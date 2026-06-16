El Tenerife Cook Music Fest suma a Ducati Canarias como patrocinador oficial de su edición 2026

El Tenerife Cook Music Fest incorpora a Ducati Canarias como patrocinador oficial de su quinta edición, que se celebrará del 16 al 18 de julio de 2026 en la zona portuaria de la capital tinerfeña. Con esta alianza, la marca italiana de motocicletas, integrada en Domingo Alonso Group, se suma a la propuesta de ocio del festival con espacios exclusivos y experiencias diseñadas para el público asistente.

En un recinto de más de 28.000 metros cuadrados frente al mar, la música en directo será la gran protagonista, apoyada por una amplia oferta de entretenimiento. En este evento, las personas asistentes encontrarán una gran zona gastronómica con más de 20 puestos de producto local, un área de market con tiendas de tendencias y atracciones de referencia como la noria panorámica. En este entorno, Ducati Canarias dispondrá de áreas específicas y activaciones pensadas para sorprender a los asistentes y añadir nuevas formas de disfrutar del evento.

Sobre el Tenerife Cook Music Fest

El cartel de esta edición se reparte en tres jornadas temáticas. El 16 de julio, dedicado al sonido urbano, actuarán Don Omar, Myke Towers y Farruko. El 17 de julio, de marcado acento latino, reunirá a Chayanne, Olga Tañón, Greeicy, Emily Estefan y Gente de Zona. La cita concluirá el 18 de julio con una jornada de raíces tropicales protagonizada por Elvis Crespo, Luis Enrique, Tito Nieves, Sergio Vargas y Hermanos Rosario.

Con este programa, el Tenerife Cook Music Fest se consolida como uno de los grandes eventos musicales en Canarias. La organización prevé congregar a más de 80.000 asistentes a lo largo de las tres jornadas, una cifra que reforzaría el papel del festival como dinamizador de la economía y el turismo de Canarias.

Tras agotarse las entradas para la jornada del 16 de julio, todavía están disponibles las localidades para los días 17 y 18 en cookmusicfest.es, donde también puede consultarse toda la información práctica del festival.