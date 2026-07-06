'Backrooms', 'Los escorpiones' y cómo las creepypastas han cambiado el imaginario de terror

El sinsentido y la conspiranoia se han convertido en una de las bases del terror contemporáneo, un género en el que las enfermedades sociales y políticas coetáneas a la obra la impregnan siempre como espejo de sus miedos más sustanciales. El terror se ha quitado de encima pasillos, fantasmas y ovnis para hablar de videojuegos, pantallas, archivos compartidos y rumores que parecen haber estado siempre ahí sin una raíz visible ni sólida, en muchas ocasiones. La recientemente estrenada 'Backrooms', dirigida por Kane Parsons, recupera uno de los mitos “creepypastas” más reproducidos en internet y conecta con otras obras literarias de autoras contemporáneas.

'Los escorpiones' (Lumen), de Sara Barquinero, sigue esta línea, y el laberinto que viven sus personajes no dista mucho de una pesadilla bien contada. Esta “novela de novelas” arranca con la parte titulada “Cambiatuvida.exe”, finalizando con la homónima 'Los escorpiones'. Es esta una obra que recorre desde el thriller psicológico a la novela filosófica, hablando de conspiraciones, delirios colectivos y el lado más oscuro de internet.

Sara Barquinero, autora de 'Los escorpiones' / JOSÉ LUIS ROCA

La novela reproduce la propia lógica de la conspiración en su forma, revelando conexiones que el lector irá desgranando poco a poco, al igual que sus protagonistas. La soledad, la depresión y la necesidad de fe -en algo, en cualquier cosa- subyacen tras el sentido del libro de Barquinero. Es esa soledad y el malestar psíquico lo que une a los personajes, y esto último, precisamente, resuena en obras de ficción contemporáneas. La película de Parsons se sumerge en la mitología creepypasta y webserie de esos “backrooms”: un espacio infinito, amarillo, burocrático y vacío, donde el horror no nace de una criatura concreta, sino de la imposibilidad de escapar. Un 'no lugar' de miedo.

Backrooms / .

Como en 'Los escorpiones', en Backrooms el terror surge de una arquitectura mental antes que física. El laberinto exterior no hace más que materializar otro más profundo: el de una época saturada de signos, pantallas y relatos cortados y pegados, donde cualquier grieta puede convertirse en explicación total y donde la razón, en muchos casos, queda desdibujada.

No es la primera vez que los mitos creepypastas son llevados al cine: Slender Man es otro ejemplo de cómo una leyenda urbana alimentada en internet -nació en Something Awful en 2009 a partir de imágenes manipuladas- se convierte en relato popular en cuestión de meses. Pero, ¿qué es eso de lo “creepypasta” y cómo han llegado al séptimo arte y la literatura rumores nacidos en hilos de 4chan?

“Espeluznante” copypasta

El término “creepypasta” procede de copypasta y “espeluznante” en inglés: textos copiados y pegados de foro en foro. Un creepypasta es, en esencia, un mito de terror nacido o difundida en webs. Relatos breves, muchas veces anónimos, que circulan por foros, cadenas, wikis, Reddit, 4chan y hasta incluso YouTube. En muchas ocasiones, estos relatos se presentan como si fueran testimonios reales. Know Your Meme lo define como un subgénero de las copypastas formado por ficciones breves de terror y leyendas urbanas distribuidas por tablones online o correo electrónico.

“Este videojuego existió”, “este audio fue censurado” o “esta imagen no debería circular” son encabezados prototípicos de los relatos creepypasta.

Mónica Ojeda, autora de 'Mandíbula' y 'Nefando'. / Levante Televisión

Mónica Ojeda, que en su novela 'Mandíbula' (Candaya) abordó el tema de las creepypastas y en 'Nefando' (publicada en la misma editorial) se sumerge en el mundo de la deep-web, confesaba en una entrevista para PliegoSuelto que “no se puede hablar sobre la cultura de terror y de horror adolescente sin tener en cuenta Internet y la aparición de las creepypastas”.

La supuesta pantalla de inicio de Polybius. / Wikipedia

Los espacios liminales frente a la casa encantada

The Backrooms, la leyenda vinculada al filme de Parsons, nació como una creepypasta con origen en 4chan en el año 2019: una imagen de estancias amarillentas y sucias, moqueta húmeda, luces fluorescentes y oficinas vacías que dio pie al mito de un espacio infinito al que se puede caer por error, como si se atravesara una grieta de la realidad para acabar atrapado en un laberinto angustioso.

Estas zonas de pesadilla se representan como espacios liminales: lugares de tránsito -oficinas, pasillos, parkings, centros comerciales o sótanos-alejados de lo que consideramos más humano, como un salón, una cocina… estancias vinculadas a “la vida” que sí se representan -y se pervierten- en la figura de terror más clásica: la de la casa encantada.

Estos espacios no son la única forma que ha adoptado el folclore digital para contar sus historias. Otros mitos creepypasta digitales se han construido alrededor de los videojuegos, como es el caso de Polybius: la leyenda urbana sobre un supuesto arcade de 1981 vinculado a experimentos gubernamentales y a efectos alucinógenos, pesadillas o impulsos suicidas; o el llamado Síndrome de Pueblo Lavanda, una creepypasta de Pokémon que imaginaba una conspiración para ocultar suicidios infantiles provocados por la música original de esta zona del mapa en las ediciones japonesas de Pokémon Rojo y Verde.

'La mecánica de los fluidos'

Quizá el espacio liminal de internet más oscuro sean sus propias cámaras de eco y las teorías conspirativas: antivacunas, terraplanismo, xenofobia, misoginia… La murciana Gala Hernández López ganó el Premio César a Mejor Cortometraje Documental el pasado 2024 con 'La mecánica de los fluidos', un documental sobre el movimiento incel (“célibes involuntarios”) que encuentran su espacio de reconocimiento y "apoyo mutuo en internet", haciendo un retrato de estas comunidades y cómo funcionan.

El Oxford Internet Institute distingue las cámaras de eco como teorías basadas en la selección de información afín por parte de los usuarios, una idea que resuena en el documental de Hernández López, que se aleja de la ficción para presentarnos la crudeza con la que estos pensamientos misóginos y violentos se instalan en la sociedad.

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Tanto 'Backrooms' como las novelas de Barquinero u Ojeda, así como documentales como el de Hernández López, confirman una corriente: las nuevas realidades y problemáticas cambian la forma en la que se narran las mismas y el género de terror sigue mutando conforme a estas tendencias.