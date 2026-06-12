Videopodcast
Sonsoles Ónega, en el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’: “Yo soy autodidacta, he aprendido a escribir equivocándome”
La periodista y escritora, que a finales de marzo publicó ‘Llevará tu nombre’, su primera novela tras ganar el Premio Planeta, protagoniza esta semana ‘Libros y Cosas’
María Soto
La periodista y escritora Sonsoles Ónega (1977) es esta semana la invitada en el episodio de ‘Libros y Cosas’, el vídeopodcast del suplemento ‘ABRIL’ de Prensa Ibérica. A finales de marzo, la autora publicó ‘Llevará tu nombre’, la primera novela que escribe tras ganar el Planeta en 2023 con ‘Las hijas de la criada’, galardón que suscitó una enorme polémica y por el que recibió duras críticas.
Durante la conversación, la también presentadora de televisión, rol que, según reconoce, a veces es una rémora en su proyección literaria, cuenta cómo todo lo que vivió a raíz del Premio la llevó a escribir con rabia su nuevo libro, aunque ahora está en una etapa completamente distinto. “Yo soy autodidacta, he aprendido a escribir equivocándome”, asegura Ónega en un momento de la charla, donde recuerda cómo comenzó su interés por la literatura, que empezó siendo lo que hoy todavía es, una necesidad.
En el episodio también hay tiempo para hablar de su nuevo proyecto, una historia que la escritora está afrontando de un modo distinto a las anteriores, hasta el punto de que ella misma está sorprendida “por lo distinto que está siendo, estoy escribiendo de forma radicalmente distinta”, aunque reconoce que con cada libro le ha cambiado la vida, algo parecido a lo que le ha sucedido con cada aventura periodística que ha emprendido.
Y concluye: “La inseguridad es una cosa terrible, muy paralizante, te puede bloquear hasta el punto de dejarlo, esto por suerte no me ocurre, nunca he tirado la toalla por inseguridad, al revés”.
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