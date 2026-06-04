"Marilyn Monroe sabía que su imagen perduraría en el tiempo": una exposición recupera en Londres los retratos más icónicos de la actriz

Marilyn Monroe fue uno de los rostros más cotizados por los artistas y los fotógrafos de mediados del siglo pasado. Sus facciones dulces, sus labios carnosos y su cuerpo voluptuoso fueron un blanco perfecto para las cámaras, las cuales se convirtieron en testigos imperecederos de su fulgurante ascenso al olimpo de Hollywood y también de su caída, que concluyó con su muerte prematura en 1962. El rostro angelical de la actriz y su atractiva figura quedaron inmortalizados, además de en sus películas, en miles de cuadros e instantáneas que ahora recoge una nueva exposición de la National Portrait Gallery de Londres con motivo del centenario de su nacimiento.

La galería ha llevado a cabo una cuidada selección de algunos de sus retratos más icónicos, convertidos años más tarde en grandes símbolos de la cultura pop. Desde sus inicios como modelo —todavía con el nombre de Norma Jeane— hasta sus últimos años de vida, su figura pasó por delante del objetivo de más de una veintena de fotógrafos de las más prestigiosas revistas, entre ellos Cecil Beaton, Philippe Halsman o Eve Arnold. Cada uno de ellos la captó con su propia mirada y desveló al público un elemento nuevo de su personalidad.

Nacimiento de una estrella

El recorrido explora sus primeros años de carrera a finales de la década de los 40, los cuales incluyen sus primeras fotos de estudio al estilo 'pin-up'. También presenta retratos mucho más íntimos y personales, como los que sacó André de Deines en una sesión en la playa de Malibú en 1946, donde se aprecia la belleza natural y embriagadora de la joven actriz, de entonces tan solo 19 años. Fue en ese periodo, antes de su consagración, cuando hizo sus polémicos desnudos, los cuales ocuparon el primer número de la revista 'Playboy' años más tarde y contribuyeron al enorme éxito de la publicación.

Un detalle de la exposición de retratos de Marilyn Monroe en la National Portrait Gallery. / Guillermo Garrido / EFE

A principios de los 50, Monroe se consolidó como una estrella mundial. Su aparición en películas como 'Niágara' o 'Los caballeros las prefieren rubias' en 1953 la consolidó en el 'star system' norteamericano y elevó el apetito del público por su figura. Prueba de ello son las fotografías que Sam Shaw hizo durante el rodaje en Nueva York de 'La tentación vive arriba', en 1954, en las que se ve a una multitud agolpada a pocos metros del 'set' para ver el momento icónico en el que Marilyn se coloca sobre el respiradero del metro para que el aire corra por debajo de su falda.

Shaw también fue testigo de momentos de más privacidad durante la segunda mitad de los 50, incluidas las muestras de cariño y complicidad entre la actriz y su tercer marido, el dramaturgo Arthur Miller, y los fines de semana en su residencia en Connecticut, donde entabló una cercana relación con el matrimonio de artistas neerlandeses Willem y Elaine de Kooning. El retrato que Willem pintó de ella, en su característico estilo expresionista abstracto, también forma parte de la exposición.

Icono mundial

"Hemos dedicado mucho tiempo a visitar museos y archivos para recopilar este material y mostrar al público quién era Marilyn, así como su relación con los fotógrafos y los artistas que la retrataron durante años", explica a El Periódico Brandei Estes, comisaria jefe de fotografía de la National Portrait Gallery. "Es una figura tan reconocible que la gente cree conocerla muy bien, pero aún queda mucho por descubrir. Hay un aspecto realmente importante de ella como persona y como marca que se puede explorar y reconocer a través de estas imágenes, algunas de las cuales nunca antes se habían mostrado al público".

Su trágica muerte en 1962 tras sufrir una sobredosis de barbitúricos provocó una ola de conmoción que fue explotada por los 'paparazzi' y por los medios de comunicación, ajenos a cualquier sensibilidad y respeto por su figura. Esta conmoción también llegó a muchos de los artistas con los que había entablado amistad, entre ellos Andy Warhol, Pauline Boty o Rosalyn Drexler, quienes convirtieron su imagen en un icono de la cultura pop en los años posteriores a su fallecimiento. "Estos artistas se inspiraron en fotografías de Marilyn para hacer sus obras. Unas fotografías que ella misma había supervisado años atrás", explica Estes, quien destaca su poder de decisión en los retratos que salían en las revistas. "Sabía que su imagen perduraría en el tiempo, y eso fue lo que pasó".