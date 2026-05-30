Sunblast: el festival 360º

En 2012, cuando el concepto de festival inmersivo apenas comenzaba a tomar forma en Europa, nacía en el sur de Tenerife un proyecto que cambiaría para siempre el panorama musical de las Islas Canarias: Sunblast. Lo que comenzó como una apuesta ambiciosa en el municipio de Adeje se ha consolidado, más de una década después, como el festival multi-stage más grande de Canarias y uno de los encuentros musicales más impactantes del verano europeo.

Con sede en el emblemático entorno de Golf Costa Adeje, el festival ha evolucionado hasta convertirse en una experiencia sensorial de gran formato, reuniendo a miles de asistentes cada verano en un universo donde música, producción, escenografía y tecnología convergen en una sola narrativa. Sunblast 2026 se celebrará el próximo 8 de agosto en Tenerife Sur, reafirmando su posición como uno de los grandes eventos de música electrónica y urbana del archipiélago.

Un concepto 360º que redefine la experiencia festival

Más allá de un cartel de artistas, Sunblast se define por su formato inmersivo. La edición 2026 contará con siete escenarios tematizados, cada uno diseñado bajo un concepto visual y musical propio, convirtiendo el recinto en un viaje por distintas tendencias sonoras de la electrónica y la música urbana. Desde el techno más contundente hasta el drum & bass, el tech house, EDM o sonidos urbanos, cada stage propone una identidad completamente diferente.

Uno de los grandes elementos diferenciales del festival es su apuesta por los escenarios en formato 360º. Cuatro de sus stages están concebidos para rodear la experiencia desde todos los ángulos, integrando un diseño circular donde el público vive el espectáculo de forma completamente envolvente.

Pero el concepto va todavía más allá: en el interior de estos escenarios se encuentra un backstage central exclusivo, al que los asistentes pueden acceder para vivir las actuaciones a escasos metros de los artistas, generando una cercanía poco habitual en festivales de gran capacidad.

“En Sunblast no vienes únicamente a escuchar música; vienes a entrar dentro del espectáculo”, resumen desde la organización.

El festival inmersivo más grande de Canarias

La magnitud visual de Sunblast es uno de los factores que más ha impulsado su crecimiento. Decorados temáticos, estructuras monumentales, iluminación, FX, visuales y escenografías transforman cada edición en una experiencia inmersiva de gran escala, elevando el estándar de producción festivalera en Canarias.

Tras más de una década de evolución, Sunblast ha logrado posicionarse como un punto de encuentro para público local, nacional e internacional, atrayendo cada verano a miles de asistentes que convierten Tenerife en uno de los epicentros musicales del Atlántico. Diversos medios y plataformas especializadas lo sitúan ya como el festival de electrónica de mayor dimensión del archipiélago.

Primeros headliners confirmados para 2026

Aunque el cartel completo todavía no ha sido revelado, Sunblast ya ha comenzado a desvelar algunos de los nombres que encabezarán su edición de 2026.

Entre los primeros artistas anunciados destacan el fenómeno internacional James Hype, uno de los DJs más demandados del circuito global; Wilkinson, referencia absoluta del drum & bass internacional; así como KYBBA , Sota y Serafina, configurando un avance de cartel que anticipa una edición especialmente ambiciosa.

Con siete universos musicales, escenarios 360º y una propuesta inmersiva única, Sunblast aspira una vez más a convertir el verano de Tenerife en un punto de peregrinación para miles de amantes de la música electrónica y este año con la novedad la creación del escenario de la marca BRESH XXL

Porque Sunblast no se contempla desde fuera. Se vive desde dentro.