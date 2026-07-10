Tito El Bambino, en Canarias: “La música alegra los corazones en medio de tanto caos y violencia”

Tito El Bambino ya está en Tenerife para protagonizar uno de los grandes acontecimientos musicales de las Fiestas Patronales de San Pedro. El cantante puertorriqueño ofrecerá este viernes, 10 de julio, a partir de las 22.00 horas, un concierto gratuito en Güímar con el que el municipio pondrá el broche final a su programación festiva.

Antes de subirse al escenario, el intérprete de éxitos como El amor, Caile o Siente el boom participó en una recepción institucional en el Ayuntamiento de Güímar, donde firmó el Libro de Honor del municipio junto al actor y director colombiano Lucho Velasco, conocido por su participación en producciones como La reina del flow.

Velasco será el encargado de presentar el concierto, concebido como una celebración abierta a públicos de diferentes generaciones. Ambos artistas comparecieron posteriormente ante los medios acompañados por la alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro; la concejala de Fiestas, Patricia Encionoso; y el productor David Navarro, responsable de la empresa DN7.

“En Canarias me siento como en Puerto Rico”

Durante la rueda de prensa, Tito El Bambino destacó la conexión cultural y emocional que siente con las Islas. El artista, cuyo nombre real es Efraín David Fines, aseguró que actuar en el Archipiélago representa para él un motivo de orgullo.

“Es un orgullo estar aquí, en una tierra hermana, porque en Canarias me siento como en Puerto Rico; hablamos parecido y también compartimos muchas costumbres”, expresó el cantante.

El conocido como ‘El Patrón’ agradeció al Ayuntamiento y a la organización la oportunidad de formar parte del cierre de las fiestas patronales. Además, avanzó que su espectáculo está pensado para convertirse en una gran reunión familiar alrededor de la música.

“Gracias por creer en nuestra propuesta para traer música a la juventud y para que todas las generaciones puedan disfrutar juntas”, señaló.

El puertorriqueño también lanzó una invitación directa al público que acudirá al concierto: “Dejen el estrés en casa, porque hoy vamos a compartir en familia; hoy se brinca, se llora, se ríe, pero todo con alegría”.

Tito El Bambino reivindica la música frente al “caos y la violencia”

Más allá del carácter festivo de la actuación, el artista aprovechó su intervención para defender la capacidad de la música para unir a las personas y generar momentos de felicidad en una época marcada por los conflictos.

“La música alegra los corazones en un momento en el que hay tanto caos y tanta violencia en el mundo”, afirmó Tito El Bambino.

El cantante aseguró sentirse “privilegiado” por haber sido elegido para clausurar las fiestas de Güímar y trasladó sus mejores deseos a los vecinos y visitantes que participarán en el evento.

“Para mí es un privilegio y un orgullo que me hayan permitido cerrar sus fiestas patronales. Que Dios los bendiga y muchas bendiciones para todos”, concluyó.

Tito El Bambino es uno de los nombres más reconocibles del reguetón de las últimas décadas. Su trayectoria incluye un Premio Grammy Latino, además de diferentes reconocimientos concedidos por Billboard de la Música Latina, Premio Lo Nuestro y Premios Juventud.

Tras su paso por Güímar, el artista continuará su agenda de conciertos el 11 de julio en Fuerteventura y el 12 de julio en Milán, Italia. Posteriormente, cerrará esta parte de su gira el 17 de julio en Torremolinos, Málaga.

Lucho Velasco, fascinado con Tenerife: “Ya no me quiero ir”

Lucho Velasco también compartió su entusiasmo por visitar Tenerife por primera vez. El actor colombiano reconoció haber quedado cautivado por la isla y por la acogida recibida desde su llegada.

“Amo Canarias. Es la primera vez que estoy en esta isla y ya no me quiero ir”, confesó.

Velasco afirmó sentirse “muy bendecido por Dios” por poder continuar trabajando en el mundo de la interpretación y del espectáculo “en un mundo tan complicado”. También destacó la oportunidad de compartir escenario con Tito El Bambino, un cantante al que, según explicó, siempre ha admirado.

El intérprete viajó a Tenerife acompañado por sus hijas, que también han quedado “encantadas” después de conocer durante estos días diferentes lugares de la isla.

La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, deseó numerosos éxitos a los dos invitados y expresó su deseo de que puedan regresar próximamente al municipio. Incluso planteó la posibilidad de que Lucho Velasco ruede en el futuro alguna serie o película en Güímar.

Un concierto gratuito “para que el precio no sea un obstáculo”

La alcaldesa destacó durante el encuentro la cercanía y la humanidad demostradas por Tito El Bambino y Lucho Velasco. Castro defendió la importancia de ofrecer un espectáculo gratuito capaz de reunir a vecinos y visitantes alrededor de “ese lenguaje universal que nos une a todos, que es la música”.

“Güímar se merece un gran concierto gratuito, pensado para todas las edades, para que cualquier persona pueda disfrutar de buena música sin que el precio sea un obstáculo”, manifestó la regidora.

Por su parte, la concejala de Fiestas, Patricia Encionoso, agradeció la implicación del cantante y de su equipo para hacer posible “un concierto por todo lo alto” con el que culminarán las Fiestas Patronales de San Pedro.

La sorprendente respuesta de Tito El Bambino a la propuesta de Güímar

El productor David Navarro reveló que Tito El Bambino aceptó actuar en Güímar desde el momento en el que recibió la propuesta.

“Tito aceptó desde el primer momento. No pensó en el beneficio económico, sino en apoyar una iniciativa de estas características y responder al cariño de sus seguidores”, explicó el responsable de DN7.

Navarro recordó que la gira del cantante comenzó el pasado 4 de julio en Sevilla, donde habría congregado a entre 50.000 y 60.000 espectadores. En su opinión, esta respuesta demuestra la relevancia de contar en Güímar con un artista internacional de su nivel y, especialmente, de ofrecer el espectáculo de forma gratuita.

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La organización espera además que el concierto tenga un efecto positivo sobre la economía local. La llegada de seguidores procedentes de otros municipios podría incrementar la actividad en comercios, bares y restaurantes de Güímar durante una noche llamada a convertirse en uno de los grandes momentos de las fiestas.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas