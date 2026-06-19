La verdad está ahí fuera

A mi juicio, son numerosos los aspectos positivos a señalar en la última película de Steven Spielberg. También cabe alguno negativo, pero prefiero comenzar esta crítica resaltando el placer que me produjo revivir sensaciones de antaño cuando acudía a las salas de proyección a ver sus largometrajes, cuya diversión y entretenimiento me saciaban en aquella bendita década de los ochenta. Con El día de la revelación parece concluir una trilogía no oficial, tras Encuentros en la tercera fase y E.T. El extraterrestre y con un cierto aroma a la famosa serie televisiva Expediente X, otra de las ofertas que me atraparon en mi juventud.

El sello del cineasta, del que sobran las presentaciones, se reconoce completamente. Por todos conocido, yo lo asocio a mi propio crecimiento vital, pues su obra me ha acompañado desde la infancia hasta el día de hoy. La utilización de la luz en las imágenes, el movimiento de la cámara, el ritmo ágil (entre divertido e intenso) y, sobre todo, el aire infantil, bienintencionado, jovial y distendido que impregna, sobre todo, sus obras iniciales, me ha devuelto a otra época. Y he disfrutado de nuevo con ese divertimento aventurero, imaginativo y un punto iluso con el que asocio a aquellos tiempos. La fotografía de Janusz Kaminski y la música de John Williams (que escucho de fondo mientras escribo estas líneas) también contribuyen a dejarse llevar por esta iniciativa que aborda temas relevantes, aunque por medio de un estilo desenfadado y excitante que convierte en livianas las dos horas y media de proyección.

Como apunte tal vez un tanto desfavorable, se evidencian en el guion diversos recursos forzados y hasta pueriles que, cuando menos, chocan. El modo en el que los buenos escapan de los malos tras persecuciones y encerronas espectaculares se me antoja, en ocasiones, ridículo. Incluso la sorprendente transición de algún protagonista, caracterizado al inicio como villano, hacia el lado del bien, se torna demasiado utópica. Quizás ahí radique la parte más infantil de la propuesta y lo que puede afear su resultado final.

Aun así, Steven Spielberg, que cumplirá 80 años en este 2026, sigue desarrollando su manera de cine a través de ese toque ingenuo con el que rodó E.T. El Extraterrestre, donde el espíritu candoroso encajaba como un guante, permitiendo conectarnos a todos con ese niño interior que llevamos dentro. Abundando en tal idea, el personaje encarnado por una monja le dice a una de las protagonistas, que fue novicia y se salió del convento: «El problema no es que perdieses la fe en Dios, es que perdiste la fe en la humanidad». Se nota que Spielberg no ha perdido la fe en la humanidad. Personalmente, me gustaría ser como él en muchas cosas. También en esta.

El empleado de una corporación que trabaja para el Gobierno de los Estados Unidos ocultando la existencia de vida extraterrestre, decide fugarse con las pruebas para sacarlas a la luz. Los máximos responsables de esa conspiración le persiguen para evitarlo. Mientras tanto, la presentadora del tiempo de una cadena televisiva comienza a experimentar una serie de poderes y capacidades que no logra entender. Sin saberlo, el ex trabajador y la periodista acabarán conectados en la aventura, decididos a comunicar la verdad.

Para disfrutar de la proyección se requiere, como mínimo, interés por la ciencia ficción y afición por los universos alienígenas. En la ya mencionada Expediente X, el agente del F.B.I. Fox Mulder tenía en su despacho un cartel con la imagen de un ovni y la frase I Want to Believe (Quiero creer). De lo contrario, la obra resulte incluso pesada. Si no, el regocijo queda garantizado.

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Integran el reparto Emily Blunt (Oppenheimer, El diablo viste de Prada, Destino oculto), Colin Firth (El discurso del rey, Un hombre soltero, El diario de Bridget Jones), Colman Domingo (Las vidas de Sing Sing, Selma) y Josh O’Connor (Rivales).