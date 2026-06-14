El Music Festival se rinde al pop en su única noche

No fue como aquella canción de los Años 80 tan recordada Iván Ferreiro, pero ayer en el muelle de Santa Cruz más de 8.000 personas conocieron a los hijos que Pablo Alborán nunca tuvo en Saturno, vivieron una Vida de Rico bajo los consejos de Camilo y, aunque sabían que no está bien desearle la muerte a nadie, bailaron más allá de Las 12 al ritmo de los hits más bailables de Ana Mena.

La tercera edición del Tenerife Music Festival llenó ayer la capital tinerfeña con una de las fiestas musicales más esperadas del año. Con un versátil cartel y un repertorio que prometía hacer sonar los mejores éxitos de la cultura pop, el evento reunió durante más de siete horas a miles de personas con ganas de disfrutar de la mejor música en directo.

A pocos minutos de las 18:00 horas, bajo los rayos de un sol de justicia castigando las calles de Santa Cruz, miles de personas ataviadas con ropa brillante y brillos en la cara peregrinaron hacia el escenario que preside el muelle. De fondo, una amalgama musical surgía de la mesa de mezclas de la dj tinerfeña Tay de León, a la que encargaron amenizar, junto a dj Sammyto, una jornada que se había hecho de rogar. No en vano, la de ayer fue la única de las dos jornadas de conciertos programados que se pudieron celebrar, después de que la organización se viera obligada a cancelar el cartel del viernes debido a la coincidencia de las pruebas de sonido con la misa del papa León XIV.

Entre la multitud destacaban los miembros de La Tribu -el nombre que ha elegido el cantante Camilo para nombrar a sus fans más incondicionales-, que se distinguen por exhibir una nube azul pintada en sus ojos izquierdos. Y es que si bien el cartel de evento prometía llevar a la capital a artistas de habla hispana como Iván Ferreiro (líder del extinto grupo ochentero de Los Piratas) o Pablo Alborán; las dos actuaciones más esperadas de la noche eran la del colombiano Camilo y la malagueña Ana Mena.

Con una puntualidad de reloj, la música indie de Iván Ferreiro llenó el auditorio, al que regaló la versión en directo de su single Hoy por ayer, nombre que también nombrado su gira que le llevó el día anterior a Lanzarote. Y tras mostrar al público Toda la verdad, el exlíder Los Piratas adelantó al público que lo suyo no sería hablar, sino cantar. «Voy a hablar poco y voy a dedicarme a cantar, porque cuanto menos hable, más canciones cabrán», sentenció.

Y lo cumplió. Pues en la hora que tenía consignada, Ferreiro hizo un repaso de su último disco, sin olvidar sus más de 20 años de carrera musical. Y es que el cantante tuvo tiempo para recordar los acordes de Extrema pobreza (2006) o de Inerte (2003), Te echaré de menos (1997) y su mítica Años 80 (2001).

Tras un breve receso de apenas media hora en la que volvió a hacer acto de presencia Tay de León, le tocó el turno a Pablo Alborán. El malagueño se hizo de rogar unos minutos, provocando que el público coreara su nombre para instarle a salir al escenario. Cuando hizo acto de presencia, con pantalones caquis y un chaleco negro, y tras una breve introducción con dos de sus éxitos más recientes, Clickbait y Tabú, el cantante recordó que este es el primer concierto que da en la isla en 8 años. «Por fin ha llegado el día, os amo, gracias por vuestro cariño y hacerme sentir vuestro, Tenerife», sentenció.

Y no fue la única referencia a la isla, pues el nombre de Tenerife apareció de sorpresa en varios de sus temas durante la noche. Así, tras invitar al público a bailar con temas como Quien o No vaya a ser, Alborán se sentó al piano donde interpretó uno de sus temas más emotivos de su discografía: Planta 7. «Esta va para todos aquellos que cuidan de los demás en la sanidad pública», explicó. Otro de los momentos más icónicos de su concierto ocurrió durante su interpretación de Solamente tu, esta vez con guitarra en mano. Un tema con el que consiguió que el público en su totalidad coreara la canción con la que el malagueño fue descubierto hace 16 años.

Camilo se demoró más de lo previsto y coronó el escenario descalzo poco antes de las 11 de la noche. Lo hizo bajo el telón de la gran expectación que había generado su presencia en la isla. Vítores y gritos de emoción recibieron al colombiano que apareció descalzo para bailar sobre su tapete, con los pantalones manchados de pintura y en el cuello un collar con las iniciales de sus hijas y su mujer: I (Índigo), E (Evaluna) y A (Amaranto). Para abrir boca interpretó un medley con Una vida pasada, Millones, Favorito y Bebé para dar la bienvenida al público. «Han pasado 728 días desde la última vez que nos vimos Tenerife, hoy se vuelve a juntar La Tribu», proclamó a un entregado público.

Durante la hora en la que se hizo con el escenario, el cantante interpretó varios de sus grandes éxitos como Favorito o Kesi acompañado del coro del público del Festival. «¿Hay alguien al que hayan roto el corazón?», preguntó mientras presentaba su canción Manos de Tijera.

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La también malagueña Ana Mena, puso la guinda al pastel del Festival con un selecto tracklist de su gira Summer Affair Tour. Desde Carita triste, hasta Lárgate pasando por Se Iluminaba, la artista protagonizó uno de los shows más movidos, en el que sacó todo el potencial a su voz y sus pasos de baile. El fin de la noche lo dio con su hit Las 12, aunque el final de una noche para muchos inolvidable, se extendiera mucho más allá de la medianoche.