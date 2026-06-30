El Festival Boreal 2026 cierra su cartel reivindicando la cultura de raíz, la vanguardia y la agitación social

El Festival Boreal clausura el diseño de su decimonovena entrega consolidando un espacio donde la música independiente, el activismo medioambiental y la equidad comunitaria se encuentran de forma orgánica. Los próximos 18 y 19 de septiembre, el casco histórico del municipio tinerfeño de Los Silos se transformará en una plaza abierta que esquiva los formatos comerciales predecibles para devolver a la música en directo su dimensión más cercana y compartida.

A través de un cartel multidisciplinar y periférico, el certamen de la comarca de Daute propone una experiencia pausada que se distancia de las aglomeraciones de las grandes citas veraniegas. Este planteamiento propio, enfocado en el respeto al territorio, revalida la posición del encuentro entre los diez festivales más relevantes del ámbito rural en España según el Observatorio de la Cultura.

El cierre de la programación de conciertos traza un puente de ida y vuelta entre la creación contemporánea y los sonidos tradicionales de cuatro continentes. El último gran anuncio del festival lo protagoniza el debut en directo de Jable, un proyecto impulsado por las creadoras canarias Jela y Cristina Mahelo, quienes reinterpretan el folclore del archipiélago desde una sensibilidad actual junto a músicos de la escena subterránea insular.

A este estreno se suman el pulso festivo y psicodélico del sexteto afro-latino Candeleros y las sesiones de música electrónica de corte analógico firmadas por la productora tinerfeña The Queen of Bass. Con estas incorporaciones se completa una propuesta internacional estimulante y diversa que evita los nombres habituales de las radiofórmulas.

Cartel del Festival Boreal 2026 / 5

La programación de este año cuenta con el sonido oscuro de Daddy G, miembro fundador del grupo británico Massive Attack, quien comparte cartel con el rock alternativo de los colombianos Aterciopelados, el pop sintético de la chilena Rubio y la baja fidelidad norteamericana de The Neighborhood Kids.

El cartel se abre a lenguajes globales mediante el rock del desierto de Imarhan, el trap en quechua de Renata Flores, el ritmo afro-portugués de Throes + The Shine, la polifonía magrebí de Aïta Mon Amour, la canción de autor brasileña de Josyara y el dub de Hempress Sativa feat. Paolo Baldini DubFiles. La escena canaria muestra su dinamismo con el rap combativo de El Veneno Crew y las propuestas de Fuensanta, La Terrorista del Sabor, Pleito y Xerach.

Más allá de los escenarios, la identidad de Boreal reside en su naturaleza transversal, capaz de unir la inquietud artística con un firme compromiso social. Reconocido como el ecofestival pionero de Canarias y único representante del archipiélago en el Forum of Worldwide Music Festivals, el encuentro fundamenta su producción en el desarrollo sostenible, la reducción del plástico y el apoyo a la economía local.

Su trayectoria avala estos valores: fue el primer certamen de España galardonado con el Premio Fest a la diversidad e igualdad de género, otorgado por la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música, manteniendo una estricta paridad de mujeres tanto en la programación artística como en los equipos técnicos.

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Asimismo, la cita cuenta con planes específicos de accesibilidad destinados a eliminar barreras físicas y sensoriales, abriendo la experiencia a todos los públicos. Durante las dos jornadas, las calles peatonales de Los Silos albergarán un programa diurno con ecomercados, muestras de arte urbano en vivo, exposiciones, gastronomía internacional y talleres infantiles, confirmando que un festival puede ser un lugar de encuentro intergeneracional y consciente cuyas entradas ya se pueden adquirir en la web oficial del evento.