Muere a los 99 años el actor Jack Taylor, icono del cine de terror

El actor estadounidense Jack Taylor ha fallecido este martes en Madrid a los 99 años, según ha anunciado la Academia de Cine en sus redes sociales. El intérprete es conocido por su participación en 'Conan el bárbaro', 'Mil gritos tiene la noche' o 'La novena puerta'.

"Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta", ha anunciado la Academia de Cine.

La Unión de Actores y Actrices también ha despedido al intérprete estadounidense. "Descansa en paz, compañero", indica la institución. También desde AISGE han traslado su pésame al entorno de Jack Taylor destacando que su vida "fue de película".

"Nació en EE UU y llegó aquí en los sesenta. Fue vecino de Marilyn Monroe y compartió camerino con Imperio Argentina", ha destacado AISGE en una publicación en su perfil de X. La entidad señala que el actor será despedido este miércoles en el tanatorio de San Isidro (Madrid) a las 12.00 horas.

Afincado en España

Jack Taylor es una figura del género de terror y fantástico afincado en España desde los años 60. Nacido en Oregón City (Estados Unidos) en 1926, Taylor trabajó en varias producciones del director Jesús Franco entre finales de los 60 y los 80, como 'Necronomicon' (1968), 'La isla de la muerte' (1970), 'El conde Drácula' (1970) y 'Las diosas del porno' (1977).

Su primer trabajo fue junto a Marilyn Monroe en el show de Jack Benny. Y tras un breve espacio de tiempo en Hollywood, se marchó a México, donde aprendió español y comenzó a trabajar en dobles versiones rodadas simultáneamente en inglés y español, como el western 'El último rebelde', así como en otras películas del país, como la prestigiosa 'La torre de marfil'.

Su llegada a España se produjo en los años 60 con la comedia musical, 'La pelirroja', y poco después le llegaría la oportunidad de 'Cleopatra', de Mankiewicz, y su primer papel protagónico en España que fue 'Fuera de la ley', de León Klimovsky.

Noticias relacionadas

Sus trabajos más recordados son los de 'Conan, el bárbaro' de John Milius o 'La novena puerta' de Roman Polanski, así como sus personajes del Profesor Brown en 'Mil gritos tiene la noche' y del Doctor Knox en la cinta 'Wax'.