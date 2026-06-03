24º edición
Primavera Sound 2026: cinco perlas del cartel del festival
Algunas de las joyas de la inmensa programación de la gran cita musical del Fòrum, que arranca este jueves
Juan Manuel Freire
Aunque figure como apuesta en esta página, ella es, como dice en su último sencillo, un 'Main course' (ese es el título, plato principal). Ya que esta barcelonesa, una habilidosa fuerza de la naturaleza capaz de encadenar verso directos a la mandíbula, se ha convertido en la ¿mejor? (ha comprado muchas papeletas) rapera de España. '2070' es su último trabajo, un EP que se hace cortísimo. Jueves 4, Schwarzkopf, 19.55 horas
Después de despuntar como actriz infantil y antes de hacer gran carrera pop a su nombre, Jenny Lewis fue 'frontwoman' de Rilo Kiley, grupo emblemático del indie rock de los dosmil que el año pasado decidió reivindicar su legado con un grandes éxitos y conciertos de reunión. Ojalá no falte 'Silver lining', de su fase más Fleetwood Mac. Viernes 5, Occident, 19.50 h.
En las listas con lo mejor del 2025 compartidas por los críticos del 'New York Times' aparecía un par de veces 'It’s a beautiful place', último LP de este dúo (cuarteto en directo) art-rock. Ellos merecen eso y más: su forma de aprehender múltiples géneros, a veces dentro del mismo tema, es tan fascinante como esas letras inasibles. Viernes 5, Port, 21.00 h.
Hace un año, precisamente en un pequeño escenario del Primavera Sound 2025, mucha gente descubrió que Javi Calvo tenía un grupo (y unas rodillas de goma, pues se viralizó un vídeo en el que saltaba, casi poseído, sobre ellas). Así, el premiado cineasta es ahora también el líder de una banda de punk con un marcado acento 'queer' que genera, al menos, curiosidad. Viernes 5, Port, 3.15 h.
copeland
El festival rescata a este creador de trayectoria larga y guadianesca, reivindicada por figuras modernas (como Bon Iver y Arca) y actualizada en álbumes como el reciente ‘Laughter in summer’. Música balsámica y acogedora, celebración sentimental asentada en el piano y las voces, que desplegará en complicidad con su pareja, Elizabeth Copeland. Sábado 6, Auditori Rockdelux (19.30 h.).
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