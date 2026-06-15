Hijos de la Ruina llevará su nuevo disco a Tenerife en octubre

Hijos de la Ruina, el proyecto musical formado por Natos, Waor y Recycled J, actuará el próximo 31 de octubre en el Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. La cita formará parte de su gira nacional y será, según la información difundida por la organización, la única fecha del grupo en Canarias en 2026.

El concierto llevará a Tenerife uno de los directos más seguidos del rap y la música urbana española. El trío madrileño presentará en la Isla su nuevo trabajo conjunto, 'Hijos de la Ruina Vol. 4', un álbum que supone el regreso del proyecto tras cuatro años desde su anterior lanzamiento compartido.

Las entradas saldrán a la venta el viernes 19 de junio a las 12:00 horas a través de Tomaticket, en una convocatoria que previsiblemente concentrará el interés de seguidores de distintas islas.

'Hijos de la Ruina Vol. 4', el nuevo trabajo del trío

El concierto en Tenerife estará centrado en 'Hijos de la Ruina Vol. 4', el cuarto volumen del proyecto conjunto. El álbum reúne 21 canciones y ha sido definido por los propios artistas como uno de los trabajos más elaborados de su trayectoria compartida.

El disco muestra la versatilidad del trío, capaz de moverse por distintos registros sin abandonar la esencia que ha caracterizado su propuesta desde sus primeros lanzamientos.

Además, el nuevo álbum incorpora colaboraciones con artistas como Hijos Bastardos, Suite Soprano, Lia Kali, Cano y Cruz Cafuné, lo que refuerza el carácter urbano y generacional del proyecto.

Más de una década de trayectoria conjunta

Hijos de la Ruina no es un proyecto nuevo, sino una alianza musical que ha acompañado la evolución de sus tres integrantes durante más de diez años.

A lo largo de ese tiempo, el grupo ha construido una comunidad de seguidores muy fiel y ha situado varios de sus temas entre los más reconocidos del rap español reciente.

La gira actual combina el repertorio del nuevo disco con canciones anteriores y referencias a las carreras individuales de sus miembros. En los últimos años, el trío ha agotado entradas en varios recintos del país. Sus dos conciertos consecutivos en el Movistar Arena de Madrid confirmaron la capacidad de convocatoria del proyecto.