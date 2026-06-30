IsLABentura Canarias impulsa una alianza de laboratorios de guion en Iberoamérica

IsLABentura Canarias, el laboratorio de guion del Gobierno de Canarias, impulsa la creación de ‘Atlántica Guion’, una alianza iberoamericana presentada en el marco de la Semana del Guion de Cali (Colombia) para fomentar la coproducción desde las primeras fases de desarrollo de proyectos audiovisuales. La iniciativa reúne a IsLABentura Canarias con los laboratorios 'Algo en Común' (Colombia) e 'Histórias Que Viajam' (Brasil), con el propósito de fortalecer la colaboración entre territorios y favorecer la proyección internacional de nuevos guiones.

En los próximos meses, ‘Atlántica Guion’ promoverá encuentros virtuales entre guionistas iberoamericanos con el fin de favorecer el intercambio de conocimiento, analizar los retos compartidos de la profesión, identificar nuevas oportunidades de colaboración y poner en marcha los primeros talleres de formación online, que se anunciarán próximamente a través de su web oficial.

Cooperar para competir

Uno de los principales valores de esta red reside en impulsar la coproducción desde las primeras fases del desarrollo de los proyectos, favoreciendo la colaboración entre creadores y la construcción de historias con vocación internacional. María José Manso, directora de IsLABentura Canarias, apuntó como "La alianza nace de la convicción de que el trabajo compartido y en red es, hoy en día, el único camino real para garantizar que los proyectos alcancen su máximo estándar de excelencia y competitividad en el mercado global".

Como parte de esta apuesta por consolidar esta red iberoamericana de cooperación, la Semana del Guion de Cali albergó un encuentro estratégico con instituciones, organizaciones y profesionales del sector audiovisual para explorar nuevas vías de colaboración. A la reunión asistieron representantes de Canary Islands Film, la Comisión Fílmica de Cali, Valle al Cine, la FIPCA, REDES, la Academia Colombiana de Cine y la Federación Iberoamericana de Academias de Cine. Este encuentro permitió reforzar el respaldo institucional a la iniciativa y sentar las bases para futuras acciones conjuntas en favor de la coproducción y el desarrollo de proyectos audiovisuales en el ámbito iberoamericano.

Semana del guion en Cali

El pasado miércoles 24, se celebró una mesa de trabajo para la constitución de esta Alianza. Se trató de un encuentro privado con destacadas figuras e instituciones del sector audiovisual, como Natacha Mora, directora de Canary Islands Film (Gobierno de Canarias); la Comisión Fílmica de Cali, de la Secretaría de Desarrollo; y Maria Paula Hernández, líder de Valle al Cine de la Gobernación del Valle. Asimismo, sumaron su apoyo la FIPCA, representada por Arturo Montenegro (Panamá); Alexandra Cardona, de Redes —Red Colombiana de Escritores Audiovisuales; y Elkin Zair Manco, director ejecutivo de la Academia Colombiana de Cine y representante de la Federación Iberoamericana de Academias de Cine. El encuentro también se vio enriquecido por la mirada de reconocidos creadores y gestores como la guionista y directora dominicana Johanné Gómez; la guionista colombiana Camila Bruges; Gerylee Polanco, directora del Festival Internacional de Cine de Cali (Colombia); y Diana Narváez, directora de Panda Scout, curadora y analista audiovisual.

Noticias relacionadas

El viernes 26, tuvo lugar el panel de Film Commissions: "Inspiración en el territorio para el desarrollo de ideas iberoamericanas”, con la participación de Dahiana Gallego, guionista y directora y responsable de Cali Film Commission; Maria Paula Hernández, responsable de Valle al Cine de la Gobernación del Valle de Cali; además de Natacha Mora, directora de Canary Islands Film.