Enésimo fleco nacido de la original saga de ‘Star Wars’

Resulta difícil valorar y explicar la enorme repercusión e influencia que, tanto para la industria del cine como para sus millones de espectadores y aficionados, supone la saga de Star Wars creada bajo la mano de George Lucas. Tras las primera y segunda trilogías (Episodios IV, V, y VI -de 1977 a 1983- y Episodios I, II, y III -de 1999 a 2005-), el devenir de los personajes y sus aventuras se multiplicaron y, en cierta medida, se desnaturalizaron. A mi juicio, el punto de inflexión se produjo cuando Lucas vendió en 2012 a The Walt Disney Company su productora, Lucas Film, incluyendo los derechos de Star Wars e Indiana Jones.

A partir de ese momento, la explotación comercial se llevó al extremo, y la creación artística perdió parte de su esencia. En cualquier caso, la evolución se diversificó, tanto en la gran pantalla como en las series de televisión y en las plataformas. Se rodaron cinco películas más: otra trilogía (Episodios VII, VIII y IX -entre 2015 y 2019-) y dos spin-off (Rogue One: una historia de Star Wars, en 2016, y Han Solo: una historia de Star Wars, en 2018). Más tarde, en formato de serie, se tornó prácticamente imposible seguir tal proliferación de producciones entre animación e imagen real. Aun así, obtuvo una notable repercusión The Mandalorian, que ha estrenado hasta la fecha tres temporadas y que ahora se traslada de la pequeña pantalla a las salas de proyección.

The Mandalorian and Grogu se aprovecha de la historia genérica de Star Wars, si bien con personajes diferentes a los ya vistos en las trilogías cinematográficas. Dotada de ritmo y atractivo visual, logra entretener, aunque a ese público fiel de los primeros episodios le parecerá una propuesta más desangelada y sin el gancho de aquellos actores y sus tramas legendarias.

El director y también intérprete Jon Favreau, responsable como cineasta tanto de la serie en la que se basa el filme como de franquicias como Iron Man, o de la versión en imagen no animada de El rey león, domina el espectáculo de las imágenes y la cadencia narrativa, si bien, en mi opinión, desatiende un tanto los personajes y el guion. Ello implica que, a buen seguro, gustará a los seguidores de la serie estrenada en Disney + y a los amantes del género de acción. Cumple con creces, desde la estricta pretensión del pasatiempo y a través de una cuidada recreación técnica. Sin embargo, no puede competir con las aventuras que le precedieron desde finales de la década de los setenta en adelante, incluso a partir del cambio de siglo.

En esta continuación de The Mandalorian como largometraje, el Imperio ha caído y los señores de la guerra continúan dispersos por toda la galaxia. Mientras, la incipiente Nueva República trabaja para proteger todo por lo que luchó la Rebelión, reclutando la ayuda del legendario caza recompensas mandaloriano Din Djarin y su joven aprendiz Grogu.

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Dentro del elenco figura Pedro Pascal, muy de moda tras la innecesaria segunda parte de Gladiator y el desilusionante desembarco en la industria norteamericana de Celine Song con Materialistas. Ya protagonizó la versión televisiva y está acostumbrado a este tipo de franquicias, habiendo participado en Los 4 Fantásticos: Primeros pasos o en Juego de tronos. Le acompañan Sigourney Weaver (la legendaria teniente Ripley de la saga Alien, tres veces nominada al Oscar por sus actuaciones en Gorilas en la niebla, Armas de mujer y Aliens, el regreso) y Jeremy Allen White (The Bear). Asimismo, poniendo su voz sin aparecer en imagen, interviene el magnífico realizador Martin Scorsese.