Basado en hechos reales
Michael Bay llevará al cine el rescate de los dos pilotos de EEUU derribados en Irán
El rescate de los dos pilotos a principios de abril fue celebrado por el presidente de EEUU, Donald Trump, como una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia del país”
EFE
El director Michael Bay y Universal Pictures se han asociado para llevar a la pantalla grande la reciente misión de rescate de dos pilotos estadounidenses que cayeron en Irán en el punto más álgido de la guerra de Medio Oriente, según informó este miércoles Deadline.
La película se basará en el nuevo libro del escritor Mitchell Zuckoff, que relata la historia de los dos pilotos estadounidenses derribados por fuerzas iraníes el mes pasado en medio del operativo estadounidense Furia Épica, de acuerdo a fuentes cercanas al proyecto citadas por la revista especializada.
El rescate de los dos pilotos a principios de abril fue celebrado por el presidente de EEUU, Donald Trump, como una de las operaciones de búsqueda y rescate “más audaces de la historia del país”.
En el proyecto, Bay trabajará nuevamente con los productores Scott Gardenhour y Erwin Stoff, quienes ya colaboraron junto al director en ‘13 horas: Los soldados secretos de Bengasi’, un film basado en un libro Zuckoff que sigue al equipo de seguridad que luchó para defender el complejo diplomático estadounidense en Bengasi (Libia) en un ataque en 2012.
El director de ‘Transformers’ dijo a la revista que a lo largo de su carrera de más de 30 años ha mantenido “una colaboración extraordinaria” con las Fuerzas Armadas de EE.UU. y el Pentágono, y que esta nueva película se enfoca en el heroísmo.
"Esta película trata sobre todos aquellos que sí respondieron a la llamada en una de las operaciones más complejas, intrincadas y de mayor riesgo de la historia reciente. Celebra el verdadero heroísmo y la inquebrantable dedicación de nuestros miembros del servicio", detalló el cineasta californiano.
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