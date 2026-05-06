Machado lleva a La Graciosa los nuevos horizontes del timple

El joven timplista tinerfeño José Javier Machado, representante de una generación que está ampliando los límites sonoros del instrumento, inaugura el viernes, día 8 de mayo, la XIII edición del Encuentro de Timples de La Graciosa, una cita ya consolidada que convierte a Caleta del Sebo en punto de referencia para el timple canario por antonomasia.

Su participación tendrá una doble vertiente: pedagógica y escénica. “Intento presentar el timple desde una perspectiva cercana a la realidad de los más jóvenes, mostrando que no es un instrumento limitado al ámbito tradicional”, explica Machado, que además ofrece un concierto didáctico dirigido al alumnado del CEO Ignacio Aldecoa. Una propuesta que refuerza el carácter educativo del encuentro y su voluntad de sembrar futuro. Ya por la noche, el músico subirá al escenario de la Plaza de Caleta del Sebo con su proyecto ‘Fusión’, en formato cuarteto.

Su repertorio propone una reinterpretación contemporánea de la identidad musical canaria, tendiendo puentes entre raíz e innovación. “Nace con la intención de explorar nuevas posibilidades sonoras del timple, integrándolo en lenguajes como el jazz y otras músicas del mundo”, señala.

El vínculo de Machado con el timple es temprano y profundamente familiar. “Mi primer recuerdo se remonta a cuando tenía unos ocho años, aunque crecí rodeado de folclore canario, ya que mis padres fundaron la Agrupación Folclórica Acorán”, recuerda. Esa base tradicional, unida a su formación en guitarra clásica y su acercamiento a otros estilos, ha configurado una mirada abierta que define su trayectoria. Esa evolución del instrumento es, precisamente, uno de los ejes del Encuentro de Timples de La Graciosa. “Desde hace tiempo, grandes referentes han demostrado que el timple posee una enorme versatilidad”, afirma el músico, quien entiende su trabajo no como una ruptura, “sino como parte de un proceso natural: más que una continuidad directa, es una evolución”, agrega.

En ese camino, el diálogo con figuras históricas resulta inevitable. Machado reconoce la influencia de referentes como Totoyo Millares o el propio Domingo Rodríguez el Colorao. “Siento un profundo respeto por quienes han abierto el camino. Mi trabajo se nutre de ese legado”. El formato de cuarteto con el que presenta ‘Fusión’, con bajo, percusión y voz, amplía además las posibilidades expresivas del timple.

Para Machado, actuar en La Graciosa supone también una invitación al descubrimiento: “Quien nunca haya escuchado timple encontrará una propuesta diferente, con un enfoque actual y accesible, capaz de conectar con públicos muy diversos”. En un territorio históricamente marcado por el cruce de culturas, el timple continúa abriéndose a nuevos lenguajes sin perder su esencia. Y en ese equilibrio entre memoria y futuro, el Encuentro de Timples de La Graciosa reafirma su papel como espacio de encuentro, aprendizaje y creación.

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La cita contará el día 9 de mayo también con la participación del timplista lanzaroteño Alexis Lemes, además de otras propuestas como la Feria Chinija o una muestra dedicada a los primeros discos de pizarra editados en Canarias, ampliando así su dimensión cultural más allá del ámbito estrictamente musical.