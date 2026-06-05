KOII, la vestimenta que une Canarias y Venezuela

La Semana Internacional de la Moda de Tenerife reafirma su calado mundial con la presencia de la firma KOII, que participa estos días en las actividades programadas en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y protagonizará mañana uno de los desfiles más esperados, en la caja negra, a partir de las nueve de la noche. El vínculo de la marca venezolana con Canarias y su creciente proyección europea marcan el pulso de este viaje de los creadores Eduardo Ramos y Enzo García. No es la primera vez que los diseñadores aterrizan en Canarias, pero sí una de las más significativas, tanto por la madurez de su propuesta como por el mensaje que transmiten a través de su trabajo.

«Nos sentimos bendecidos de estar en un lugar como este», expresa la pareja empresarial pocas horas después de aterrizar nuevamente en las Islas, e insisten en que participar en este tipo de encuentros supone mucho más que desfilar puesto que les abre la puerta al mercado europeo. Pero la conexión con el Archipiélago de estos profesionales va más allá del ámbito profesional. Los creadores, de origen venezolano, reconocen un vínculo emocional con Canarias, que se convierte en el auténtico puente entre América y Europa, con una relación histórica que también se refleja en su identidad como diseñadores. «Somos como los primos lejanos canarios, pero sin el pasaporte europeo», comentan.

Ese diálogo entre territorios se materializa en Extraordinario, la colección que presentan estos días en la Semana Internacional de la Moda de Tenerife. Se trata de un viaje creativo que arranca en Venezuela y culmina en Tenerife, integrando elementos naturales y simbólicos de ambos lugares: «Tomamos distintos puntos de inspiración como el frío glacial de Venezuela y las cálidas dunas», explican y añaden que, en el caso de Tenerife, han trabajado con referencias como el Teide, el pinzón azul o el tajinaste, mientras que de su país natal rescatan iconos como el cardenalito o el araguaney.

El concepto de Extraordinario responde, según los diseñadores, a la singularidad de paisajes como los que se pueden encontrar en Canarias: «Las islas son lugares con pequeñas extensiones de tierra y dentro de esas pequeñas extensiones hay un montón de fauna, flora y cosas espectaculares que de verdad nos hacen extraordinarios».

El proceso creativo detrás de la colección ha sido largo y exigente. Comenzó en 2020 y ha requerido una inversión considerable, tanto en tiempo como en recursos. «Cada pieza lleva una cantidad innumerable de cristales y de trabajo a mano», señalan los venezolanos. De hecho, cada uno de los 30 vestidos que componen la propuesta incorpora alrededor de 20.000 cristales, lo que obliga a un desarrollo pausado. A esta complejidad se suma el contexto internacional. Las dificultades de acceso a materiales, agravadas por conflictos globales, han impactado directamente en la producción: «Todo se encarece porque estamos importando de China o Nueva York y realmente todo eso se ha multiplicado, tanto en valor como en transporte». Aun así, la resiliencia forma parte de su ADN: «Siempre hay un plan B, un plan C, un plan D».

El equipo humano es otro de los pilares de KOII. Entre 15 y 20 personas participan directa o indirectamente en cada colección, en un entorno donde el talento y la exigencia conviven a diario. «Nos ha costado conseguir el equipo, porque no todos están dispuestos a sacrificar su noche, su descanso y sus relaciones», expresan los diseñadores, quienes hablan de una «dedicación es total» a este trabajo.

La proyección de la firma también se refleja en su presencia en certámenes internacionales de belleza. Han vestido a candidatas como Clara Vega, Miss Venezuela, con diseños inspirados en Tenerife, una decisión que sorprendió a muchos pero que responde a su filosofía creativa. De cara al futuro, KOII ya trabaja en nuevas propuestas. La próxima colección estará centrada en el universo nupcial, aunque su método sigue siendo el mismo, a través de ideas que se gestan durante meses en libretas personales y que terminan convergiendo en una visión común.

Mientras tanto, su vínculo con Canarias continúa fortaleciéndose. «Si no estuviéramos en nuestro país y quisiéramos mudarnos, vendríamos a Tenerife», confiesan. Para ellos, la Isla es «un pedacito del paraíso en la Tierra», un lugar donde la diversidad de paisajes se convierte en una fuente inagotable de inspiración. n