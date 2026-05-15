Noctámbula: el mayor montaje técnico y escénico nunca visto en Tenerife en un festival de electrónica

Pantallas gigantes, arte digital inmersivo y una producción técnica sin precedentesmarcarán la llegada de Noctámbula, la cita que transforma la experiencia de los festivales de electrónica en Tenerife.

Noctámbula, que abrirá sus puertas el 12 de septiembre de 2026 a las 16:00 horas en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife , presenta un cartel de altísimo nivel donde la Symphony of Unity (el proyecto sinfónico de Tomorrowland que reúne a alrededor de 60 músicos sobre el escenario para reinterpretar grandes himnos de la electrónica en formato orquestal de gran formato), Matt, integrante y rostro visible del proyecto Meduza, y la DJ internacional B Jones (referente de la escena electrónica nacional con proyección internacional) comparten protagonismo.

Noctámbula, que abrirá sus puertas el 12 de septiembre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife / Encaro

Para esta cita, Noctámbula cuenta con el diseñador de iluminación Juanjo Beloqui, profesional con una amplia trayectoria en producciones de gran formato a nivel internacional. Su visión ha sido clave para construir una atmósfera en la que la tecnología de vanguardia se integra con la narrativa del espectáculo, transformando el espacio en una experiencia sensorial completa. Juanjo Beloqui detalla el despliegue técnico que definirá Noctámbula, con cerca de 600 dispositivos lumínicos de última generación controlados por cinco consolas de luces de máxima vanguardia, cañones controlados por control remoto con sistemas de seguimiento con cámara y alrededor de 400 metros cuadrados de pantalla LED, entre otras tecnologías punteras y totalmente originales.

Según explica Beloqui, el diseño del espectáculo se basa en una sincronización perfecta. “Viene todo ajustado al milímetro. Todo va programado con código de tiempo en el que cada efecto va ajustado con una precisión quirúrgica”.

Juanjo Beloqui / Encaro

Beloqui añade que esta coordinación técnica se aplicará también a los interludios de los DJs locales, que contarán con una programación visual específica diseñada por el festival.

“Más allá de la complejidad técnica, Noctámbula nace con la vocación de dejar una huella imborrable en el espectador. "Nuestro nivel de autoexigencia es muy alto para que la satisfacción del público sea plena", explica Beloqui, quien hace hincapié en el cuidado y la "manufactura" de cada detalle de la producción.

Para Juanjo Beloqui, el objetivo final es la trascendencia de Noctámbula en la memoria colectiva: "Lo que queremos es que la gente lo recuerde cuando ya haya pasado mucho tiempo. Habrá muchos momentos inolvidables que dejen al público con la boca abierta. La idea es que salgan con una experiencia vivida que les deje pensando: ¿Cuándo se va a repetir esto?", concluye.

La excelencia de la cita se extiende a una cuidada selección gastronómica y coctelería de autor. Con el fin de adaptar la experiencia a cada asistente, Noctámbula ofrece diferentes modalidades de acceso: Ultimate, Front Stage, VIP y General.

Matt, integrante y rostro visible del proyecto Meduza / Encaro

Las entradas para vivir esta inmersión sensorial el próximo 12 de septiembre están disponibles a través de la web oficial noctambulatenerife.com y la plataforma Tomaticket.

El encuentro cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias, Turismo Islas Canarias e Islas Canarias Latitud de Vida, además del patrocinio de LOS40 Classic.

Sobre Encaro Factory

Encaro Factory es una firma especializada en producción de eventos y dirección artística. La compañía desarrolla proyectos de gran formato que combinan diseño conceptual, escenografía y programación cultural, con el objetivo de transformar espacios y crear experiencias singulares dentro del sector del ocio y el entretenimiento.