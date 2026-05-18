Homenaje
Pepe Dámaso: «El arte, si se le es fiel, siempre paga al final»
El artista agaetense recibió ayer un homenaje en el Gabinete Literario por su aportación al arte y la cultura organizado por el Parlamento de Canarias y la Real Academia de Bellas Artes
«El arte, si se le es fiel, siempre paga al final». Son las palabras del artista Pepe Dámaso que ayer recibió un homenaje en el salón Dorado del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria organizado por el Parlamento de Canarias y la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel por su aportación al arte y la cultura.
«Me ha gustado sobre todo que el homenaje venga de mujeres», añadió emocionado durante su intervención. «Yo he dicho muchas que en mi épocas difíciles, en la represión por mi homosexualidad o por la intolerancia política, ellas siempre estuvieron a mi lado».
El reconocimiento de un drago
El artista agaetense, de 92 años, que habló al final del acto, recibió una cálida ovación por el público asistente y una escultura que simbolizaba un drago en forma en forma de reconocimiento. «Quiero dedicarle este homenaje a todos los artistas canarios que siguen luchando cada día en un presente difícil para el arte y la cultura», afirmó. Y expresó también su gratitud por el cariño recibido y reivindicó la necesidad de seguir defendiendo la cultura «como espacio de libertad, memoria y futuro».
Recuerdo a dos figuras
«Estoy aquí para recordar dos cosas», subrayó. «Una es a todos los artistas, a los que no son buenos, a los que son más famosos que yo, diciéndoles que el arte, si se le es perseverante, tiene su recompensa». Y, segundo, quiso recordar «a mi amigo y hermano César Manrique que hoy estaría aquí unido a mí» y a Néstor de la Torre «que también sufrió muchísimo lo que yo estoy hablando y que ha expuesto recientemente en el Museo Reina Sofía y lo han reconocido como el mejor pintor simbolista del siglo XX», dijo, con lo que volvió a insistir con la frase de «siempre paga al final el arte».
Recuerdos de infancia
También rememoró recuerdos de infancia cuando en Agaete apareció el pintor Miro Mainou, «un pintor catalán que entró a mi casa, en el año cincuenta y pico, yo le dije si no me dejaba la caja de las pinturas con la espátula y el caballete, porque pintaba al aire libre y me dijo que sí», rememoró. «Me di cuenta en aquel mundo infantil en Agaete, con otros amigos como Alonso Quesada, la magia del arte y empecé a pintar» . Todo cambió «cuando vino un periodista de LA PROVINCIA que me propuso hacer una muestra en La Palma, que fue mi primera exposición de la que se vendieron todos los cuadros. Y Luis Doreste Silva, poeta y gran intelectual, me escribió un artículo y ahí empezó mi historia. Y por eso estoy por aquí muy feliz».
Obras en las que trabaja
Dámaso no dejó pasar la ocasión para enumerar una serie de obras en las que se encuentra trabajando en estos momentos, desvelar su intención de hacer algo en honor a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias, y hablar del trabajo que lleva a cabo junto con el Gobierno regional para poder publicar la correspondencia que, en su juventud, mantuvo con su gran amigo César Manrique.
«Creo que puede ser un documento interesante, no solo para las islas, sino a nivel general», aseguró sobre esas cartas que se escribían ambos artistas. «Yo creo que esto sea para el pueblo y para los artistas», añadió. «Los artistas tienen que tener fe porque la cultura tiende a desaparecer en este mundo difícil en el que estamos con la imagen, con las redes sociales, pero hay que ser fiel al arte para poder un día recoger esto que hoy tan gentilmente me da la Academia y el parlamento».
Un canto a las mujeres
Habló de un canto a las mujeres, «porque las adoro y hay muchas de ellas en mi vida» y aunque nació en Gran Canaria «doy un saludo al Archipiélago porque yo soy archipielágico. Soy de Agaete, y de Agaete a la Isleta y de la Isleta al refugio de las siete islas Canarias, ocho con La Graciosa», añadió.
El acto, que fue conducido por la vicepresidenta de la Real Academia de Bella Artes San Miguel Arcángel, Ana María Quesada Acosta, comenzó, sin embargo, con la proyección del documental Pepe Dámaso y el Tríptico de Agaete de Joos van Cleve, en donde el artista rememora una exposición por su ochenta cumpleaños que reúne un centenar de obras, en la que se reflejan los múltiples lenguajes a través de los cuales Dámaso expresa su arte: dibujo, pintura, escultura, vídeo e instalación,y que se complementan con una decena de reproducciones de piezas de arte flamenco, cuyos originales están repartidos por diversos países europeos. Un aspecto importante del documental es cómo el artista reconoce la influencia que Van Cleve ejerció en su obra.
El vínculo con Canarias
Durante su intervención, Astrid Pérez destacó la dimensión artística y humana del homenajeado y subrayó el profundo vínculo de su obra con Canarias.
«Pepe Dámaso ha hecho de Canarias una voz universal sin renunciar jamás a su raíz. Su obra nos ha enseñado que nuestra tierra no es una frontera, sino un punto de partida hacia el mundo», afirmó. La presidenta del Parlamento señaló además que el creador agaetense «ha transformado la memoria, las tradiciones y el paisaje emocional de Canarias en un lenguaje artístico propio, libre y profundamente valiente», añadiendo que «su obra seguirá siendo una parte esencial de la identidad cultural de estas islas».
Astrid Pérez quiso agradecer expresamente la colaboración de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por impulsar este homenaje y recordó que desde el inicio de su mandato uno de sus objetivos era que el Parlamento de Canarias reconociera «a uno de nuestros artistas internacionales más importantes». En un emotivo tramo final de su discurso, la presidenta trasladó al homenajeado el cariño colectivo de la sociedad canaria: «Gracias por demostrar que desde este archipiélago se puede hablar de tú a tú con la creación internacional sin renunciar nunca a nuestra voz propia».
Su aportación al arte y la cultura
El académico Juan Gómez-Pamo, por su parte, reseñó la obra y figura de Dámaso y ensalzó su aportación a las artes y la cultura, no solo del archipiélago, sino de más allá de las fronteras insulares, hasta el punto de afirmar que es «uno de los más queridos por su obra y su cercanía de Canarias».
«Dámaso ha hecho de su vida una obra de arte, y se ha convertido en una obra de arte en sí mismo, siempre desde su tierra», defendió el académico, quien expresó sentirse «afortunado» de ser contemporáneo suyo.
Intervención de Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, en el Gabinete Literario sobre Pepe Dámaso
Es un honor clausurar este acto de homenaje a una de las figuras más singulares e importantes del arte y de la cultura canaria contemporánea: Pepe Dámaso.
Hace tres años tome posesión como Presidenta del Parlamento y desde los inicios de este mandato una de mis mayores ilusiones era que desde el Parlamento de Canarias hiciéramos un reconocimiento a unos de nuestros artistas internacionales .
Quiero, en primer lugar, agradecer expresamente a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel por el impulso y la complicidad que han hecho posible este homenaje en torno a la figura de Pepe.
Hoy nos reunimos en este maravilloso Gabinete Literario para celebrar una vida extraordinaria.
Y es que hablar de Pepe es hablar de Agaete, de 1933, de un niño que jugaba entre las piedras y la memoria del yacimiento de Maipés sin imaginar que, con los años, su propia obra se convertiría en otra cantera de historia y de sentido para este archipiélago.
Pintor, escultor, muralista, cineasta, escenógrafo, diseñador, poeta del color y de la forma, ha sido un creador en toda la dimensión de la palabra, un artista en mayúscula, capaz de transitar entre lenguajes y disciplinas con una libertad que solo poseen los grandes.
Desde esa infancia marcada por la tierra volcánica y el mar abierto, fue entendiendo que lo local no era un límite, sino una fuerza, y que Canarias no era una frontera, sino un punto de partida.
Quizá, por eso su obra nos emociona tanto. Porque en ella Canarias no aparece como un decorado. Canarias aparece como destino, como memoria, como herida, como fiesta, como belleza y como identidad profunda.
En obras como Juanita, Héroes Atlánticos, La Rama, La muerte puso huevos en la herida, Sexo quemado o en esos Dragos y Teides que casi parecen respirar, laten una manera de entender nuestra tierra que va mucho más allá del paisaje.
Hay memoria popular, hay huella atlántica, hay luz, hay muerte, hay cuerpo, hay vida, hay raíz aborigen…Hay voluntad de contar quienes somos, de rescatar lo que fuimos y de proyectar Canarias hacia al mundo.
No es casual, por tanto, que Pepe haya definido su obra con una palabra tan precisa como “archipelágico”. Esa palabra resume una manera de pensar y de crear: varias islas distintas, unidas por un mar común; muchos lenguajes y etapas enlazados por un mismo origen.
Su obra es, también, un archipiélago: en ella hay series diversas, formatos distintos, técnicas variadas que, sin embargo, dialogan entre sí y construyen un relato coherente de lo que somos.
Y precisamente eso ha hecho Pepe Dámaso durante décadas: abrir Canarias al mundo y traer el mundo a Canarias.
Su obra ha viajado por ciudades y espacios de referencia internacional, pero nunca se ha desligado de su raíz. Ha sido un artista universal sin dejar de ser nunca profundamente canario. Esa combinación, tan valiente y genuina, es una de las grandes señas de su grandeza.
Pero, al mismo tiempo, cada viaje de su obra ha sido una forma de regreso. Porque Pepe nunca ha roto el hilo con su tierra. Ha sido un puente entre generaciones, entre disciplinas, entre lo local y lo universal. Un puente que permite que una persona joven se reconozca en sus imágenes, que un espectador de fuera descubra otra Canarias posible, y que la tradición y la vanguardia encuentren un espacio común.
Tú mismo lo has dicho: “Me quedé en Canarias porque aquí está mi verdad: el mar, la gente, la rama, la tierra que hizo posible mi obra” …y yo añado que tu manera de vivir y de sentir han enriquecido la vida de esta tierra.
Queridos presentes… En ese camino, la sociedad canaria también ha querido dejar constancia de su gratitud. Pepe Dámaso es Premio Canarias de las Bellas Artes, doctor honoris causa por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hijo Adoptivo de Las Palmas de Gran Canaria, entre otros… distinciones que hablan del respeto y del cariño que despierta su figura.
Además, hay una presencia constante de sus piezas en nuestro día a día…. Hay obras diversas en museos de prestigio pero, muy especialmente, adornando las paredes y muros de instituciones públicas de nuestras islas: en distintas consejerías del Gobierno de Canarias, en cabildos y ayuntamientos, en el Parlamento de Canarias, en la sala internacional de facturación del Aeropuerto de Gran Canaria o en el gran mural del friso externo del paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Esa presencia viva en los espacios comunes habla, mejor que cualquier lista, de hasta qué punto Pepe forma parte del paisaje cultural de nuestras islas.
Porque Pepe no solo ha creado obras; ha creado una mirada. Nos ha enseñado a ver Canarias con más capas, con más profundidad, lejos de los tópicos y más cerca de lo que nos une y nos define. Nos ha recordado que la identidad no es una foto fija, sino un proceso vivo, en construcción permanente, hecho de memoria y de futuro.
La suya es una obra que incomoda cuando hace falta, que cuestiona, que se atreve a poner sobre la mesa temas y emociones que, durante mucho tiempo, estuvieron al margen. Esa valentía estética y ética es una de las razones por las que su figura resulta tan necesaria hoy.
Voy terminando, pero antes permítanme detenerme un momento en el agradecimiento.
Estimados señoras y señores…. Y, especialmente, querido Pepe, querido maestro:
Gracias por haber transformado tu infancia en el Maipés en una epopeya artística e histórica que hoy pertenece a toda Canarias.
Gracias por apostar siempre por lo local como raíz, y no como excusa; por hacer del canarismo una forma de estar en el mundo con la cabeza alta, con rigor y con libertad.
Gracias por convertir nuestras fiestas, nuestros ritos, nuestras luces y nuestras sombras en materia de arte y de reflexión.
Gracias por abrir caminos donde antes apenas había senderos, por tender puentes entre disciplinas, entre generaciones, entre nuestras islas y otros lugares lejanos.
Gracias por demostrar que desde este archipiélago se puede hablar de tú a tú con la creación internacional, sin renunciar a nuestra voz propia. Gracias por recordarnos que lo nuestro no es pequeño cuando se mira con profundidad y con amor.
Gracias también por la libertad con la que has vivido el arte. Por no acomodarte, por asumir riesgos, por entender que la cultura no puede ser solo adorno, sino también conciencia. Por hacer de cada etapa de tu vida una búsqueda y no una repetición, una pregunta y no una consigna.
Y gracias, finalmente, por seguir aquí, con 93 años, como presencia viva, como ejemplo y como estímulo para quienes vienen detrás. Por seguir siendo, en el mejor sentido de la palabra, un artista archipelágico: hecho de muchas islas, de muchos tiempos, de muchas miradas, y, al mismo tiempo, profundamente uno, profundamente canario.
Señoras y señores … voy concluyendo y lo hago con un deseo. Que este homenaje no sea solo un reconocimiento, sino también un abrazo colectivo. Un abrazo que te devuelva, al menos en parte, todo lo que tú nos has dado.
Sigamos aprendiendo de tu ejemplo. Sigamos construyendo, desde nuestras raíces, un futuro más consciente, más creativo, más humano.
Porque mientras tu obra siga hablándonos – y no tengo la menor duda de que lo hará siempre-, Canarias seguirá encontrando en ella una parte esencial de sí misma.
Y ahora sí, querido Pepe, ha llegado el momento de hacer visible este abrazo colectivo. Te invito a que subas a este escenario y recibas, en primera persona, el reconocimiento y el cariño de todas las personas que hoy te acompañan. Que este aplauso que vas a escuchar sea también una forma de decirte, una vez más, gracias por todo lo que eres y por todo lo que nos has dado.
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