hostelería, el transporte y el comercio local.

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Más allá de las grandes cifras, el verdadero éxito de la cita radica en su capacidad para convocar a un público intergeneracional que busca algo más que un concierto convencional. El festival se perfila como el espacio idóneo para el reencuentro de grupos de amigos y familias que ven en este fin de semana la oportunidad perfecta de desconectar de la rutina y disfrutar del verano en un entorno seguro y vibrante. Con la venta de entradas a ritmo de récord, Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir tres jornadas inolvidables donde la música, la gastronomía y la convivencia a orillas del mar escribirán una nueva página en el calendario cultural de las islas