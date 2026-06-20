Ya están a la venta las entradas para el concierto de Hijos de la Ruina en Tenerife

Tenerife recibirá el próximo 31 de octubre a Hijos de la Ruina, el grupo formado por Natos, Waor y Recycled J, en la que será su única fecha en Canarias este año. El concierto tendrá lugar en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife y traerá a la isla uno de los directos más ambiciosos del rap nacional.

Natos, Waor y Recycled J aterrizan en el Archipiélago tras haber desarrollado carreras propias de gran relevancia, pero manteniendo una identidad común que ha convertido su unión en una referencia dentro de la música urbana española. Sobre el escenario, el trío madrileño combinará las canciones de su nuevo álbum con algunos de los temas que han marcado su historia, además de recorrer parte de sus respectivas trayectorias individuales.

Las entradas para el concierto de Hijos de la Ruina en Tenerife ya se pueden conseguir a través de la tiquetera tomaticket.es. Se prevé una alta demanda al tratarse de la primera vez que el trío actuará en Canarias.

La historia conjunta de Natos, Waor y Recycled J comenzó en 2012, cuando Hijos de la Ruina nació como una colaboración underground sin pretensiones comerciales. Lo que empezó como una iniciativa surgida desde el barrio ha evolucionado durante más de una década hasta convertirse en uno de los pilares del hip hop en español.

El primer volumen se convirtió en un fenómeno espontáneo, mientras que “Hijos de la Ruina Vol. 2”, publicado en 2016, consolidó el alcance de la formación. Con el tercer volumen, lanzado en abril de 2021, el trío alcanzó una nueva dimensión. Hijos de la Ruina acumula ya más de 700 millones de reproducciones y reúne a 2,5 millones de oyentes mensuales en Spotify. “Hijos de la Ruina Vol. 3” fue el álbum de hip hop más escuchado en España durante el día de su estreno y entró en el top 10 global de lanzamientos de la plataforma. Temas como “Nosotros”, “Más alcohol” o “Sudores fríos” han trascendido el circuito del rap y se han convertido en canciones representativas para toda una generación.

El regreso discográfico comenzó en 2025 con los adelantos “Bajo zero”, “Moltisanti” y “Pierdo el control”. Ya en 2026, el trío publicó “Hijos de la Ruina Vol. 4”, su trabajo conjunto más extenso hasta el momento. El disco incluye colaboraciones con Hijos Bastardos, Suite Soprano, Lia Kali, Cano y Cruz Cafuné, artistas de distintas generaciones y estilos dentro de la escena urbana.

La gira de Hijos de la Ruina ya está recorriendo los principales escenarios del país con una respuesta masiva por parte del público. En Toledo reunió a 10.000 personas, mientras que su concierto en el Movistar Arena de Madrid congregó a más de 15.000 asistentes. Estas cifras reflejan la dimensión actual de la formación y su capacidad de convocatoria. Natos, Waor y Recycled J continuarán llevando su espectáculo por España hasta el cierre de la gira, previsto nuevamente en Madrid en 2027.

La primera visita de Hijos de la Ruina a Tenerife será una de las paradas más especiales de su gira y marcará un encuentro inédito entre el trío y el público canario. El próximo 31 de octubre, el Palmetum de Santa Cruz se convertirá en el escenario de una noche histórica para el rap en las islas, reuniendo a seguidores de todo el Archipiélago en torno a un proyecto que, catorce años después, atraviesa uno de sus momentos de mayor repercusión.