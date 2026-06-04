'Scary Movie', el fenómeno 'Backrooms', la nueva de Arantxa Echevarría y 'La luz', en cine

La cartelera esta semana llega con una buena dosis de nostalgia encapsulada en 'He-Man y los másters del universo' y la sexta 'Scary Movie'. Estarán acompañadas por el fenómeno 'Backrooms', la adaptación de un bestseller de Alice Kellen, la nueva película de Arantxa Echevarría y el drama sobre pederastia en la Iglesia 'La luz'.

'Scary Movie', veintiséis años después

La sexta entrega de la saga vuelve con su mítico asesino, 'Ghostface', para masacrar sin piedad los tópicos de las películas de terror contemporáneas más exitosas, a las que lleva parodiando desde el año 2000.

La cinta estadounidense, dirigida por Michael Tiddes ('Desnudo'), está protagonizada por el elenco habitual de las anteriores películas de la saga: Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Shawn Wayans y Cheri Oteri.

'Backrooms': fenómeno viral y éxito global

Cuando un paciente desaparece en una dimensión más allá de la realidad, su terapeuta se adentrará en lo desconocido para intentar salvarlo. El director estadounidense de 20 años Kane Parsons lleva una historia que creó para YouTube a la gran pantalla en este fenómeno -el pasado fin de semana fue número uno en taquilla en los países donde se estrenó- que viene a renovar el género de terror con los 'backrooms' o espacios liminales (umbrales de paso).

Protagonizada por Renate Reinsve ('Valor sentimental') y Chiwetel Ejiofor ('La vida de Chuck'), completan el reparto Mark Duplass ('El escándalo'), Finn Bennet ('El caballero de los Siete Reinos'), Lukita Maxwell ('Diabólica') y Avan Jogia ('Zombieland').

'He-Man y los másters del universo', nostalgia de los 80

Un niño de diez años, el príncipe Adam, se ha estrellado en la Tierra en una nave espacial, perdiendo su espada mágica y el vínculo con su hogar, Eternia. Dos décadas después, es transportado de vuelta para defender su planeta natal de las malvadas fuerzas de Skeletor, pero para derrotar a un villano tan poderoso, primero tendrá que convertirse en He-Man: el hombre más poderoso del Universo.

La famosa serie del muñeco de Mattel regresa en acción real dirigida por el estadounidense Travis Knight ('Kubo y las dos cuerdas mágicas') y protagonizada por Nicholas Galitzine ('Las ovejas detectives'), Camila Mendes ('Palm Springs'), Alison Brie ('Together'), James Purefoy ('The Witcher') y Morena Baccarin ('Greenland 2').

'Cada día nace un listo', un robo a la española

Tras el éxito de 'La infiltrada', Arantxa Echevarría (Bilbao, 1968) estrena 'Cada día nace un listo', una comedia gamberra en la que conviven los buscavidas y la corrupción a gran escala. Toni Lomas (Hugo Silva) es un buscavidas que decide aceptar el encargo de robar un valioso cuadro de la casa familiar.

Para el golpe, buscará dos aliados: la Mari (Susi Sánchez, 'Cinco lobitos') y el Gallego (Diego Anido, 'As bestas'). Completan el reparto coral Dafne Fernández ('Perdiendo el juicio'), Jaime Olías ('Beguinas'), Ginés García Millán ('La Nena') y Belén Rueda ('El orfanato').

'Todo lo que nunca fuimos', amor atravesado por el duelo

Drama romántico basado en la novela homónima de Alice Kellen. La película está dirigida por Jorge Alonso ('Camino de la suerte') y protagonizada por Maxi Iglesias ('A pesar de todo') y Margarida Corceiro ('Punto Nemo').

Desde el trágico accidente en que murieron sus padres, Leah no ha vuelto a ser la misma. El acercamiento con Axel, de quien siempre ha estado enamorada, le mostrará una nueva manera de mirar el mundo que hará que ambos se vean obligados a elegir un camino: decidir si reprimir su amor o dejar que suceda.

'La luz', el escándalo de los abusos en la Iglesia

Película de Fernando Franco ('Subsuelo') sobre un cura pederasta que acaba por tener algo de utópico y quijotesco, y que interpreta Alberto San Juan ('La cena'). Completan el reparto Pedro Casablanc ('Anatomía de un instante'), Miguel Rellán ('El cautivo'), María Galiana ('Cuéntame') y Luis Callejo ('Tarde para la ira').

Manuel, un sacerdote muy apreciado en su parroquia, está a punto de colgar los hábitos y empezar una nueva vida. Sin embargo, cuando su pasado amenaza con salir a la luz, se verá obligado a afrontar el peso de sus propias acciones. Comienza, así, un viaje sin retorno en el que desafiará abiertamente a la institución que lo protegió.

'Este cuerpo mío', visibilidad trans

Carolina Yuste ('La infiltrada') y Afioco Gnecco firman este viaje emocional y geográfico de Rafael en los primeros años de su transición de género: un proceso íntimo, lleno de retos, descubrimientos y pequeñas victorias que lo acercan a ese metro cuadrado de paz que tanto ansía.

'Rebuilding', la importancia de los afectos

Dirigida por el estadounidense Max Walker-Silverman, 'Rebuilding' refleja la historia de superación de un padre divorciado (Josh O'Connor) que tras perder su granja en un incendio encuentra una inesperada red de apoyo en sus nuevos vecinos, mientras intenta recomponer los lazos rotos con su exmujer Ruby (Meghann Fahy) y su hija Callie-Rose (Lily LaTorre).

'The Amazing Digital Circus: El último acto', atrapados en un mundo virtual

Este éxito de animación para adultos llega a la gran pantalla con esta versión de largometraje de los dos últimos episodios (episodios 8 y 9) de la serie australiana 'The Amazing Digital Circus', creado por Gooseworx, que muestra la conclusión del reparto de personajes atrapados en un reino digital a merced de un inestable maestro de ceremonias.

'La ironía del amor', los entresijos de ser joven

La directora canadiense Chandler Levack ('Me gustan las pelis') retrata la juventud en esta historia que nos presenta a Grace, una joven crítica musical que se muda a Montreal en 2011 para descubrir la vida y el amor.

Protagonizada por Barbie Ferreira ('Euphoria'), Devon Bostick ('The Studio'), Stanley Simons ('Little America'), Juliette Gariépy ('Las habitaciones rojas') y Jay Baruchel ('RoboCop').

'Los ilusos 13+13', revisitar la propia obra

El director Jonás Trueba recupera su cinta 'Los ilusos' en esta nueva variante a color, trece años después del estreno de la película en blanco y negro y con la intención de enfrentar ambas versiones.

Protagonizada por Francesco Carrils ('Mi amiga Eva'), Aura Garrido ('Daniela Forever'), Vito Sanz ('Los justos'), Mikele Urroz ('La virgen de agosto') e Isabelle Stoffel ('Volveréis').

'Una película de miedo', el hotel del terror

Durante las vacaciones de verano, un director de documentales y su hijo de doce años se alojan en un hotel abandonado de Lisboa que se convertirá en su mayor pesadilla.

Dirigida, escrita y protagonizada por el hispanobrasileño Sergio Oksman, completan el elenco Nuno Oksman, Daniel Blaufuks y Ana Moreira.

'Mi cielo tu infierno', una sociedad reprimida

A lo largo de los años, Adela y Victoria viven una historia de amor imposible que se verá fuertemente castigada por la ley y la sociedad española de los años 60 y 70, aunque serán incapaces de olvidarse la una de la otra.

Dirigida por Alberto Evangelio ('Los cómplices'), la cinta está protagonizada por Sandra Cervera ('La última'), Tania Fortea ('La viuda negra'), Víctor Palmero ('¿Quién es quién?') y Enric Benavent ('Bodegón con fantasmas').

'N.I.M.: Inteligencia Artificial', el futuro ya está aquí

En un futuro lejano, un padre y una hija viven en una estación meteorológica con la ayuda de una Inteligencia Artificial, pero un acontecimiento inesperado convertirá su estancia en una carrera por sobrevivir.

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La cinta española, dirigida por Rubén Arnaiz ('Erial'), está protagonizada por Boris Chrestia, Lucía Vargas, Andrew Dasz y Steven Dasz.