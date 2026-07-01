Cancelado el concierto de Lola Índigo en el Cook Music Fest de Tenerife
La actuación estaba prevista para el 16 de julio en el Puerto de Santa Cruz y la organización abre un plazo de 15 días para pedir la devolución de las entradas
El concierto de Lola Índigo previsto para el próximo 16 de julio en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido cancelado. El Cook Music Fest ha comunicado que la actuación no podrá celebrarse por “incompatibilidades completamente ajenas a la artista y al festival”.
La organización asegura que durante las últimas semanas las partes implicadas han mantenido conversaciones para intentar encontrar una solución que permitiera mantener el concierto, aunque finalmente no ha sido posible.
Cómo pedir la devolución de las entradas
Los espectadores que habían comprado entradas para el concierto podrán solicitar la devolución en un plazo de 15 días.
Para hacerlo, deberán escribir al correo electrónico habilitado por la organización:info.es@vivaticket.com
El festival ha lamentado las molestias que esta cancelación pueda ocasionar a quienes tenían previsto asistir a la actuación de Lola Índigo en Tenerife.
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