'La Literatura es Femenina Dulce Xerach' inicia hoy su XI edición con Susana Rodríguez Lezaun
La iniciativa se desarrollará en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, continuando su labor de crear redes culturales y acercar voces destacadas.
J.D.
La iniciativa La Literatura es Femenina Dulce Xerach abre esta edición hoy, a partir de las 19:30 horas, en el Salón de Actos del Tenerife Espacio de las Artes TEA, con la escritora Susana Rodríguez Lezaun como ponente principal y Arantxa Rufo como coordinadora del acto.
La iniciativa cultural La Literatura es Femenina Dulce Xerach continúa reafirmando su compromiso con la visibilización de las mujeres en la literatura y la creación de espacios de diálogo, reflexión y pensamiento contemporáneo.
Un espacio literario de referencia
Esta nueva edición será especialmente significativa, al convertirse en la primera que llevará el nombre de Dulce Xerach, escritora, gestora cultural y principal impulsora de este proyecto, cuya labor fue fundamental para consolidar un espacio de referencia dentro del panorama cultural canario.
El primer encuentro de esta XI edición tendrá lugar esta tarde, a partir de las 19:30 horas, en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, organizado por la asociación El Laboratorio, y contará con la participación de la escritora, periodista y directora del festival Pamplona Negra, Susana Rodríguez Lezaun, como ponente principal
Desde sus inicios, La Literatura es Femenina ha apostado por conectar literatura, cultura y sociedad a través de encuentros abiertos al público en los que diferentes autoras y profesionales comparten experiencias, ideas y nuevas perspectivas sobre el papel de la mujer en el ámbito creativo y cultural. A lo largo de sus distintas ediciones, el proyecto ha contribuido a generar redes culturales, impulsar el diálogo y acercar al público voces destacadas de la literatura contemporánea.
La huella de Pamplona Negra
El primer encuentro de esta XI edición tendrá hoy, jueves 21 de mayo a las 19:30 horas en el TEA Tenerife Espacio de las Artes, organizado por la asociación El Laboratorio, y contará con la participación de la escritora, periodista y directora del festival Pamplona Negra, Susana Rodríguez Lezaun, como ponente principal. La coordinación del acto estará a cargo de la escritora canaria Arantxa Rufo, continuando así con la línea de encuentros literarios y de reflexión que caracteriza a esta iniciativa.
La programación continuará apostando por mantener el espíritu con el que nació el proyecto: crear un espacio de intercambio cultural en el que la literatura sirva también como herramienta para el pensamiento crítico, la innovación y la transformación social.
La Literatura es Femenina Dulce Xerach busca no solo preservar el legado intelectual y humano de su impulsora, sino también proyectarlo hacia el futuro, manteniendo viva una iniciativa que ya forma parte del panorama cultural de Canarias.
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