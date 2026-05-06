Eurídice Cabañes: «En los videojuegos podemos interactuar con la IA sin saberlo»

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha ampliado la información sobre la gestión del barco afectado por un brote de contagios en aguas internacionales, subrayando que la responsabilidad principal recae en el Estado. En esta ocasión, sus declaraciones se produjeron en el programa “Directo al Grano” de Televisión Española, donde detalló el papel que desempeña el archipiélago dentro del operativo.

Estas palabras complementan las realizadas previamente en RTVC, donde ya había adelantado que el buque no tendría que hacer escala en Canarias salvo emergencia médica y que la evacuación se realizaría previsiblemente a través de Cabo Verde.

Cabello dejó claro que la gestión directa del incidente está en manos del Gobierno central, concretamente del sistema de coordinación de alertas sanitarias. “La responsabilidad y el seguimiento va a corresponder por parte del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias del Gobierno de España”, explicó, en referencia al organismo dependiente del Ministerio de Sanidad.

En este sentido, insistió en que es esta institución la que debe tomar las decisiones clave sobre el desarrollo del operativo, incluyendo posibles medidas sanitarias, traslados o cuarentenas.

Aunque la dirección del operativo no recae en el Ejecutivo autonómico, el portavoz aseguró que Canarias está lista para intervenir si fuera necesario. “Se dan las circunstancias para estar preparados en el que fuera necesario algún tipo de colaboración”, afirmó.

No obstante, matizó que cualquier actuación del archipiélago se produciría siempre bajo la supervisión y autorización del Ministerio de Sanidad, garantizando así una respuesta coordinada y alineada con los protocolos nacionales e internacionales.

El incidente no solo está siendo monitorizado a nivel nacional. Cabello destacó que la Organización Mundial de la Salud también está realizando un seguimiento estrecho de la situación, dado que el brote se ha producido en aguas internacionales.

Este factor añade un componente global a la gestión del caso, obligando a una coordinación internacional aún más precisa entre países y organismos multilaterales para evitar la propagación del contagio.

El portavoz reiteró que, desde el punto de vista del Gobierno de Canarias, la solución más eficaz pasa por una evacuación directa desde Cabo Verde. Esta alternativa permitiría acelerar los tiempos y reducir los riesgos asociados a escalas innecesarias.

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“Entendemos que lo que sea más directo y rápido sería la mejor solución”, señaló Cabello, en referencia a la repatriación de los afectados hacia sus países de origen sin pasar por el archipiélago.