‘Anatomía de un instante’ triunfa en los Anillos de Oro

Anatomía de un instante – la exitosa producción sobre el 23F basada en el ensayo de Javier Cercas y con Álvaro Morte en el papel de Adolfo Suárez– fue la serie triunfadora de en la primera edición de los Premios Anillos de Oro, celebrados en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. No solo se alzó como la Mejor serie de ficción dramática sino que se hizo, además, con los galardones a Mejor postproducción y recursos digitales, Mejor edición o montaje, Mejor dirección de arte, Mejor guion adaptado, Mejor intérprete de reparto (para Eduard Fernández, que se impuso a su compañero Manolo Solo), Mejor dirección de producción, Mejor casting, Mejor maquillaje y peluquería, Mejor fotografía, Mejor Sonido, Mejor producción ejecutiva y Mejor actor protagonista . Es decir, se llevó trece de los 14 galardones a los que estaba nominada.

Mientras, Carmen Machi obtuvo el premio a Mejor actriz protagonista por Celeste y Álvaro Morte el de Mejor actor protagonista por su interpretación de Adolfo Suárez. Por su parte, la joven Carla Quílez se volvió a casa con el de Mejor intérprete revelación por Yakarta, rodada en parte en la Isla. Esta ambición desmedida, la miniserie documental de C. Tangana, fue reconocida por la Mejor música y como Mejor serie de no ficción.

El homenajeado Antonio Resines a su paso por la alfombra junto a su esposa, ayer, en el Recinto Ferial. | MARÍA PISACA

Puntual, tras un vídeo promocional sobre las excelencias de Canarias como plató de rodaje, la música de la Orquesta Filarmónica de Tenerife fue la encargada de dar el pistoletazo de salida a la ceremonia. Más de 850 candidaturas concurrieron a esta primera convocatoria de unos galardones dedicados a la ficción nacional, tal y como explicaron los presentadores de la ceremonia, el actor Santi Millán y la periodista Elena S. Sánchez. Además, y si todo va según lo previsto, lo más probable es que las siguientes cinco ediciones se celebren también en Tenerife. Mientras, el actor y humorista canario Abián Díaz puso el toque canario participando en algún que otro juego con el público en los intermedios entre las distintas entregas de galardones.

El de Mejor guion original fue el primer premio de la velada, que se le concedió a Alauda Ruíz de Azúa, Eduard Sola y Juliá de Paz por Querer, una serie sobre la violencia dentro del matrimonio protagonizada por Nagore Aramburu.

The Walking Dead: Daryl Dixon T3 fue reconocida como Mejor serie internacional y Andalucía Film Commission y Film Madrid Region se llevaron ex aequo el premio a Mejor film office. Al otro lado del charco, la distinción de Mejor serie latinoamericana fue para Los mil días de Allende. La vida breve y su disparatada recreación del reinado de Luis I, el monarca con el mandato más corto en la historia de España, se hizo con un merecido galardón al Mejor vestuario.

Esta primera edición de los premios Anillos de Oro, bautizados así por la mítica serie de los ochenta protagonizada por Imanol Arias y Ana Diosdado, se celebró para cumplir una vieja aspiración de la industria televisiva: contar con unos galardones propios.

En total, durante la velada celebrada en el Recinto Ferial de la capital tinerfeña se repartieron 23 premios. Amén del galardón de Honor que se le concedió al que es, sin duda, uno de los actores más queridos del país, Antonio Resines. El intérprete de Los Serrano reconoció esta misma semana que el principal motivo por el que se «le quiere tanto» es porque un día se coló en el hogar de todos los españoles para dar vida a un sufrido viudo padre de tres hijos que volvía casarse. «Estoy en el ecuador de mi carrera», reivindicó al recibir su merecido homenaje sobre el escenario del recinto santacrucero.

Noticias relacionadas

Organizados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, la gala de los premios se estrenó por todo lo alto en la noche capitalina. Hubo una nutrida y larga alfombra dorada por la que desfilaron autoridades de la Isla y algunos de los rostros más conocidos de las pantallas patrias.