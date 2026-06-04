Primera jornada del festival
El Primavera Sound 2026 suspende algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia
Los dos escenarios principales están afectados por las condiciones meteorológicas
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Ignasi Fortuny
Barcelona
El Primavera Sound ha suspendido algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia. Entre los afectados, los de los dos escenarios principales. El festival barcelonés ha parado los espectáculos debido a la tormenta que ha azotado el Parc del Fòrum desde antes de las 20 horas. Media hora más tarde, la organización ha mandado un mensaje a través de las pantallas y los altavoces de los escenarios afectados en los avisaba de que "por motivos meteorológicos" las actuaciones quedaban temporalmente suspendidas y pedía "calma" a los asistentes.
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