Los viejos rockeros nunca se jubilan

Los años sesenta del siglo XX, que alguien bautizó como la década prodigiosa, han sido fundamentales para la historia del pop-rock. Algunas obras maestras de este estilo musical se hicieron durante aquellos años por personas que siguieron aportando su talento durante mucho tiempo después de acabado el aquel periodo irrepetible, y algunos aún siguen haciéndolo desde la altura de una edad cuya producción en otras profesiones se da por concluida. Las bases de aquella revolución musical las habían puesto la década anterior los cantantes de rock and roll, los Elvis Presley, Bill Haley, Jerry Lee Lewis… que también siguieron grabando discos y actuando durante mucho tiempo.

La noticia de la salida, el próximo mes de julio, de un nuevo disco de los Rolling Stones, de título 'Foreign Tongues', el número 25 de su carrera, vuelve a recordarnos la sorprendente circunstancia de que algunos componentes de este grupo superen los 80 años. Su cantante, Mick Jagger, cumplirá 83 el mismo mes en que sale el nuevo disco. Keith Richards, su guitarrista y compositor de muchos temas del grupo, cumple esos mismos años en diciembre. El guitarrista Ronnie Wood cumplirá 80 el año que viene.

Siguen ahí, sin embargo, con la misma ilusión de aquellos adolescentes que un día de 1962 comenzaron una aventura que aún no tiene fecha de caducidad. Pero no son los únicos.

El grupo que ilustró aquella década con sus imágenes y que aportó buena parte de la banda sonora a toda una generación fueron The Beatles. Ellos y los Stones, representando diferentes actitudes y estilos musicales, monopolizaron parte de la atención que en todo el mundo se prestaba a aquel fenómeno cultural y sociológico. Los dos miembros supervivientes de esta formación, Paul McCartney y Ringo Starr, siguen también en la brecha, grabando discos y participando en actuaciones desde escenarios a los que acuden miles de personas. Paul McCartney cumple en junio 84 años y este mes de mayo publica un nuevo disco, 'The Boys of Dungeon Lane', que incluye un tema con Ringo Starr, su compañero en The Beatles, titulado 'Home to Us', en el que se habla de los orígenes del grupo. Y el propio Ringo (86 años en julio), mientras participa activamente en giras de otros músicos, acaba de publicar 'Long, Long Road', cuyo título alude también al complicado itinerario de su carrera musical.

Otro ídolo de aquellos sesenta, Bob Dylan, cumple 85 años este mes de mayo y también se muestra incansable en sus apariciones ante el público (sigue con su interminable gira, The Never Ending Tour, que inició en 1988). Y también nos sorprende de vez en cuando con nuevos discos, el último, un doble CD con nuevas canciones titulado 'Rough and Rowdy Ways'.

Rod Stewart comenzó su carrera como cantante de un grupo británico llamado Small Faces (más tarde Faces) en el que estaba como guitarrista Ronnie Wood, hoy en los Stones. Stewart siguió una carrera en solitario que se prolonga hasta hoy mismo, cuando ya ha cumplido 81 años. A pesar de comenzar en el rock de los Faces, hoy es uno de los cantantes melódicos o crooners, más elogiados por la crítica y por un público que llena las salas de conciertos y los estadios en los que sigue actuando con mucha frecuencia, para escuchar su personalísima voz rasgada. En 2024 publicó 'Swing Fever', hasta ahora su último disco.

En 1965 el grupo The Who triunfaba con 'My Generation', una canción dedicada a aquella generación de la que formaban parte los músicos que estaban revolucionando el panorama. En su letra afirmaban que "esperaban morir antes que envejecer", aunque después de todos estos años, tanto el guitarrista y compositor de este tema como el cantante de aquel grupo, Pete Townshend y Roger Daltrey, siguen disfrutando de su música, grabando discos y haciendo giras cuando ambos ya han superado los 80 años. Será que no han envejecido.

A mediados de aquella década se pusieron de moda los llamados supergrupos, integrados por grandes músicos que ya habían triunfado con formaciones anteriores. El más famoso fue Cream, con el batería Ginger Baker, el bajista Jack Bruce y un joven guitarrista formado en las filas del bluesman John Mayall que se llamaba Eric Clapton, que sigue tocando la guitarra con el mismo dominio de entonces y ejerciendo sobre sus seguidores la misma fascinación de aquellos primeros años. El pasado mes de marzo cumplió 81 años y en estos momentos, a pesar de algunos problemas de salud, está inmerso en una gira internacional con su nuevo grupo.

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Robert Plant, aquella voz increíble de Led Zeppelin, que nos asombró con 'Whole Lotta Love' y 'Stairway to Heaven' sigue dando conciertos espectaculares cumplidos los 78 años. A punto de cumplir 80, Iggy Pop sigue ofreciendo actuaciones en las que su torso desnudo ya es una imagen icónica. Neil Young, que también va a cumplir 80 años, sigue siendo uno de los más prolíficos compositores y cantantes de un estilo que mezcla el folk con el rock y el country en una carrera que parece no tener fin. Se dio a conocer con Buffalo Springfield y más tarde con Crosby, Stills, Nash y Young, y en su carrera en solitario lleva publicados cerca de 70 discos. A Art Garfunkel lo conocimos formando dúo con Paul Simon, y aquella década nos regalaron una serie de canciones inolvidables. Una vez disuelta la formación, tanto uno como el otro siguieron una carrera en solitario llena de éxitos. Los dos cumplen 85 este año. Y, en fin, Carlos Santana, a punto de cumplir 79, continúa también con su rock latino y sus actuaciones en directo. Larga vida a todos ellos.