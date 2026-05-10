Pazuzu, cosplayer: "En el 'cosplay', vivir en Canarias nos hace ser más creativos"

En el universo del cosplay canario, el nombre de Pazuzu resuena con fuerza propia. Detrás de ese alias se encuentra Carmen Dolores Rodríguez González, de 28 años, una joven tinerfeña que ha convertido su pasión por el disfraz, el maquillaje y la cultura audiovisual en una forma de vida. Su trayectoria, marcada por la constancia y la creatividad, refleja también la evolución de una comunidad que ha crecido con fuerza en las Islas en la última década. Esta semana ha participado en la nueva edición de La Laguna es Cómic, donde, además de disfrutar del ambiente, ha ofrecido una charla sobre maquillaje, mezclando el terror con el cosplay.

Para aquellos que no la conozcan, ¿de dónde sale el nombre de Pazuzu?

Mucha gente piensa que procede de algo japonés o de alguna serie, pero en realidad es de mi película y libro favorito, El exorcista. Siempre me ha encantado el terror y el demonio en esa historia se llama Pazuzu. Empecé a usar ese nombre en redes sociales sobre 2014 y al final se quedó así. Ahora todo el mundo me conoce así.

¿Qué llegó antes a su vida, las redes sociales o el cosplay?

Fue todo a la vez. En aquella época usaba plataformas como Tumblr y empecé a ver que aquí en Tenerife ya había eventos de gente disfrazada. Como siempre me ha gustado maquillarme y disfrazarme, decidí ir a uno. Allí vi a alguien caracterizada de un personaje que me encantaba y pensé que yo quería hacer lo mismo. Ese momento fue clave.

¿Estar en Canarias ha supuesto algún obstáculo para crecer en este sector?

Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. A veces es complicado conseguir materiales y últimamente el tema de las aduanas también nos afecta bastante. Pero eso mismo nos hace más creativos. Si nos falta algún complemento a una semana de un evento, lo hacemos o buscamos alternativas. Esa necesidad agudiza mucho el ingenio.

¿Qué significa para usted el cosplay?

Es una mezcla de muchas cosas que me gustan. Desde ver una serie y pensar en cómo recrear un personaje, hasta imaginar sesiones de fotos o diseñar el maquillaje. Pero también es muy importante la parte social. Este mundo nos permite conocer a gente con nuestros mismos intereses y se crean vínculos muy rápidos. Vas con el mismo personaje que otra persona y ya tenéis algo en común.

En sus redes sociales también comparte tutoriales. ¿Cómo surge esa otra faceta?

Aprendí prácticamente todo por internet. Veía vídeos de gente que explicaba cómo hacer pelucas o maquillaje. Al principio pedí ayuda a algunas personas y no siempre fue fácil, así que decidí que yo quería hacer lo contrario y decidí compartir todo lo que sé. Me gusta enseñar y ser cercana, porque al final todos empezamos desde cero.

Estudia también temas audiovisuales. ¿Eso le ayuda en sus contenidos?

Sí, sobre todo cuando pienso en la edición y en cómo comunicar. Por ejemplo, hago vídeos que se entiendan sin sonido, porque mucha gente los ve en el tranvía o está en clase. Son detalles que marcan la diferencia.

¿Ha logrado profesionalizar tu pasión?

Sí, afortunadamente. Declaro mis ingresos relacionados con el cosplay. Doy talleres y colaboro con entidades que me invitan a eventos, charlas o actividades. Es algo que me ayuda mucho a seguir creciendo.

¿Cómo es la relación con su comunidad de seguidores?

Muy bonita. Me hace mucha ilusión cuando alguien se acerca en un evento y me dice que ve mis vídeos. Aún me pongo nerviosa. Es una conexión muy especial.

En sus vídeos de las redes sociales ha hablado precisamente de la relación entre el cosplay y el Carnaval. ¿Qué es lo que opina al respecto?

Hay gente que intenta diferenciarlos diciendo que el cosplay es más elaborado, pero no estoy de acuerdo. Yo empecé gracias al Carnaval. Es una puerta de entrada muy accesible, porque te disfrazas para clase o una fiesta y das el paso. Al final, para mí, Carnaval puede ser cualquier día.

¿Cómo reaccionó tu entorno cuando comenzó en el mundo del cosplay?

Al comienzo no lo entendían del todo. Vivía con mis abuelos y les daba un poco de miedo eso de que saliera disfrazada. Pero con el tiempo lo aceptaron. Mi abuela, por ejemplo, cosía mucho y gracias a ella aprendí a arreglar ropa. Mi abuelo incluso me llevaba a los eventos cuando no tenía coche. Siempre he tenido su apoyo.

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¿Qué planes tiene de cara al futuro?

Intento mantener una constancia en redes, aunque lo compagino con mis estudios. Me centro mucho en sesiones de fotos, sobre todo en verano. Y me gustaría seguir viajando, visitar otras islas y participar en más eventos. Donde me llamen, allí estaré.