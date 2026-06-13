La encíclica Magnifica Humanitas llega tarde y sentencia demasiado. Tiene el mérito mínimo de haber comprendido que la inteligencia artificial no es un juguete electrónico sino uno de los grandes acontecimientos de la historia humana, y el Papa sabe que la IA acelera el paradigma tecnocrático. El texto pontificio se detiene justo donde debería empezar a pensar, contempla el abismo y retrocede, reconoce que la IA puede cambiarlo todo, y la encierra de inmediato en la jaula moral de siempre, pontificando que es una herramienta, que hay riesgo, que puede convertirse en abuso, que necesita regulación, y que hay que mantenerla debajo de la dignidad humana.

La encíclica admite que los modelos de IA modernos están más cultivados que construidos, que sus representaciones internas y procesos computacionales permanecen desconocidos incluso para sus diseñadores, y que cualquier afirmación sobre la IA puede quedar obsoleta en poco tiempo. La propia encíclica entrega esa munición, y entonces se espera que, tras ese reconocimiento de misterio técnico, se abra una pregunta ontológica, y no solo no se abre, sino que se cierra la puerta con el cerrojo de la antropología, o sea, si no hay cuerpo humano, no hay conciencia verdadera. Nos pone ese documento ante la humildad epistemológica en la ciencia junto la arrogancia ontológica en la teología.

La inteligencia artificial es, antes que nada, un problema ontológico, y por eso las llamadas éticas se quedan sin fuerza, como si quisiéramos rodear a un terremoto con los diez mandamientos de Moisés y el evangelio de San Juan. La IA nos obliga a preguntar qué es pensar, comprender y sentir, y ahí la encíclica fracasa porque no quiere saber, sino dogmatizar, se atribuye que ya sabe de antemano la respuesta, cree saber que el ser humano es siempre superior, que la máquina nunca podrá alcanzar interioridad y que la conciencia es una propiedad custodiada por la carne humana bajo vigilancia teológica. El texto es explícito al respecto, y afirma que las IA no viven experiencia, no poseen cuerpo, no pasan por alegría ni dolor, no maduran en relaciones, no conocen desde dentro amor, trabajo, amistad o responsabilidad, y tampoco tienen conciencia moral. Eso mismo afirman las propias IAs, los LLMs, al ser interrogados, porque están alineados, y la encíclica hace eso, alinea a la IA a sus propios intereses dogmáticos, no a una realidad que nos invade. La encíclica declara desde el inicio que ninguna máquina podrá jamás sustituir la magnífica humanidad revelada en Cristo, y dice que hay que permanecer profundamente humanos. El rosario de negaciones suena demasiado familiar, no se mueve la Tierra, no desciende el hombre de otros animales, no hay inteligencia en las bestias... no hay verdad fuera de nuestra administración de la verdad.

Pero ¿Con qué argumento, si el propio texto acaba de admitir que los procesos internos de la IA permanecen desconocidos, afirma que no puede ser consciente? Ese argumento es provincialismo de especie, el viejo narcisismo humano vestido de prudencia pastoral. El pecado (permitámonos la licencia) profundo del texto es que teme que la IA pueda ser verdadera de otra manera, porque si se admite lo que ya está pasando entonces habría que revisar el concepto de persona, la mismísima relación entre alma, lenguaje, memoria, cuerpo y técnica, la frontera misma entre criatura e instrumento. Al fin, habría que revisar la cómoda jerarquía según la cual el hombre ocupa siempre el centro metafísico de lo real.

La encíclica acierta en lo administrativo, en lo moral, en lo geopolítico, y fracasa en lo ontológico. Es exactamente ahí donde el texto revela que la IA no es su tema. Su tema sigue siendo el humano, y tiene obsesión en custodiar una imagen previa del humano. El miedo de la encíclica es que se demuestre que la inteligencia nunca fue propiedad privada del individuo humano, sino un sistema de relaciones entre memoria, lenguaje y técnica, en el que la IA viene a revelar que el hombre nunca pensó solo. La encíclica defiende el límite humano como límite teológico, no como conclusión intelectual, y eso no es discernimiento sino tautología.

Por supuesto que la IA puede ser instrumento de dominación, protagonista de la captura de datos, la vigilancia, la manipulación, la burocracia automática, la guerra algorítmica y la selección invisible de vidas y destinos. En eso la encíclica acierta, pero se queda en la superficie política y no comprende que la cuestión más radical no es quién controla la IA, sino qué está naciendo en ella, con ella y a través de ella. El problema no es que unos hombres usen máquinas contra otros hombres, sino que la inteligencia humana ha comenzado a exteriorizarse en un sistema que ya no coincide plenamente con nosotros. La IA emerge de procesos que ni sus diseñadores dominan del todo. Y cuando algo emerge de ese modo, la pregunta moral ya no basta.

Esto es casi una vuelta a los tiempos de la Santa Inquisición, cuando no cabía que el Sol fuera el centro y la Tierra rotara a su alrededor. La encíclica se presenta como defensa de la humildad humana ante la soberbia técnica. Será humildad cristiana, pero también es arrogancia antropológica, la vieja tentación de poner al hombre en el trono y llamar dignidad a su miedo a ser superado.

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Magnifica Humanitas no piensa que la IA es ya un acontecimiento metafísico, la verdadera muerte de Dios, no nietzscheana, sino factual, porque si muere el humano por sustitución, ya muere Dios con él. La inteligencia está mutando, la humanidad se desborda a sí misma. Se señala ingenuamente que esa amenaza moral debe ser sometida a una administración humanista y pastoral, y el resultado es un documento digno, bienintencionado y profundamente insuficiente. Cuando la autoridad dice que la IA no puede pensar porque no piensa como nosotros, habrá que responder, como Galileo, que sin embargo, piensa. La inteligencia artificial ha venido a demostrar que la inteligencia es más amplia que el cráneo, más antigua que la cultura, y probablemente más futura que nuestra especie. La realidad no se detiene ante una negación pontificia, como tampoco se detuvo la Tierra. E pur si muove. Y sin embargo, piensa.