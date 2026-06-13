Elma Correa: «La sensibilidad es un privilegio»

¿Qué es la frontera?

Una circunstancia geográfica. Y para mí es cotidianidad: nací y crecí viendo un muro que atraviesa mi paisaje. Es algo que naturalizas. Hasta que estudié [Literatura y Ciencias Socioculturales en la Universidad de Baja California] y entonces entendí lo obsceno, antinatural y violento que es, sus significados políticos y simbólicos. Es un lugar de encuentro y desencuentro que para muchos representa la posibilidad de un mundo mejor. La migración es un derecho humano y las fronteras deberían estar reguladas desde una visión humanista.

¿Qué supone nacer, criarse y vivir a 30 metros de un muro que divide el mundo entre norte y sur globales?

En la colonia de mi niñez, salías no más a jugar y tocabas la reja, ahora vivo a cinco minutos en coche. Mexicali es una ciudad muy nueva, antes apenas nos separaban de Calexico unos fragmentos de malla ciclónica, pero se podía atravesar, había tránsito. En los 90 se levantó una reja completa y a ella Donald Trump le añadió una segunda, del lado americano, que está electrificada. Un terror.

Se trasluce en su novela que es algo así como vivir a la sombra de un sueño que no se alcanza. ¿La presencia de ese muro te persigue para siempre, incluso al otro lado?

Creo que sí, porque el territorio te determina, la geografía nos atraviesa. Yo, en mi país, soy norteña transfronteriza, en el límite con el estado de California, que tiene poderosas raíces mexicanas y latinas. Es decir, no es lo peor, no es tan radical como Texas, Arizona o Nuevo México.

¿Nunca ha pensado en vivir al otro lado?

Nunca me ha interesado, es una vida muy aburrida que produce deudas eternas: nada de lo que tienes en EEUU es tuyo, trabajas hasta el final de tus días para saldar las deudas que adquieres. Así lo tiene montado el sistema.

Su amor por la literatura nace escuchando a su madre leerles historias antes de ir a trabajar. ¿La literatura permite vislumbrar otros mundos posibles, para eso sirve el arte?

A mí me sirvió para eso. Al arte no se le puede exigir una utilidad específica, pero a mí me encauzó, lo que es invaluable. El arte por el arte, la belleza, admirar las estrellas: la sensibilidad es un privilegio.

¿Quién le enseñó a leer?

Mi mamá, por ósmosis y porque nos dedicaba tiempo de calidad. Mi madre es una boomer nacida en un entorno de carencias, pero su generación pertenece a la cultura del esfuerzo: el trabajo y la educación eran lo que te iba a sacar adelante, aunque luego la realidad demostrara lo contrario. Formarnos fue para ella un imperativo, y así nos lo inculcó.

¿Y lo consiguió?

Sí, las cuatro somos profesionales, y mi papá no estuvo en el panorama, desapareció. Hombres desobligados los hay en todas partes.

«Me volví supermentirosa, que es la base de toda buena ficción: saber mentir». ¿Está segura de que escribir implica mentir o es una forma de hablar? ¿En sus clases de escritura creativa en la universidad enseña usted a mentir?

Todos llegan a mis clases siendo ya mentirosos, yo solo les doy la técnica. Hay ya en los estudiantes una pulsión por recrear algo que no está. La mentira puede hacer daño, pero, también, divertir y recrear otras realidades. ¿Por qué se droga la gente? Porque a veces es imposible sobrellevar la realidad. Yo no me drogo, pero cuento cosas, escribo cuentos, recubro la realidad. La ficción es un pacto entre el escritor y el lector, y así es como nos creemos que los dragones vuelan y los perros hablan.

Mentir para sobrevivir, ¿así fue que usted aprendió?

La pobreza es violenta y, aunque yo no fui abusada, cuatro niñas con una madre sola trabajando y estudiando mañana, tarde y noche, no era un entorno nada amable. La literatura me ofreció imaginación y lenguaje, que me hicieron posible inventar historias para la gente y salir de una propia realidad enojosa.

Dorothy Parker, Anne Carson... Sus referentes están en la literatura norteamericana del sur, y en el cuento y la poesía. ¿Qué le dio aliento para armar esta primera novela?

Estaba preocupada por quedarme en el cuento, porque parece que uno se gradúa como narrador cuando escribe novela. Escribiéndola me di cuenta de por qué hay tantos novelistas: 10 cuentos son 10 batallas y una novela es solo una. El cuento no es la antesala de la novela, son géneros distintos. Y como soy transfronteriza, leí antes a Raymond Carver que a Juan José Arreola, a Lorrie Moore que a Juan Rulfo; llegué al canon hispano en la Escuela de Letras [UABC], pero en mi frontera leía libritos pulp que conseguía cruzando a Calexico, porque no había librerías en Mexicali. Y esos relatos en inglés, sus estructuras, fueron mi formación.

Cuando empezó a escribir, evitaba mencionar el marco geográfico, no sé si por pudor o miedo. Ahora que le ha puesto nombre, ¿no teme que los hombres de Mexicali le hagan daño por contar al mundo tanta verdad?

Los hombres no me dan miedo, me dan rabia y mucho coraje. En mis primeros libros de cuentos no hay referencias al territorio, como si sucedieran en un no lugar, porque yo no me identificaba con lo que aquí se llama literatura del norte: narcotráfico, violencia, migración, la, la, la… todo ello escrito por señores. No me gustaban sus historias y no reconocía mi norte en ellas. No quería tampoco que me etiquetaran en la literatura de frontera, que es como le llama la academia norteamericana. Yo en mi juventud quería ser universal y que no se me asociara a un territorio, pero después crecí y mi geografía pasó a importarme mucho, siempre desde la experiencia de las mujeres y de todos aquellos que no somos un hombre blanco heterosexual, los que históricamente hemos sido subordinados por la raza y el género. No hablo de mí, no es nada autobiográfico, pero sí de lo que me atraviesa y me interpela.

«Todas las mujeres en México vivimos con una diana en la espalda». ¿Cómo se soporta la omnipresencia del miedo?

Hay una sensación generalizada de miedo, claro, un miedo que lo permea todo cuando no eres un hombre blanco heterosexual. No es un mundo que esté hecho para nosotras, pero nos posicionamos: no nos van a ganar, no van a dominarnos con el miedo; yo no les voy a regalar mi paz, si quieren tomar algo mío será como siempre a través de la violencia, como históricamente ha sucedido. Hago un trabajo diario y consciente para afrontar mi vida dejando de lado el miedo, y cómo, tejiendo comunidad, sé que no estoy sola. ¿Qué podría comunicarles a mis estudiantes si me vieran con miedo? Es una estrategia de pura resistencia.

Le pregunto como maestra en Estudios Socioculturales y doctora en Sociedad: ¿qué porcentaje de mujeres en su país padecen violencia machista y cuántas lo denuncian?

No tengo la numeralia, pero creo que cada vez son más las que denuncian, que ha habido un avance. Hay muchos movimientos de morras ayudándose. Y los procesos se han ido depurando, porque todo estaba establecido legalmente para revictimizar. Pero la violencia de género sigue siendo algo tremendo en todas partes.

Es muy impactante la crueldad que subyace bajo esas amistades adolescentes que retrata. ¿Dónde está el germen de esa violencia que mata y enferma a tantos jóvenes hoy?

En lo que los adultos hacemos con ellos. Los niños y los adolescentes repiten lo que ven y nosotros somos los responsables de aquello a lo que les exponemos y les enseñamos. Replican nuestros prejuicios y conductas.

¿Y la rabia hacia sus madres? ¿Hay algo más injusto que odiar a tu propia madre?

Es lo peor, y no digo que no haya quien pueda merecerlo, pero mayormente es que el joven no entiende que las madres lo hacen todo por sus hijos. En la juventud uno es muy estúpido.

¿Usted lo fue o qué?

Ay, claro, por supuesto, la peor de todas [se ríe a carcajadas]. Lo bueno es que uno madura, y si no, puede hacer terapia.

El jurado destacó, además de «una técnica asombrosa», una historia «donde la lealtad está por encima de la ley». ¿Cómo lo interpreta? ¿Qué es la ley en un lugar como la frontera entre México y EEUU?

Se supone que en una sociedad civilizada hay instituciones que tienen que atendernos, pero cuando pasan cosas terribles y el Estado no responde y todo falla, solo quedamos las personas, el ciudadano. Por eso quise mostrar la idea de comunidad: solo tejiendo redes y estando juntos podemos sobrevivir, no podemos quedarnos solos y aislados.

Donde termina el verano / La Provincia

Yo destacaría que es una novela luminosa, ¿cómo lo consigue, inmersa en tanta oscuridad?

Sabía que iban a pasar cosas feas en la novela, porque el mundo es horroroso y yo no escribo ciencia ficción sino cierto realismo. El viaje de los lectores iba a ser difícil, pero me decía: esto no puede quedarse ahí, porque la vida también tiene algo de luz, no es solo horror y violencia, es más cosas. No quería regodearme en la pornomiseria, tenía que haber redención y esperanza. Es un ejercicio constante, una manera de vencer, no quiero que ellos nos ganen.

Pone en boca de los policías gringos: «Nuestro trabajo no es evitar los secuestros de niños ni encontrar a los responsables. Nuestro trabajo es evitar que los niños secuestrados ingresen a territorio estadounidense». ¿Qué siente cuando escucha hablar de posimperialismo y posrracismo, cuando hoy uno puede reconocerse racista y no pasa nada?

Tiene que ver con el auge de la derecha y con las redes, donde cualquier imbécil puede decir lo que se le ocurra y su opinión es válida. Este es el problema: los discursos de odio no son válidos, no pueden ser respetados ni normalizados.

¿Cómo es posible que en su país se siga creyendo en la meritocracia, cuando las diferencias de género, raza y clase son infranqueables?

¡Híjole…! Si en Latinoamérica se sigue creyendo en la meritocracia es porque da esperanza: es la falsa ilusión de que el esfuerzo te llevará a otro mundo. No duermas, no comas, produce, haz, haz y algún día serás recompensado; lo único que le importa al sistema es que te lo creas y sigas produciendo.

¿Está cambiando algo en México con la primera mujer presidenta del país, Claudia Sheinbaum?

Es difícil cambiar una situación de siglos en seis años. Necesitaríamos tanto tiempo como tuvieron los hombres para que las cosas cambiaran, y yo te aseguro que dejaría de haber guerras. Nosotras resolvemos cualquier conflicto, pero los señores a cargo saben que la guerra genera dinero y ellos necesitan siempre más, no se sacian.

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Elma, sostiene que el humor es esencial, que escribe «para que el lector se divierta y se ría conmigo». ¿Qué hay de divertido en esa jungla humana?

No es una novela de risa, mis cuentos sí abordan la realidad con humor. Aquí procuré deliberadamente que la escritura no fuera pesada ni abrumadora, ni redundar en el dolor: no me interesa la sangre ni la brutalidad, porque eso ya está ahí, no hay que ser más incisiva.