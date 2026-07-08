Ritmo y sabor: tres noches en Tenerife de las que hablarás el resto del verano

El verano de 2026 ya tiene su punto de encuentro definitivo. La zona portuaria de Santa Cruz de Tenerife se prepara para recibir los días 16, 17 y 18 de julio al Tenerife Cook Music Fest, una cita que regresa pisando fuerte y consolidada como el gran festival de música en Tenerife para quienes buscan exprimir las vacaciones al máximo.

Esta edición rompe los moldes tradicionales al desplegar un impresionante recinto de más de 30.000 metros cuadrados pensados exclusivamente para el disfrute continuo. Lejos de ser un recinto de conciertos al uso, el espacio se convertirá en un gran parque de ocio junto al mar con atracciones tan potentes como una noria gigante con vistas a la costa, un mercadillo de tendencias ideal para explorar entre concierto y concierto, y múltiples actividades recreativas.

La comida también será protagonista en este esperado evento musical en Canarias. Los asistentes tendrán a su disposición la mejor zona gastronómica del verano, un espacio al aire libre que reunirá una selección de propuestas culinarias perfectas para cenar, brindar y compartir entre amigos en un ambiente totalmente festivo.

Todo este despliegue será el escenario de la mayor propuesta de música en vivo en Tenerife. Con tres días divididos en bloques temáticos (Urban Mood el jueves, Latin Mood el viernes y Tropical Mood el sábado), el público podrá bailar al ritmo de grandes estrellas mundiales como Don Omar, Myke Towers, Chayanne o Elvis Crespo, garantizando una experiencia de desconexión total.

Más allá de los cabezas de cartel, el festival se ha diseñado como una experiencia inmersiva que promete dinamizar la economía local y atraer a miles de viajeros interinsulares y peninsulares. La organización ha cuidado cada detalle de la producción técnica y de seguridad para que la única preocupación de los asistentes sea elegir el mejor look festivalero y coordinar los horarios con su grupo, convirtiendo a la isla en el epicentro del ocio musical del Atlántico.

Las entradas para las diferentes jornadas ya vuelan, anticipando un lleno absoluto en la capital tinerfeña que colgará el cartel de «todo vendido» mucho antes de que se enciendan los focos. Con la combinación perfecta de clima envidiable, los mejores ritmos globales y un ambiente inigualable, este fin de semana promete convertirse en el recuerdo imborrable de las vacaciones de 2026; la verdadera banda sonora de tu verano empieza aquí.