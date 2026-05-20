Los Premios Juventud se celebrarán el 3 de septiembre en Starlite Occident Marbella

Starlite Occident Marbella celebrará su XV aniversario con la llegada a Europa de los Premios Juventud, el show musical de TelevisaUnivision considerado uno de los máximos exponentes del entretenimiento latino entre el público joven hispano. La cita tendrá lugar el próximo 3 de septiembre de 2026 en el espectacular anfiteatro de la Cantera de Marbella, marcando la primera vez en sus 23 años de historia que estos premios se celebran fuera de América. La organización ha elegido España, Andalucía y Marbella como sede de una edición que situará a la Costa del Sol en el foco internacional de la música latina y la cultura en español.

Emitidos por TelevisaUnivision y difundidos a través de plataformas como Univision, UNIMÁS, Galavisión, ViX y Atresmedia, los Premios Juventud alcanzan cada año millones de espectadores en Estados Unidos, Latinoamérica y otros mercados internacionales. La gala se emitirá en prime time en el mercado hispano estadounidense con un alcance de 62 millones de personas, y en más de 20 territorios internacionales —además de Estados Unidos, México, Colombia, Argentina, Chile y toda Latinoamérica—. La última edición generó un impacto global de cientos de millones de visualizaciones en plataformas digitales y redes sociales, llegando a 450 millones de personas y consolidándose como uno de los eventos musicales de mayor repercusión en el mundo. Estrellas internacionales de la talla de Bad Bunny, Shakira, Karol G, Enrique Iglesias, Rosalía o Daddy Yankee, entre otros muchos, se encuentran entre los grandes triunfadores de la historia de los Premios que han protagonizado noches históricas para la música en español. Próximamente se darán a conocer los nominados de esta nueva edición.

La elección de Marbella y de Starlite Occident responde al posicionamiento internacional alcanzado por el festival en los últimos quince años. Desde su creación, el proyecto ha convertido la Cantera de Marbella en uno de los enclaves culturales y turísticos más reconocidos de Europa, combinando música, gastronomía, ocio y experiencias premium en un formato boutique al aire libre. La intención de los organizadores es que la gala se acompañe de una semana de actividades vinculadas a la cultura latina, con conciertos, encuentros profesionales, showcases y experiencias de marca.

El anuncio coincide además con varios reconocimientos internacionales al modelo impulsado por Starlite. Sandra García-Sanjuán, presidenta y fundadora del grupo, ha sido distinguida recientemente por Billboard como una de las ejecutivas más influyentes de la industria musical y ha participado este mes en la cumbre global del World Travel & Tourism Council (WTTC) en El Cairo, donde Starlite fue presentado como un caso de éxito en promoción turística y cultural de destinos como Marbella, la Costa del Sol y Andalucía.

Según datos de PWC, Starlite Occident Marbella reúne cada verano a más de 350.000 asistentes, cerca de la mitad de ellos internacionales, y genera un impacto económico estimado de más de 315 millones de euros anuales en el PIB español, además de miles de empleos directos e indirectos.

La edición de 2026 contará también con una programación especial por el 15º aniversario del festival, con artistas nacionales e internacionales como Lenny Kravitz, Maroon 5, Juan Luis Guerra, John Legend, Deep Purple, Alan Parsons, Gloria Trevi, Ozuna, Yandel, Rosario, Vanesa Martín o Love of Lesbian, entre otros muchos.

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Con la llegada de Premios Juventud a Europa en 2026, Starlite Occident Marbella refuerza su posicionamiento como uno de los grandes referentes internacionales del turismo cultural y musical, consolidando a Andalucía como un destino estratégico para la industria global del entretenimiento.