La épica hecha baile: La Misa se consolida como un festival único

La Misa volvió a demostrar este sábado por qué se ha convertido en una de las citas imprescindibles del calendario electrónico en Canarias. Miles de personas se dieron cita en Golf Costa Adeje para vivir una jornada donde la música, la producción artística y la energía del público se fundieron en una experiencia colectiva que, edición tras edición, continúa ganando peso dentro del circuito nacional.

Desde primera hora de la tarde, con un cielo cómplice parcialmente nublado, el recinto comenzó a llenarse de fieles vestidos de negro, cumpliendo con el característico código All Black, una de las señas de identidad de esta cita exclusiva impulsada por Farra World. Como cada edición, año a año, La Misa volvió a transformar este icónico espacio de Costa Adeje en un auténtico templo de la música electrónica.

El encuentro es un intenso ritual compartido que une instantes épicos desde el mismo inicio hasta los beats finales; cada dj es celebrado como un héroe y cada canción es recibida casi como un himno.

En esta entrega de 2026, el momento más esperado llegó con la aparición de Michael Bibi. El dj, considerado uno de los grandes referentes internacionales del tech house, cumplió con su condición de cabeza de cartel y construyó una sesión hipnótica en la que llevó el baile colectivo al nivel del éxtasis.

Su sesión mantuvo al público completamente entregado, confirmando el enorme atractivo que suponía su presencia en Tenerife y dejando algunos de los momentos más memorables de esta edición.

El cartel lo completaron Miguelle & Tons, Silvie Loto, Kinaahau y Cristian Battaglia (encargado de inaugurar la cita), responsables de completar un recorrido musical que mantuvo la intensidad durante las nueve horas de programación. Cada actuación contribuyó a una narrativa sonora perfectamente integrada con el despliegue visual, la iluminación y los efectos escénicos que caracterizan la identidad del festival.

Más allá de la música, La Misa volvió a destacar por una producción cuidadosamente diseñada para envolver al público en una experiencia inmersiva, con zonas como el backstage, de éxtasis colectivo. Visuales de gran formato, una iluminación sincronizada con cada sesión y una dirección artística minuciosa reforzaron un concepto que ha sabido diferenciar al festival desde sus primeras ediciones y que continúa consolidando una comunidad propia alrededor del evento.

La respuesta del público volvió a confirmar el crecimiento de una cita que atrae cada año a asistentes procedentes de distintos puntos de Canarias, la Península y numerosos países europeos. La combinación entre la calidad artística del cartel, el entorno privilegiado de Golf Costa Adeje y una producción de primer nivel volvió a situar al sur de Tenerife como uno de los destinos de referencia para los grandes encuentros internacionales de música electrónica.

Organizado por Farra World, La Misa reafirma así su posición como uno de los festivales con mayor personalidad del panorama nacional. Lejos de limitarse a una sucesión de actuaciones, el evento ha conseguido construir un lenguaje propio en el que la música, la puesta en escena y el sentimiento de pertenencia convergen en una experiencia que trasciende el formato tradicional de festival.

Con el respaldo del Gobierno de Canarias Islas Iguales, Turismo de Islas Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Golf Costa Adeje y el Ayuntamiento de Adeje, la edición de 2026 cierra con la sensación de haber dado un nuevo paso en la consolidación de un proyecto que continúa proyectando a Tenerife como uno de los grandes referentes de la cultura electrónica en el sur de Europa.