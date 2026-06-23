El trío danés WhoMadeWho se suma al cartel de EÓLICA 2026 en Tenerife

WhoMadeWho se incorpora al cartel de EÓLICA 2026, el Festival Internacional de Energías Renovables que se celebrará los días 16 y 17 de octubre en el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), en Tenerife.

El trío danés, formado por Tomas Høffding, Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, llega a la programación como uno de los nombres destacados de la electrónica internacional. La banda ha construido durante más de dos décadas una propuesta que combina producción electrónica, instrumentación en directo y una marcada sensibilidad melódica.

La confirmación de WhoMadeWho refuerza un cartel en el que ya figuran artistas como Jayda G, Danilo Plessow (Motor City Drum Ensemble), TSHA, Horse Meat Disco, Dee Diggs, Octo Octa, Eris Drew, Victor Ruiz, Biggi Veira (GusGus DJ Set), Rainer Trüby y Vive La Fête.

Un nombre internacional para EÓLICA 2026

WhoMadeWho se ha consolidado como una de las propuestas más reconocidas de la escena electrónica contemporánea. Su directo se mueve entre la cultura club y el formato de banda, con un sonido que combina bases electrónicas, guitarras, batería, voces y estructuras más próximas a la canción.

El grupo, originario de Copenhague, inició su trayectoria en 2003 y desde entonces ha desarrollado una identidad propia dentro del circuito internacional. Su capacidad para trasladar la electrónica al escenario con formato live les ha permitido actuar en festivales y espacios de referencia.

En los últimos años, la banda ha ganado visibilidad global por sus actuaciones en eventos como Coachella, Burning Man, Roskilde o Tomorrowland, además de sus sesiones para Cercle, formato audiovisual que ha contribuido a acercar la música electrónica a audiencias masivas en escenarios singulares.

Electrónica, directo y cultura club

La propuesta de WhoMadeWho se distingue por su capacidad para unir la energía de la pista de baile con una interpretación en vivo más orgánica. Esa mezcla ha situado al trío en un espacio propio entre el indie electrónico, el house melódico y la electrónica de gran formato.

Su incorporación al cartel de EÓLICA 2026 encaja en una programación que busca reunir distintas generaciones, escenas y sensibilidades de la música electrónica.

El festival contará también con artistas vinculados al house, el disco, el techno, la electrónica queer, el sonido club europeo y propuestas más orientadas al directo o al DJ set. Esa diversidad de perfiles configura una de las apuestas más amplias del calendario musical previsto en Tenerife para 2026.

Cartel del Festival Eólica / ED

Un festival en el ITER

EÓLICA 2026 se celebrará en las instalaciones del ITER, en el sur de Tenerife. Este espacio se ha convertido en un referente insular en investigación, innovación y energías renovables.

El festival se presenta como una cita que une cultura, ciencia, tecnología y sostenibilidad. El propio recinto refuerza esa identidad, al tratarse de un entorno vinculado a la investigación aplicada en energías limpias, telecomunicaciones, medio ambiente y desarrollo tecnológico.

La edición de 2026 supone el regreso de EÓLICA tras más de una década sin celebrarse. El proyecto inició su trayectoria en 2003 y suma nueve ediciones anteriores.

Cultura y sostenibilidad

EÓLICA fue uno de los proyectos pioneros en España en vincular música, arte y conciencia ambiental. Durante su recorrido, el festival fue reconocido con el Greener Festival Award, un distintivo internacional asociado a eventos con criterios de sostenibilidad.

La nueva edición mantiene esa línea de trabajo, con una programación musical de alcance internacional y una sede directamente relacionada con las energías renovables.

El planteamiento del festival busca reforzar la idea de que la creación cultural también puede dialogar con la innovación tecnológica y con modelos de producción más respetuosos con el entorno.

Un cartel con varias escenas electrónicas

La incorporación de WhoMadeWho se suma a una programación que ya reúne a artistas de distintas corrientes de la electrónica actual.

Jayda G representa una conexión entre house, disco y cultura club contemporánea. Danilo Plessow, conocido por su proyecto Motor City Drum Ensemble, es una figura de referencia para varias generaciones de DJs y productores. TSHA se ha consolidado como una de las artistas británicas con mayor proyección en la electrónica reciente.

El cartel incluye además a Horse Meat Disco, colectivo asociado a la cultura disco y queer; Dee Diggs, Octo Octa y Eris Drew, nombres vinculados a la escena club norteamericana; y propuestas como Victor Ruiz, Biggi Veira, Rainer Trüby o Vive La Fête.