La Misa Festival: altar europeo de la música electrónica en Tenerife

La Misa volverá a reunir el próximo 27 de junio a miles de amantes de la música electrónica en el Golf Costa Adeje con una nueva edición que promete seguir consolidando al festival como uno de los eventos más singulares y esperados del calendario musical de Canarias. Organizado por Farra World, el encuentro ha construido una identidad propia a partir de una propuesta inmersiva que combina música, puesta en escena, estética y experiencia colectiva bajo un concepto que define al techno como una auténtica ceremonia contemporánea.

El gran protagonista de esta edición será Michael Bibi, uno de los nombres más influyentes de la escena electrónica internacional y una de las figuras más respetadas del techhouse mundial. Su presencia supone uno de los mayores reclamos del festival y una oportunidad única para disfrutar en Tenerife de un artista que ha conquistado algunos de los escenarios más importantes del planeta gracias a sesiones cargadas de energía, personalidad y una conexión muy especial con el público. Los organizadores lo sitúan como el gran nombre de una edición llamada a marcar el verano en las islas.

Junto a Michael Bibi, el cartel contará con Miguelle&Tons, Silvie Loto, Kinaahau y Cristian Battaglia, completando una programación diseñada para ofrecer nueve horas de música en un entorno espectacular con vistas al Atlántico. La cita arrancará a las 15:00 horas y estará reservada para mayores de 18 años.

Desde sus primeras ediciones, La Misa ha destacado por una cuidada producción artística basada en visuales impactantes, una escenografía de inspiración ceremonial y una atmósfera inmersiva que invita al público a formar parte de una experiencia colectiva. El característico código de vestimenta All Black, ya convertido en una de las señas de identidad del evento, contribuye a reforzar una estética reconocible que ha ayudado a convertir al festival en una referencia para los seguidores de la cultura electrónica.

Con una creciente proyección internacional, La Misa Festival vuelve a situar a Adeje en el mapa de los grandes eventos electrónicos del sur de Europa, ofreciendo una experiencia donde la música, la producción visual y la energía del público se combinan para dar forma a una jornada única.

La Misa, que cuenta con el patrocinio del Gobierno de Canarias Islas Iguales, Turismo Islas Canarias, Promotur, Turismo de Tenerife, Golf Costa Adeje y el Ayuntamiento de Adeje, apuesta también por una experiencia que trasciende el formato tradicional de festival. La producción incorpora una cuidada dirección artística en la que la iluminación, los elementos escénicos y la ambientación visual desempeñan un papel protagonista, generando una atmósfera inmersiva que acompaña la narrativa del evento desde la apertura hasta el cierre. El resultado es un espacio concebido para que la música y la experiencia sensorial avancen de forma conjunta.

La elección de Adeje como sede vuelve a reforzar el atractivo turístico y cultural del sur de Tenerife como destino para grandes eventos internacionales. La combinación de un entorno privilegiado, una climatología favorable y una creciente oferta de ocio ha permitido que citas como La Misa atraigan a público procedente de distintos países europeos, contribuyendo a la proyección exterior de la isla y al posicionamiento de Canarias dentro del circuito internacional de festivales electrónicos.

Con una identidad original muy potente y única, y una comunidad fiel que crece edición tras edición, el Festival La Misa volverá a marcar, un año más, el comienzo de la temporada estival de festivales en Canarias, en una cita que trasciende lo musical consolidándose como el granritual contemporáneo que inaugura el verano.

Una jornada donde la danza y la música volverán a ser nexo de unión de miles de personas compartiendo un símbolo, un mismo ritual, un solo color: All Black!