El planeta musical de Ábora Cel

La de Ábora Cel es una vida con la música como eje. Más si tenemos en cuenta lo que narra de su infancia: «Cuando teníamos unos diez años (habla en plural porque tiene una hermana gemela con la que comparte recuerdos musicales) llegó a nuestras vidas para quedarse María Mérida, una gran amiga que era prácticamente de la familia. Ella nos enseñó muchísimo sobre música y sobre la vida. La música siempre ha formado parte de mi infancia y de mi vida en general, pero fue ya de adulta cuando decidí dar el paso y dedicarme profesionalmente a ella».

Ese recorrido se centra en muchos años de estudio y de trabajo como instrumentista, hasta que decide dar el paso a la composición de material propio. «Todo surgió hace años, en un momento en el que aún no me había planteado ser compositora. Falleció mi tía Nieves y decidí escribir una canción sobre ella y sobre su recuerdo, para sentirla de alguna forma más cerca». El camino desemboca en el disco MundOrigen, donde confiesa que resume su trayectoria musical y las vivencias que le marcan. El trabajo salió a la luz hace unos meses tras un camino previo de dedicación y atención: «Ha sido un proceso que se ha ido hilando poco a poco, sin tener muy claro hacia dónde me dirigía. Las canciones fueron surgiendo de manera natural hasta que decidí darles un lugar propio y brindarles la importancia y el cuidado que merecían».

El cuidado del que habla Ábora se nota en instrumentaciones, arreglos y melodías, pero en especial en un lado que no parece el más destacado en una artista de formación tan musical: las letras. ¿Cómo las trabaja?: «Para mí la letra es fundamental y le dedico muchísimo tiempo. Creo que es importante cómo se dicen las cosas. Me gusta utilizar lo que yo llamo ‘palabras bonitas’, y me encantan las metáforas. A veces, lo más complicado es ser fiel a una historia, sobre todo cuando hablas de la vida de otra persona».

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Cita como ejemplo la composición que se inspira en la novela Garajado de Ernesto Rodríguez Abad, sobre la vida de un represaliado político que vivió más de veinte años oculto en la costa entre Buenavista del Norte y Los Silos. En el disco también hay historias como la de Rosario Miranda, pionera trans de Tenerife desde Buenavista. Todo muy isla baja, un lugar especial y mágico, donde nace Ábora Cel y donde se inspira. «Sí, para mí la Isla Baja es una de las zonas más bonitas de Tenerife. Además, la música está muy presente en sus calles y barrios; existe una gran tradición musical. Ser de Buenavista ha marcado profundamente mi trayectoria como compositora».