Cinco voces y una sola noche: lo que Tenerife vivirá el 17 de julio

Hay noches que se cuentan durante años. El 17 de julio apunta a ser una de ellas. Ese día, Chayanne, Olga Tañón, Gente de Zona, Greeicy y Emily Estefan comparten un mismo escenario en el Tenerife Cook Music Fest, el festival de música en Tenerife que reúne tres jornadas de música en directo los días 16, 17 y 18 de julio en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife. La segunda jornada, bautizada como Latin Mood, concentra un cartel de voces que llevan décadas llenando recintos a ambos lados del Atlántico.

El rugido de la noche ‘Latin Mood’: un hito musical en el Atlántico

La jornada del 17 de julio promete convertirse en un hito histórico para la música en directo en Canarias gracias a la velada bautizada como Latin Mood. El Tenerife Cook Music Fest logrará la hazaña de reunir sobre un mismo escenario a un elenco de estrellas internacionales que han marcado el ritmo de varias generaciones a ambos lados del Atlántico. El cartel combina el carisma incombustible de Chayanne y la arrolladora energía tropical de Olga Tañón con el ritmo urbano y contagioso de Gente de Zona, sumando además la frescura pop de Greeicy y el indiscutible talento de Emily Estefan. Esta ambiciosa propuesta no solo asegura un despliegue de éxitos globales que resonarán durante años, sino que consolida definitivamente al festival como el epicentro absoluto de los ritmos latinos en las islas, dentro de tres intensas jornadas programadas en la emblemática zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife

Pero el directo no termina en el escenario. El festival despliega un recinto de más de 60.000 metros cuadrados concebido como una auténtica ciudad del entretenimiento junto al mar, con una noria gigante que ofrece una panorámica única del litoral, un mercadillo de tendencias para recorrer entre concierto y concierto y diversas actividades para disfrutar en grupo.

La gastronomía completa la experiencia. Una zona con más de veinte puestos que fusionan cocina canaria de proximidad y propuestas internacionales se convierte en el punto de reunión perfecto para cenar, brindar y compartir antes de que la música tome el control.

Sobre el Tenerife Cook Music Fest

Tenerife Cook Music Fest es el gran referente como festival de música en Tenerife. Ubicado en la zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife, este consolidado evento musical en Canarias destaca por reunir a grandes estrellas internacionales bajo una producción de vanguardia diseñada para potenciar la fuerza de la música en directo en Tenerife. Con una previsión de más de 100.000 asistentes para su edición de 2026, el encuentro ejerce como un relevante motor económico y cultural para el Archipiélago