Silvana Estrada, cantante y compositora: «La naturaleza siempre me consoló en momentos de dificultad»

En Gran Canaria vas a actuar en la Sala Jerónimo Saavedra el próximo 20 de junio, un espacio de aforo reducido con formato acústico e íntimo. ¿Qué te permite hacer ese tipo de sala que no puedes hacer en un teatro grande?

Lo que más disfruto de los espacios reducidos e íntimos es jugar con la cercanía y la improvisación. Aprovecho para compartir más cosas sobre las canciones o sobre mi vida porque la intimidad es tal que me siento como en la sala de mi casa y suele ser muy conmovedor tanto para mi como para el público.

En tus conciertos es importante preservar la fragilidad y la intimidad, sobre todo en recintos de gran formato. ¿Cómo resuelves eso en el escenario noche tras noche?

Creo que es una cuestión energética, creo que es algo que una puede generar a partir de cómo se muestra frente al público, y como se comparte en el escenario. La cercanía y la vulnerabilidad son cosas que justamente en un escenario grande, cuando se lograran son muy fuertes a nivel discursivo y pienso que es finalmente una manera de performar que justamente genera esa intimidad.

El título de tu último disco, Vendrán suaves lluvias, viene de un verso del poema There Will Come Soft Rains (1918) de Sara Teasdale: «Vendrán suaves lluvias y olor a tierra mojada». El texto describe un planeta que sigue girando después de que la humanidad se haya borrado a sí misma, un poema que tú leíste en un cuento de Ray Bradbury.¿Qué tiene ese verso que te siguió acompañando hasta que se convirtió en el título de tu disco?

Para mi ese verso es de las imágenes más lindas que me atravesaron también en la infancia, que es un momento que uno está muy abierto a la belleza. Y yo creo que esa imagen para mi simbolizó por mucho tiempo una idea de esperanza muy concreta, y que al mismo tiempo me permitía confiar en algo más poderoso que yo sin, por ejemplo, ser religiosa. En realidad siempre he creído en la naturaleza, en la perfección de la naturaleza como una fuerza total a la cual una está a merced. Y yo creo que hay algo de esta esperanza en los ciclos naturales de la tierra, que siempre me consoló en momentos de dificultad.

¿Hay algún momento concreto, algún punto de inflexión dentro del proceso creativo, en el que sentiste que el disco por fin encontraba su forma?

Sí. Cuando decidí producirlo yo y cuando me fui a Montreal, Canadá, a grabar parte del disco con una banda maravillosa por allá, que básicamente son los músicos que tocaban con Lhasa de Sela, que es una mujer espectacular, una mujer que siempre ha inspirado mi trabajo. En ese momento supe que iba por buen camino y que valía la pena seguir trabajando en este proyecto.

Describes el álbum como «diez maneras de decir adiós» y dices que «no esconde el dolor, pretende honrar la belleza». ¿Por qué?

Porque para mi busca la belleza dentro del dolor. Ha sido lo que me ha permitido vivir. Literalmente me ha permitido disfrutar de la vida. Este disco viene de despedidas, duelos, y en ese sentido necesitaba cubrir todas esas heridas de belleza, porque creo que así el dolor se aligera e incluso se vuelve algo colectivo a la hora de compartirlo en forma de canciones. Es un ritual que me permite aligerarme de equipaje emocional porque de repente siento que mis dolores ya los suelto y se vuelven del mundo. Y me doy cuenta que todos estamos conectados y sentimos las mismas cosas.

Cuando encontraste el espacio para terminar el disco, te quedó claro que la única persona capaz de producirlo eras tú misma. ¿Por qué? ¿Qué supone asumir la producción en solitario?

Porque yo creo que a veces hay proyectos que te piden respetar tu visión absolutamente y este es uno de ellos. Y la autoproducción es bastante complicada principalmente porque eres tú contra ti misma y tú eres la fuente de las decisiones y a la vez tu crítica más dura. Pero creo que es un proceso necesario para crecer y entenderse a una misma.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué dirías que es lo que más estimula tu creatividad?

El descanso, el ocio y el aburrimiento.

¿Bebes de otras disciplinas artísticas diferentes a la música a la hora de crear? La literatura, por ejemplo, que está tan presente en el título de tu último trabajo.

Totalmente, pero creo que estoy en un momento en el que todas las disciplinas suman. La literatura y más específicamente la poesía. Pero últimamente considero que el cine y el teatro también lo están siendo.

Comparas tu álbum Marchita con «una masa negra, un agujero negro, solitario» y Vendrán suaves lluvias con «paisajes amplios, cielos altos, donde cabe todo el mundo». ¿Sientes que ha cambiado la música que necesitabas hacer, o has cambiado tú?

Creo que he cambiado yo y que era inevitable ese cambio.

La canción Dime lleva arreglos orquestales del compositor nominado al Óscar Owen Pallett. ¿Cómo llegaste a esa colaboración y qué aportó a una canción que describes como un espacio para dejar salir el enojo?

Bueno, él es de Montreal. Entonces, como me fui a Montreal a trabajar con este grupo de seres espectaculares, les comenté que me gustaba mucho mucho Owen Pallet, que quería trabajar con él. Y Warren, un guitarrista que graba en el disco, me contactó con Owen. Nos conocimos en un restaurante de ostras. Entonces nos conocimos comiendo ostras y tomando vino y me pareció un ser de otro planeta. Muy divertido y muy excéntrico. Y le mandé mi música después de eso y la verdad no sabía si le iba a gustar porque me pareció una persona con gustos muy fuertes. Y por suerte mi música le gustó mucho, entonces al final trabajamos juntos en Dime y en varias, básicamente la mitad del disco. Y maravilloso. Owen justamente es alguien que suma mundos muy interesantes y muy ricos a cualquier producción.

Tu Tiny Desk de NPR tuvo proyección simultánea para tus fans en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México. ¿Cómo vives la tensión entre la intimidad que buscas en tu música y la escala que está alcanzando tu carrera?

Yo creo que son cosas compatibles porque al final creo que la intimidad es una energía que se trabaja. Incluso creo que con una misma se trabaja y luego con los demás. Y creo que justamente poder llevar esa intimidad a grandes escalas ha sido uno de mis motores y de mis principales búsquedas y ahora que nos movemos en ámbitos de escalas grandes, esta búsqueda de lo íntimo siempre me sirve de norte. Con eso en mente tomo decisiones y voy construyendo mi universo escénico.

¿Qué es lo que más disfrutas de subirte encima de un escenario? ¿Te sigues poniendo nerviosa? ¿Tienes algún ritual para antes de subirte encima de las tablas?

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Siempre me pongo nerviosa, lo que más disfruto es conectar con la gente y mi ritual favorito es dar brinquitos y cantar cumbias.