Un cortometraje del Instituto del Cine Canarias logra una histórica nominación en los Premios Fugaz

El sector audiovisual de las islas celebra un nuevo hito. El cortometraje "El último día", una pieza producida íntegramente por el Instituto del Cine Canarias y realizada por alumnos del propio centro, ha sido nominada para los prestigiosos Premios Fugaz, considerados el certamen de cortos más importante de todo el país. La gran Gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo lunes 22 de junio en Madrid.

La nominación es recibida con especial orgullo en el centro formativo canario, ya que compite directamente contra piezas procedentes de escuelas de la península que, como mínimo, triplican en tamaño a la institución isleña, lo que pone de relieve el alto nivel formativo y el talento de los jóvenes creadores locales.

Talento académico y profesional de las islas

El cortometraje nació como el proyecto final de diplomatura en la especialidad de Dirección de Guillén Buil, alumno del centro encargado de dirigir la pieza.

El elenco de actores cuenta con un marcado sello canario y una estrecha vinculación con la escuela:

Jacobo Santiago: actor canario encargado de protagonizar el cortometraje y docente del propio instituto.

actor canario encargado de protagonizar el cortometraje y docente del propio instituto. Luifer Rodríguez: reconocido profesional del sector que también participa en la obra y ejerce como profesor del centro.

Sinopsis de "El último día"

La trama de la pieza se sumerge en una inquietante comedia absurda: "Esteban se despierta sabiendo que es el último día de su vida. Lo que le preocupa es que no sabe quién se lo dijo. Emprenderá una búsqueda entre sus seres más cercanos para encontrar al culpable. A medida que el día avanza, el absurdo irá ganando terreno y las respuestas serán cada vez más ambiguas e inquietantes. Pero Esteban no cesará en su empeño por comprender".

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Desde el Instituto del Cine Canarias señalan que la sola nominación ya constituye un logro extraordinario y reseñable para la cinematografía de las islas. El centro se mantiene a la expectativa de la gala del próximo lunes ante la posibilidad de alzarse con el galardón nacional.