José Antonio, el madrileño de 90 años que convierte radiografías en arte: "Hay que tener buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita"

Un bisturí, una radiografía y una cartulina. No necesita más. Con esos tres elementos, Mateo lleva cinco décadas creando obras de arte, 600 en total. Una técnica que él mismo descubrió trabajando y que, según dice, nadie más ha empleado. “Hasta ahora no me han salido imitadores. Hay que tener muy buen pulso, pensar al revés y una paciencia infinita. Y encima no es rentable, ya que pasas meses haciendo una misma obra por la que, probablemente, nunca te van a ofrecer lo suficiente. Suelo tardar un mes en cada cuadro, aunque, en los más complejos, el proceso se ha alargado hasta los nueve meses”, cuenta José Antonio Mateo (90) desde la Parroquia Cena del Señor en el distrito de Valdezarza, donde expone parte de su obra. Fue él mismo quien bautizó la técnica que lleva media vida perfeccionando: el grapel, una síntesis entre grabado y película. “Cuando la inventé no concebía que era más una talla o escultura plana que un grabado, pero se ha quedado con ese nombre”, dice.

José Antonio junto a una de sus obras en la Parroquia de la Última Cena en Madrid. / Alba Vigaray

La exposición de Mateo estará expuesta en la parroquia hasta el próximo 26 de junio. / Alba Vigaray

Nacido en Puebla de Sanabria, Zamora, en mayo de 1936, perdió a su padre en el frente asturiano y fue con su tío, sacerdote, con quien pasó la mayor parte de su infancia: “Fue mi madre quien me llevó con él. Vivimos en Galicia, León y Extremadura hasta que emigré a Francia y más tarde a Alemania. Finalmente decidí volver a Madrid, que era donde se encontraba trabajo más fácil por aquel entonces”. Electrónico de profesión, encadenó varios trabajos mientras fabricaba y reparaba transistores, televisiones y radios. Fue, según asegura, el primer profesional del gremio en entrar a la Seguridad Social. Años después, Mateo comenzó a trabajar en el Hospital Universitario La Paz, donde se encargaba de los monitores instalados en la Unidad de Cuidados Intensivos y control cardíaco: “Mi jefe, ingeniero, fue destinado al actual Hospital Universitario 12 de Octubre antes de su apertura, para ponerlo a punto. Me propuso ir con él y acepté. Mi misión era la recepción y distribución de todos los aparatos electrónicos a los distintos servicios”.

Diecisiete tonalidades

Recuerda que casi cada día pasaba por delante de la unidad de Radiología, donde los mostradores acumulaban infinitas radiografías veladas: “Eran negras. Y al lado había cartulinas y bisturíes. Todo encima de la mesa. Me dio por rascar un poco. Lo hice cuatro veces en diferentes lugares y me di cuenta de que podía conseguir distintos tonos en función de la fuerza. Hice una escala de 17 intensidades con mucha paciencia: 12 en la capa de emulsión y cinco en el soporte plástico. Es el máximo que he logrado y, según tengo entendido, soy la única persona del mundo en hacerlo. No sé si alguien sería capaz de lograr alguno más”. Así fue como nació el grapel, que se convertiría en una afición de por vida. Sin embargo, que él mostrase interés por aquellos plásticos olvidados no fue casualidad, pues siempre disfrutó con el dibujo y la pintura. Había estudiado dibujo técnico y trabajado como delineante en construcción y mecánica: “Por eso dibujo tantos edificios a pulso. Son muy delicadas”.

Detalle de una de las obras de José Antonio Mateo con la técnica 'grapel'. / Alba Vigaray

02.06.2026. MADRID. Mateo, el artista de 90 años especializado en la técnica del 'grapel'. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray / EPC

En 50 años y con más de 600 obras acabadas, José Antonio asegura haber estropeado únicamente un cuadro a lo largo de su trayectoria: “Es todo un mérito. En cuanto haces una señal ya no te puedes equivocar”. Entre sus creaciones expuestas se encuentran la Plaza del Obradoiro de Santiago de Compostela o el Acueducto de Segovia, que miden más de dos metros de alto y están compuestos de varias radiografías. Desde hace años colabora con fabricantes como Kodak o Fujitsu, quienes se han llevado sus creaciones hasta Tokyo o Nueva York. “Hacen simposios cada dos años y se llevan cuadros míos para promocionar la calidad de sus materiales. A cambio, me regalan cajas de 100. Nunca me ha faltado materia prima”, confiesa. Y, a pesar de haber varias ofertas económicas por alguna de sus lienzos, Mateo se niega a ponerles precio: “Me dicen que podría ganar mucho dinero, pero no quiero. No me gusta el dinero. Tengo lo justo para comer, una casa en el campo y un apartamento en la playa. Qué más quiero”.

"No me canso"

Que la exposición tenga lugar en la parroquia de su barrio tampoco es azar. José Antonio vive en la calle de enfrente y sus obras ya vistieron las paredes del edificio hace 10 años: “El barrio me conoce y quería dedicar esta muestra a mis vecinos y amigos”. En este tiempo ha esculpido todo tipo de motivos, aunque a la iglesia han llegado temáticas como la arquitectura, los animales o el sistema solar: “No puedo traer cualquier cosa. Tengo hasta desnudos”. El proceso de preparación siempre empieza con un lapicero. El artista dibuja en una cartulina lo que, más tarde, grabará en la radiografía: “Busco imágenes muy detalladas, sobre todo si son cosas que existen. Una vez terminado el dibujo, lo paso a la placa y busco el tono correspondiente. Hay que saber que todo lo que se toca, acaba desapareciendo. Partes de un todo negro y vas eliminando. Por eso es tan pesado y minucioso. Hay que tener precisión”. Para Mateo, sus esculturas son algo similar a su descendencia: “Mis dos hijos son lo más grande que tengo. Pero, después de ellos, haber encontrado esto ha sido lo más importante de mi vida”.

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02.06.2026. MADRID. Mateo, el artista de 90 años especializado en la técnica del 'grapel'. Foto: Alba Vigaray / Alba Vigaray

Detalle de una de las obras de Mateo, expuesta en la parroquia de su barrio. / Alba Vigaray

Si bien al principio su familia dudaba de él por la cantidad de horas que pasaba rascando radiografías, con el paso del tiempo han sabido reconocer su talento. De hecho, es uno de sus nietos quien le ha introducido en el mundo digital y la inteligencia artificial, con la que cree que hay que tener “mucho cuidado”. “No quiero que llegue el día en el que la máquina nos controle a nosotros. Hay que dosificar los conocimientos que le brindamos para que no nos esclavice. Aún así, no creo que llegue a sustituir a los artistas. La capacidad humana de creación es infinita. Eso la máquina no lo va a tener nunca. Me dolería”, reconoce. Soñador autoproclamado, dice estar “cazando moscas” todo el día. “Si no tuviera nada que hacer me lo inventaría. Afortunadamente, he encontrado en esta vida algo que me satisface plenamente. Cuando veo cómo aparecen las imágenes me emociono. Alguna vez se me han caído las lágrimas. No me canso. Sin el grapel mi vida habría sido muy aburrida. Me despierto muchas noches pensando en nuevos cuadros”, zanja sonriente.