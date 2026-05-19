La ópera tinerfeña ‘Yerma’ se hace con dos Premios Talía

Yerma, la producción de Auditorio de Tenerife, Zarzuela, Festival Amazonas de Ópera (Manaos, Brasil) y Festival de Ópera do Theatro da Paz (Belém, Brasil) se hizo anoche con los dos Premios Talía a los que estaba nominada en esta cuarta edición de los galardones de la Academia de Artes Escénicas de España. En concreto, la propuesta que se pudo ver en la Isla el pasado mes de octubre, obtuvo sendos reconocimientos en las categorías de Mejor espectáculo de lírica y Mejor vestuario. Precisamente en la primera de las selecciones competía con otra producción canaria, El dúo de La Africana, de Amigos Canarios de la Zarzuela.

El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, recibió el galardón «con honor y emoción», así como «con una gran responsabilidad» y agradeció el reconocimiento «en nombre de los técnicos, los músicos de la Orquesta Sinfónica de Tenerife o los servicios administrativos», entre otras muchas personas que hicieron posible esta producción. «La ópera en español está viva y ocupa cada día un lugar más importante», celebró Acha, quien recordó que esta pieza «anticipa las celebraciones del centenario de la Generación del 27». La categoría de Mejor espectáculo de lírica demuestra, en palabras de Acha, «la vitalidad lírica en España», que además cuenta con un público fiel, convirtiéndose así en una parte indispensable de estos proyectos.

Ana Garay ganó además el Premio Talía al Mejor vestuario por Yerma. Durante el discurso de recibimiento, dijo que este espectáculo «sigue vivo» y dedicó el reconocimiento al director artístico de Auditorio de Tenerife, José Luis Rivero, y a todo el equipo que lo hizo posible. Fue un «profundo trabajo de resiliencia» puesto que esta propuesta se ha centrado en crear «desde la incomodidad» porque «las artes escénicas nos llevan a lo inesperado». Tuvo palabras además para el director escénico de Yerma, Paco Azorín, quien «nos llevó a un escenario lleno de agua» y eso «trasmutó toda la producción». Garay concluyó que el vestuario «no era solo ornamento, porque no había espacio para lo superficial».