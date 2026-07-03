Libros
Dolores Redondo publica en octubre la novela 'Todas las noches, todas las ciudades'
La editorial Destino adelanta que se trata de una "historia absorbente" sobre un escritor al que interroga al policía por unos hechos reales idénticos a los que aparecen recogidos en su último libro
EFE
La escritora súper ventas Dolores Redondo publicará el 21 de octubre su nueva novela 'Todas las noches, todas las ciudades', han avanzado este viernes desde su la editorial Destino.
La donostiarra, autora de la 'Trilogía del Baztán', 'Todo esto te daré' o 'Esperando el diluvio', volverá con una "historia absorbente" sobre un escritor, Benedict Newman, al que interroga al policía por unos hechos reales idénticos a los que aparecen recogidos en su último libro. Tras sufrir un colapso, Newman de repente es otro: habla y actúa como Colt Star, el detective de sus novelas, dispuesto a investigar el caso en el que su creador es el principal sospechoso, añade la sinopsis.
"Si un escritor pasa décadas enteras habitando la mente de sus personajes, pensando sus pensamientos, sintiendo con su piel, soñando sus sueños, ¿dónde está la frontera? ¿Y qué ocurre cuando esa frontera desaparece?", apunta el texto de presentación del libro.
Según Destino, "Dolores Redondo regresa a sus lectores con la historia que llevaba años esperando ser contada y se adentra en el territorio más vertiginoso de cuantos puede explorar un escritor: el lugar donde la voz que se inventa y la voz propia ya no se distinguen".
- Las playas más pequeñas de Tenerife: tres rincones que muchos pasan por alto y merecen una visita
- Una mujer herida al sufrir mordeduras de dos perros potencialmente peligrosos en Tenerife
- Guía de Isora registra dos terremotos en poco más de una hora durante la mañana de este jueves en Tenerife
- Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
- El choque entre Canarias y Estado por la vigilancia volcánica paraliza la puesta en marcha del Centro Nacional de Vulcanología
- La Policía Local cierra al tráfico el camino de La Costa de La Laguna por un vertido de aceite
- El guachinche de Tenerife elegido por Pedro Rodríguez para disfrutar de la auténtica cocina canaria
- Luz verde a la peatonalización del entorno del Mercado de Santa Cruz de Tenerife