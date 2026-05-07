‘Anatomía de un instante’, la serie más nominada en los Anillos de Oro

Anatomía de un instante triunfa con 15 nombramientos como la serie más nominada a la I edición de los Premios Anillos de Oro, que se entregarán el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Así lo anunciaron ayer las actrices Sara Sálamo y Beatriz Arjona, encargadas de desvelar los nombres de las series y personas propuestas para cada una de las 23 categorías en un acto celebrado en el Lírico Rooftop del Teatro Calderón, en Madrid. El Círculo de Profesionales de las Series Españolas es el organizador principal de estos galardones.

A la serie de Alberto Rodríguez le siguió Querer, con ocho opciones a galardón. Además, aspiran al Anillo de Oro a Mejor Actriz Protagonista Nagore Aramburu por Querer, Carmen Machi por Celeste y Esperanza Pedreño por Poquita Fe T2. Mientras que Javier Cámara, por Yakarta, Pedro Casablanc, por Querer y Álvaro Morte, por Anatomía de un instante, optan a Anillo de Oro en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

En Mejor serie de no ficción están nominadas Alaska Revelada, Esta ambición desmedida y Luz en la oscuridad T2 y en Mejor serie de ficción comedia destacan Celeste, La vida breve y Poquita Fe T2. A estas se suman Anatomía de un instante, Querer y Yakarta como candidatas a Mejor serie de ficción dramática.

Destacan también, entre las 23 categorías, los aspirantes al Anillo de oro a Mejor Música: Juan Ibáñez por Los años nuevos, Alex de Lucas y Raúl Santos por Superstar, y C Tangana por Esta ambición desmedida. Asimismo, la Andalucía Film Commission, la Film Madrid Region y Rías Baixas Film Commission competirán por el galardón a Mejor Film Commission / Office.

Las 23 nominaciones son el resultado de los votos emitidos por los 511 miembros del Círculo de Profesionales de las Series Españolas, inscritos antes del 27 de marzo. Precisamente Joan Álvarez, presidente de los Premios Anillos de Oro, anunció que estos miembros han crecido hasta la cifra de 56 en el mes transcurrido desde el cierre del primer periodo de inscripciones. Lo que según Álvarez demuestra el «interés que sigue teniendo el sector por agruparse y demostrar la fuerza de la industria audiovisual y seriéfila de nuestro país».

Hasta 511 miembros del Círculo de Profesionales votaron por las 23 categorías

Asimismo, añadió que «no había un espacio, una marca, nada que premiara desde una sola mirada a todos los profesionales que intervienen en esa construcción». En este sentido, aseguró, el Círculo nace para que la industria se mire a sí misma y se reconozca.

Los Premios Anillos de Oro están organizados por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas, con el apoyo del Cabildo de Tenerife, y el respaldo de Turismo de Tenerife y la Consejería de Cultura y Museos de Tenerife; el Gobierno de Canarias; y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Sociedad de Desarrollo.

Al acto acudió una multitud de rostros del panorama audiovisual nacional, como la actriz y productora Carolina Bang, el director y productor Alex de la Iglesia, el productor Rodrigo Ruiz-Gallardón, el productor José Manuel Lorenzo y los actores y actrices Jon Lukas, Ane Rot, Sara Perogil, Ana Álvarez, Alberto Jo Lee, Avelino Piedad, Yaiza Guimaré, Tania Santana, Ciro Miro o Jon Plazaola.

Tampoco faltaron los directores y guionistas Ainhoa Bolaños, Pablo Tocino, Jorge Saavedra, Alexandra Graf y Daniel Salas, Michel Ruben, Nacho Mendiboure, Marta Tarín, Carlos Taillefer, Juliana Barrera, Elena Mera, Camino de Valcárcel, Víctor García Martín, Camila Barandearan, Cristina Segura, Cristina Fernández, Olivia Fernández, Alejandro Merino, Mario Reyero, Paloma Mora o Sergio Molina.

La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 20 de junio en el Recinto Ferial

En el ámbito político, esta lectura de nominados contó con la asistencia de Lope Afonso,⁠ ⁠vicepresidente del Cabildo de Tenerife; Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife; Ignacio Solana, consejero delegado de Gesprotur, del Gobierno de Canarias; y Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.