Ana Diéguez-Rodríguez: "Rubens entendió el poder de la imagen como hoy entendemos internet”

Ana Diéguez-Rodríguez habla de Rubens como si lo hubiese conocido antes de que la historia lo convirtiera en un gigante. Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela y directora del Instituto Moll, la comisaria de la exposición «Rubens. El florecimiento de un genio», que se inaugurará el próximo 2 de junio en el Museo de Bellas Artes de València, propone mirar al pintor flamenco no desde sus grandes composiciones barrocas, sino desde sus años de aprendizaje, sus maestros, sus colegas, sus amistades, su cultura humanista y el ambiente convulso y fértil de Amberes a finales del siglo XVI. El resultado es una exposición que busca explicar cómo brota un genio antes de deslumbrar.

¿Qué va a encontrar el público en esta exposición?

El público va a poder descubrir a un nuevo Rubens. Un Rubens antes de ser Rubens, antes de esas grandes composiciones que todos tenemos en la cabeza. La exposición permite conocerlo en sus sutilezas, en ese momento en el que va aprendiendo de los mejores. Vamos a ver quiénes fueron sus maestros, cuál fue el ambiente cultural, humanista y literario en el que se movió él y su familia a finales del siglo XVI en Amberes. También se podrá conocer a otros artistas con los que ese jovencísimo Rubens empieza a relacionarse. A partir de 1598 ya es un maestro independiente y comienza a trabajar para la corte de los archiduques en Bruselas, donde entra en contacto con pintores maravillosos. La exposición ofrece la oportunidad de conocer a Rubens a través de sus colegas y de aquellos que, en cierto modo, también llegaron a ser sus amigos.

¿Es un Rubens antes del genio?

Es un Rubens íntimo. Es un Rubens que tiene la oportunidad de ir aprendiendo, pero en el que también se ve que no lo absorbe absolutamente todo, sino aquello que para él va a ser un referente, aquello que después le dará mayor repercusión dentro de su producción. Es una mirada muy diferente a la que nos tienen acostumbrados otras exposiciones. Normalmente vemos al Rubens brutal, dinámico, que salta del lienzo. Aquí el espectador va conociendo a ese Rubens de las primeras etapas. Hay que pensar que de la primera etapa de Rubens, obras pictóricas consensuadas como de su mano, no hay más de una docena o una quincena. Muy pocas. Entonces surge una pregunta: ¿cómo es posible que a partir de 1600 aparezca un Rubens tan espectacular? ¿Dónde estaba escondido? Yo creo que esta exposición muestra que no estaba escondido. Como todos los artistas que comienzan, como todos los discípulos que entran en el taller de un maestro, empieza imitando. Eso es lo que vamos a poder ver.

La exposición se articula en tres partes. ¿Qué sentido tiene esa estructura?

La planteé inspirándome un poco en el símil de una simiente que tarda un tiempo en florecer y que luego lo hace de una forma espectacular. Me parecía una imagen que podía hilvanar muy bien lo que quería mostrar: esos años en los que Rubens todavía no era conocido, ese proceso en el que se va nutriendo de todo lo que hay a su alrededor. Primero está esa simiente, después el brote, la aparición poco a poco de su genialidad, y finalmente el esplendor. En la tercera parte ya vemos cómo Rubens florece e ilumina todo lo que tiene alrededor en la escuela de Amberes.

Al llevarlo a sus inicios, ¿tenía un interés especial en desmontar la imagen del genio?

Cuando Pablo González, el director del Museo de Bellas Artes, se puso en contacto conmigo y me propuso montar algo sobre pintura flamenca, me dio libertad. Como investigadora, siempre tienes varias líneas de trabajo abiertas, y una de las que más me ha interesado es la de los talleres que conviven en Amberes a finales del siglo XVI. Es un momento histórico muy turbulento, pero también de una enorme riqueza. Hay una convivencia de estilos, de formas de trabajar, de maneras distintas de entender las composiciones. En Amberes conviven católicos y protestantes, y su forma de entender las imágenes para el culto es completamente distinta. Los talleres de la ciudad van a dar respuesta a todo eso, y esa dicotomía es muy interesante. Además, me fascina la presencia de la imprenta más importante de la Europa moderna, la de Cristóbal Plantino y los Moretus. Allí se realizan algunas de las ediciones más importantes del saber occidental, que se difunden desde Amberes al resto del mundo. Hay un hervidero de ideas, de propuestas y de composiciones. De Rubens se sabe muy poco en esos años. Su familia tiene que huir de Amberes, su padre se asienta cerca de Colonia, él nace en 1577 y, cuando muere su padre en 1589, su madre y sus hermanos vuelven a la ciudad. Allí sigue su formación, no solo en una escuela latinista, sino también su formación pictórica. Para mí era muy interesante preguntarme qué aprende de sus maestros, qué asume y qué rechaza.

¿Cómo fue ese aprendizaje?

Para entrar en determinados talleres tenías que tener ya una formación. No entrabas desde cero. Ya sabías moler colores, preparar materiales, encajar una composición, trabajar el dibujo. Entrabas como oficial. Eso también lo imitó Rubens en su propio taller cuando lo abrió. Van Dyck, por ejemplo, se formó con Hendrick van Balen y después pasó al taller de Rubens como oficial. Su primera producción es completamente rubeniana. Hay obras de Van Dyck que durante muchísimo tiempo se confundieron con Rubens. Y no solo por la apariencia. En algunos casos tenemos contratos con Rubens en los que sabemos que intervino Van Dyck. Eso demuestra hasta qué punto un artista podía asumir la forma del maestro. Y yo sospecho que algo parecido ocurrió con Rubens en su juventud: asumió tanto la forma de sus maestros y de los talleres en los que estuvo que ha quedado diluido en ellos. Por eso hay tan poca obra segura de su primera etapa.

¿Quiere decir que todavía puede haber pinturas de Rubens por descubrir?

Por supuesto. Hay Rubens por descubrir. Y hay muchísimo por investigar sobre Rubens y sobre su taller. Yo animo a las nuevas generaciones de historiadores del arte a seguir trabajando en ello. Esta exposición da la oportunidad de ver esa parte: a sus maestros y también a otros talleres de la ciudad con los que quizá no estuvo directamente vinculado, pero cuyas imágenes tenía a su alcance.

Entonces esta muestra también invita a repensar el concepto de autoría.

Sí, ese concepto hay que desmontarlo. La importancia del taller es fundamental, sobre todo en los talleres flamencos, donde se trabaja con un nivel de calidad excepcional. En realidad, hoy ocurre algo parecido con el arte contemporáneo. Vemos a grandes artistas con equipos enteros de alumnos o colaboradores trabajando con ellos. Seguimos igual. El maestro da la idea, supervisa, ejecuta partes, da los últimos toques. La obra es suya, aunque haya salido del taller y hayan intervenido oficiales a su cargo.

Diéguez-Rodríguez y Pablo González Tornel, director del Museo de Bellas Artes, observan la «Virgen con el Niño» de Van Balen y Brueghel I. / Francisco Calabuig

Conocemos al Rubens pintor, pero fue también diplomático, católico en un mundo de tensiones religiosas y alguien capaz de moverse en ambientes muy distintos. ¿Ese Rubens social también aparece aquí?

Aparece porque Rubens es un hombre muy formado, y la formación abre muchos núcleos sociales que de otro modo serían imposibles. Su padre era abogado y pertenecía a una familia acomodada. Tanto Rubens como su hermano recibieron una educación humanista muy fuerte. Leían y hablaban latín, conocían otras lenguas, leían a los clásicos y tenían una cultura amplísima. A eso se suma que Rubens pasó unos años como paje de la condesa de Arenberg, de modo que conocía los protocolos de la corte y sabía moverse en esos ambientes. Además, todo ese mundo cultural de Amberes está relacionado con figuras como Justus Lipsius, uno de los filósofos más importantes del momento, del que fue discípulo su hermano Philip. Rubens tiene un cuadro precioso, un retrato de amistad, en el que se representa a sí mismo con su hermano Philip, Justus Lipsius y otro discípulo. Esa idea también me interesaba mucho: mostrar que los artistas no son solo su genio. Son también las relaciones que tejen, los amigos con los que hablan, las ideas que comparten y que ayudan a que una persona llegue a ser quien va a ser. Rubens es un artista global porque tiene intereses globales. Muy pronto se percibieron sus cualidades diplomáticas. El duque de Mantua, en una fecha muy temprana, hacia 1602 o 1603, lo envía a España con una delegación diplomática. En una carta se dice que, aunque es joven, sabe bien lo que tiene que decir. Eso habla del nivel y la consideración que ya tenía: se le permitía hablar en círculos de enorme poder.

¿Cuál fue la importancia de Rubens en el barroco español?

Fue fundamental. No solo por ese primer viaje de 1603, que es su primer contacto directo con España, sino porque el ámbito español ya formaba parte de su mundo desde el origen. Flandes era territorio hispano. También se dieron unas circunstancias que permitieron que Rubens desarrollara su arte con gran libertad, y una de ellas fue la presencia de los archiduques Isabel Clara Eugenia y Alberto. Fueron dos figuras excepcionales. En un mundo marcado por la guerra entre católicos y protestantes dentro de su propio territorio, entendieron que había que buscar otra forma de hacer política. Ellos lograron la Tregua de los Doce Años. Después, con la muerte de Felipe III y del archiduque Alberto, volvieron las hostilidades. Por eso la exposición termina en 1621. Para entonces Rubens ya ha establecido sus modelos, su lenguaje y su forma de representar. Ya es una persona consolidada. La presencia de Isabel Clara Eugenia y Alberto en Flandes ayudó a que Rubens llegara a ser quien fue. Es posible que fuera en la corte de los archiduques donde tuvo el primer contacto con el duque de Mantua, para quien después trabajaría en Italia. Y eso también le abrió puertas dentro del ámbito español e italiano.

¿Habría habido Velázquez sin Rubens?

Velázquez habría habido, claro. Pero quizá se habría quedado en Ribera. Y tampoco habría habido el Velázquez final, el de los últimos retratos, sin Rubens. Para Velázquez hubo un antes y un después de encontrarse con Rubens en 1628, de verlo trabajar en el obrador de palacio. La técnica flamenca era completamente diferente a la que se hacía en España en el siglo XVII. Ver cómo trabajaba un artista de ese nivel, con esa luminosidad, ese colorido y esa forma de construir, tuvo que ser muy importante. Rubens llega a la corte por una razón diplomática. Isabel Clara Eugenia lo envía para tratar las paces con Inglaterra, pero lo hace de una forma inteligentísima: manda a su pintor para hacer un retrato de Felipe IV. Si quieres retratar al rey, necesitas tenerlo delante. Y si lo tienes delante, puedes hablar con él. No manda solo a un pintor: manda a un diplomático que, además, pinta. Rubens era muy inteligente e Isabel Clara Eugenia también. Él realiza retratos de la familia de Felipe IV, de Isabel de Borbón, del cardenal infante, y de esas imágenes se harán después grabados. Al mismo tiempo, pide permiso para copiar los Tizianos maravillosos de la colección real. Velázquez ve cómo Rubens copia a Tiziano y que en algunas cosas incluso lo mejora. Velázquez le hará después una especie de guiño en Las hilanderas, donde reproduce la copia del Rapto de Europa que Rubens había hecho a partir de Tiziano. Es una forma de metapintura. Yo creo que Rubens vio las cualidades de Velázquez, que era un gran pintor y un gran dibujante, y posiblemente le animó a ir a Italia. Hay un Velázquez antes de Italia y otro después de Italia.

Montaje de la exposición «Rubens. El florecimiento de un genio» en el Museo de Bellas Artes de València. / Francisco Calabuig

También hay un Rubens después de Italia.

Por supuesto. Y eso también se va a ver en la exposición. Pero Rubens llega a Italia siendo ya un pintor plenamente formado. Lo que ocurre es que allí sigue asumiendo cosas. Asume por completo el color veneciano, y eso solo puede hacerse si has pasado por Venecia, si has visto a Tintoretto y a Tiziano. En Italia aparece ese Rubens que se suelta completamente, el de las grandes composiciones. Pasamos de una forma de entender más intimista las composiciones, más propia de Flandes en ese momento, a una espectacularidad que también se estaba demandando porque estamos en plena Contrarreforma. Es un momento fascinante. Visualmente es impresionante lo que está ocurriendo. Y Rubens entiende muy bien la comunicación visual. Mueve a grandes masas. Cuando ves la espectacularidad de sus composiciones en la catedral de Amberes o en tantas iglesias, entiendes que se trata de conmover al espectador.

¿Se puede trasladar al siglo XXI esa importancia política, mediática y artística que tuvieron pintores como Rubens o Velázquez?

Creo que tendríamos que llevarlo al mundo de internet. La diferencia es que ahora todo es mucho más global, pero antes también existía una globalidad, no nos equivoquemos. La imprenta de Plantino-Moretus, el grabado y el uso que Rubens hizo de esos medios fueron fundamentales. Rubens entendió el poder de la imagen y supo ver la importancia de que sus composiciones pasaran también al papel y se difundieran. Por eso puedes encontrar copias de sus obras por artistas en latitudes completamente distintas. Entender la importancia de los medios para transmitir ideas es algo que ya se hacía entonces y que hoy se hace de otra manera.

En la exposición ocupa un lugar importante la Virgen de Cumberland, la única obra de Rubens propiedad del Museo de Bellas Artes de València.

Es una obra que permite conocer al Rubens ya asentado, al Rubens que florece plenamente. Es un Rubens muy seguro en las referencias que está tomando del mundo italiano, pero que las lleva a una imagen intimista. Y eso es muy flamenco. Creo que sintetiza muy bien lo que es Rubens: cómo supo combinar la idiosincrasia de lo italiano y lo flamenco y llevarlo a otra dimensión propia, con un lenguaje y un estilo únicos. La Virgen de Cumberland, con solo dos figuras, representa un gesto universal. Más allá de la trascendencia religiosa, todos vemos a una madre con su hijo. ¿Qué hay más universal que eso?

Si tuviera que elegir una obra que representara el espíritu de la exposición, no necesariamente la que más le guste, ¿cuál sería?

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Me lo pones muy difícil, porque la exposición tiene la suerte de reunir ejemplos extraordinarios de los artistas que fueron importantes para Rubens. Si tuviera que elegir, quizá elegiría una obra de Otto van Veen, que fue el maestro más trascendental para él. Cualquiera de sus obras me serviría, porque es un artista poco conocido y reunirlo aquí permite ver muy bien de dónde parte Rubens y cómo después cambia por completo. Donde se suelta es en Italia. Ahí hay un antes y un después. Y a partir de 1609 ya aparece el Rubens que todos reconocemos.