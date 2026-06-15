Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro llenaron de música Tenerife en una noche multitudinaria

Tenerife Music Festival celebró este sábado 13 de junio una de sus jornadas más esperadas con una gran respuesta de público en la Dársena de Los Llanos del Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Miles de asistentes se dieron cita en un recinto único frente al Atlántico para disfrutar de una noche protagonizada por Camilo, Pablo Alborán, Ana Mena e Iván Ferreiro, cuatro nombres fundamentales de la música en español actual.

La celebración de esta jornada permitió al festival mantener viva su programación tras la cancelación del día previsto para el viernes 12 de junio, suspendido por las circunstancias excepcionales derivadas de la visita de Su Santidad el Papa León XIV a Tenerife. Pese a ese contratiempo, la cita del sábado salió adelante con éxito y reunió a un público entregado que convirtió el entorno portuario de la capital tinerfeña en uno de los grandes puntos de encuentro musical del país durante el fin de semana.

Camilo, gran reclamo de la noche

Uno de los grandes protagonistas de la jornada fue Camilo, que ofreció en Tenerife su único concierto en España en 2026. El artista colombiano respondió a la expectación generada con un directo marcado por la cercanía, la energía y esa conexión con el público que lo ha consolidado como una de las figuras más influyentes de la música latina a nivel internacional.

Su actuación fue uno de los momentos más esperados de la noche y confirmó el poder de convocatoria de un artista que acumula éxitos globales, millones de oyentes en plataformas digitales y una comunidad de seguidores fieles dentro y fuera de Latinoamérica. En Tenerife, Camilo volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más reconocibles de la música en español.

Pablo Alborán y Ana Mena completaron una cita de grandes voces

Junto a él, Pablo Alborán volvió a reencontrarse con el público canario en una etapa clave de su carrera. El artista malagueño, inmerso en su nueva gira KM0, ofreció una actuación que reforzó su condición de una de las voces más queridas del panorama musical español. Su presencia en el cartel aportó emoción, solvencia y algunos de los momentos más coreados de la jornada.

Ana Mena también fue una de las grandes protagonistas del festival. La artista española, convertida en una de las figuras con mayor proyección internacional del pop actual, llevó a la Dársena de Los Llanos una propuesta pensada para el directo y conectó especialmente con el público más joven. Su actuación confirmó el gran momento profesional que atraviesa y su capacidad para moverse con fuerza dentro y fuera de España.

Iván Ferreiro aportó el sello más generacional del cartel

El cartel se completó con Iván Ferreiro, uno de los compositores más respetados de la música española contemporánea. Su presencia aportó al festival una dimensión más íntima y generacional, con un repertorio que volvió a demostrar la vigencia de una trayectoria marcada por canciones que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones.

La combinación de estilos y públicos convirtió la jornada en una cita diversa, capaz de reunir a seguidores de la música latina, el pop español, la canción de autor y el indie nacional en un mismo espacio. Esa mezcla fue una de las claves del éxito de convocatoria de una noche que logró sostener el pulso del festival pese a la suspensión de la jornada anterior.

Una cita respaldada por miles de asistentes

La organización destacó el apoyo recibido por parte del público y agradeció la comprensión de los asistentes tras los cambios derivados de la cancelación del viernes. La jornada del sábado se desarrolló como una gran celebración musical en un enclave singular, con el Atlántico como fondo y Santa Cruz de Tenerife convertida en escenario de una de las citas musicales más relevantes del fin de semana.

Tenerife Music Festival está organizado por New Event y Farra y cuenta con el apoyo de Tenerife – Despierta Emociones, Islas Canarias – Latitud de Vida, Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife – Sociedad de Desarrollo, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, ICDC, y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.