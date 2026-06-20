Patti LuPone revive el glamur de Broadway desde Puerto de la Cruz

El glamur de Broadway se coló ayer en los parques del norte de Tenerife. Patti LuPone protagonizó una de las veladas más esperadas de la nueva edición del festival Veranos del Taoro, que se celebra hasta hoy en el parque de La Sortija de Puerto de la Cruz. Songs from a hat fue el regalo que realizó la tres veces ganadora del Premio Tony al público congregado para la ocasión en el espacio Laurel de Indias, donde no solo se reunieron espectadores tinerfeños sino también de diferentes nacionalidades, que aprovecharon la ocasión para disfrutar de este emotivo y cercano espectáculo de improvisación.

Con la única compañía de un piano –Joseph Thalken, su director musical, la acompaña en cada actuación–, la artista Patti LuPone presumió de un depurado español al comienzo del espectáculo, pasadas las diez de la noche, cuando la oscuridad se cernió sobre este espacio al aire libre, que se ha convertido en un lugar de visita obligada cada verano para los amantes del teatro. «Esto es un sueño hecho realidad, estamos muy contentos de cantar en España», afirmó la actriz y cantante nada más salir al escenario. Así, no es esta la única función que ofrece en España estos días, puesto que Encaro Factory –productora encargada de desarrollar este festival– ha hecho posible una pequeña gira de Songs from a hat por España. Tras arrancar el pasado 10 de junio en Málaga, ya ha pasado por Barcelona y Madrid, y tras esta parada en Tenerife, aún viajará a Gran Canaria y Bilbao.

Patti LuPone se presentó ella misma en español sobre el escenario del espacio Laurel de Indias, y lo hizo para toda esa gente que no estaba familiarizada con su trabajo. La intérprete ha tenido una dilatada carrera de más de cinco décadas de duración, a lo largo de la cual ha protagonizado musicales, ha aparecido en series de televisión y ha grabado diferentes discos, por los que ha ganado, además, numerosos galardones. Tal y como ella misma reconoció, Patti LuPone ha pasado la mayor parte de su vida encima de un escenario en Nueva York. Con el paso de los años, continuó, ciertas canciones han terminado irremediablemente relacionadas con ella. «Se han convertido en canciones icónicas», afirmó de manera rotunda, antes de concluir que «se podría decir que soy una leyenda de Broadway», lo que despertó una gran ovación entre el público reunido ayer en el parque de La Sortija. Y eso fue todo lo que el público necesitó saber sobre esta gran estrella internacional, afirmó ella misma en un trabajado español, que fue el único que se oyó a lo largo de la velada, que desde ese momento se desarrolló íntegramente en inglés.

Patti LuPone en Veranos del Taoro / Rafael Arturo Jiménez Rivero

Songs from a hat es un espectáculo totalmente improvisado, que anoche dio lugar a un concierto que se convirtió incluso en una sorpresa para la propia protagonista. Junto a cada canción, la cantante y actriz relató parte de su prolífica carrera, empezando por el lugar en el que se formó y relatando que fue con su segundo musical con el que obtuvo sus primeras nominaciones para premios de la industria. De hecho, a lo largo de estos más de 50 años de carrera, LuPone ha obtenido, además de los tres premios Tony, dos premios Laurence Olivier y dos premios Grammy. Además, en 2006, fue incluida en el Salón de la Fama del Teatro Americano.

Sleeping men fue la primera de las canciones que interpretó la diva de Broadway para el público tinerfeño. Además, a partir de la tercera canción, LuPone animó al público a elegir las canciones que interpretó a partir de ese momento y fueron muchos los espectadores que metieron la mano en su sombrero de copa para elegir, al azar, uno de los temas que se escucharon anoche al aire libre. Entre los temas interpretados, por ejemplo, estuvo Lonely town, del musical escrito en 1944 In the town.

Así, a sus 77 años, Patti LuPone demostró un trabajo de memoria magistral y a lo largo de la noche viajó hasta su época en el instituto en New Island, donde recibió clases de música, se bebió una copa junto al público mientras no dejaba de entonar grandes temas y cantó canciones de musicales como South Pacific.

Como no podía ser de otro modo en un municipio como Puerto de la Cruz, la presencia de turistas fue significativa en el parque de La Sortija en esta nueva edición de Veranos del Taoro. Muchos de ellos aprovecharon la lengua en la que se desarrolló el espectáculo de LuPone para no perderse esta función única. Pero antes de que la diva de Broadway subiera al escenario del espacio Laurel de Indias, el parque Taoro ya bullía lleno de actividad, puesto que durante la tarde de ayer también se pudo disfrutar del talento de Raquel Jara y su obra Entre maguas, y de las reconocidas periodistas Mariola Cubells y María Guerra, que acudieron con su espectáculo pop feminista Señoras y Señoras.

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Para la jornada final de esta edición de Veranos del Taoro, que se desarrollará hoy, la organización ha reservado Madonna a la carta, la propuesta de Melissa T & Paul St. Paul, y Camino a la Meca, la última producción protagonizada por la eterna Lola Herrera, encargada de cerrar la programación en el espacio Laurel de Indias.