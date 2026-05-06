Novedades editoriales
Los 10 libros de romance y fantasía 'young adult' para leer en mayo
Judit Bertran
Mayo es sin duda el mes de las autoras de romance y fantasía españolas. Por un lado, Inma Rubiales publica el próximo 13 de mayo 'Un amigo gratis' (Planeta), la versión actualizada de la primera novela de la estrella del romance juvenil actual. Y el mismo día, Andrea Longarela la seguirá con 'Todas las historias llevan tu nombre' (Crossbooks), una novela que avanza el sabor a verano. En el lado más fantástico, Alba Zamora y Miriam Mosquera publican nuevos inicios de saga como 'Oscura es la llama' (Molino), una historia dispuesta a hacer arder el mundo el 21 de mayo, y 'Los cinco besos de la luna' (Faeris), una fantasía con mucho folklore gallego inspirada en un reino eternamente dividido entre la noche y el día que se publicará el día 14. Para acabar, Mercedes Ron ha publicado ya el broche final de su saga más famosa con 'Culpa vuestra' (Montena) este 5 de mayo. Pero hay más.
1. '31 días para enamorarte'
Sophie Jomain
Destino Infantil & Juvenil
376 páginas
19,95 euros
Publicación el 6 de mayo de 2026
¿Con ganas de verano? Esta novela está pensada para atraparte durante 31 días con una historia de amor que irás descubriendo mediante cartas. Una por día. La protagonista, Julie, tenía el verano organizado para pasarlo con su familia y sus amigas, pero en el momento en el que responde una carta equivocada, sus planes saltan por los aires. Empieza a intercambiar cartas con un desconocido que también acepta el juego.
2. 'El príncipe durmiente. (Ever & After)'
Stella Tack
Inlov
544 páginas
25 euros
Publicación el 6 de mayo de 2026
Stella Tack vuelve a la carga con la fantasía. Esta vez, el lector se encuentra con Rain White, descendiente de Blancanieves y marcada por una antigua profecía. Tendrá que encontrar al príncipe encantada a los 18 años y despertarlo con un beso para devolver así la magia al mundo. Pero no será tan sencillo, porque cuando Rain cumpla lo que dicta la profecía, no vuelve la magia ni la esperanza, sino que se desata una maldición dispuesta a desatar el caos. Y deberá luchar contra fuerzas oscuras, secretos enterrados e incluso contra sus propios miedos si quiere evitar condenar a todo el mundo.
3. 'Layla'
Colleen Hoover
Planeta
384 páginas
20,90 euros
Publicación el 13 de mayo de 2026
La autora que ya cuenta con 32 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo, Colleen Hoover, publica 'Layla', una novela que explora la vida después de la tragedia y la perdurable esencia del amor. Porque cuando Leeds conoce a Layla, está seguro que quiere pasar el resto de su vida con ella, hasta que un ataque la deja luchando por su vida y la situación se complica. Tras semanas en el hospital, ella se recupera físicamente pero mentalmente ya no es la misma. Una prueba muy realista de que el amor, cuando es real, lo puede todo.
4. 'Cara a cara'
Chelsea Curto
Grijalbo
432 páginas
20,90 euros
Publicación el 14 de mayo de 2026
Para quienes les haya gustado 'Más que rivales' de Rachel Reid, los romances deportivos como 'Cara a cara' de Chelsea Curto son una grandísima opción para prolongar la fiebre por el hockey hielo. En esta novela dos compañeros de la NHL, Emma y Maverick, son dos polos opuestos que se sienten atraídos instantáneamente. En realidad no se soportan, pero una noche lo puede cambiar todo.
5. 'Nuestra noche negra: Dioses de Euskadi'
Sabiñe Susaeta
Montena
400 páginas
20,95 euros
Publicación el 14 de mayo de 2026
Si lo que apetece es un 'romantasy' (romance y fantasía) algo diferente, la primera entrega de la saga 'Dioses de Euskadi' sigue la historia de un semidiós de la muerte en un mundo ambientado en la mitología vasca y con muchos elementos paranormales. En ella, la protagonista, Sofía, pensaba que su vida no podría cambiar en apenas una sola noche, pero cuando cae en la ría de Bilbao y muere, la corriente la arrastra y se encuentra con Herio, un semidiós maligno con prisa por llegar al aquelarre para realizar el rito para convertirse en un dios.
6. 'Solo una vez'
Rebecca Serle
Titania
256 páginas
17 euros
Publicación el 19 de mayo de 2026
En 'Solo una vez', las mujeres de la familia Novak poseen un don único: una vez en la vida pueden retroceder en el tiempo. Lauren creció marcada por la decisión de su madre, Marcella, quien usó su poder para salvar a su marido de un accidente mortal y desde entonces vive atrapada por el miedo a no poder cambiar nada más. Entre la cautela de Marcella y el espíritu libre de su abuela Sylvia, Lauren ha esperado siempre su propia catástrofe. Cuando regresa a la casa familiar en Malibú durante un verano de cambios, espera reconectar con su padre y sanar la distancia con su madre, pero la reaparición de Stone, su primer amor y quien le rompió el corazón años atrás, amenaza con remover el pasado que creía superado.
7. 'Feral'
Nira Strauss
Matchstories
528 páginas
18,90 euros
Publicación el 20 de mayo de 2026
En este romance paranormal, Faye Kovalenko ha sobrevivido a una vida difícil, pero no duda en arriesgarse para proteger a inocentes, incluso si eso la lleva al territorio de los Colmilloscuro, una de las manadas de cambiaformas más temidas del país. Allí se cruza con Remi Callahan, un alfa decidido a defender a los suyos de cualquier amenaza, incluida una humana aparentemente frágil que despierta demasiadas sospechas. Mientras una peligrosa crisis amenaza a los cambiaformas y la relación con los humanos se vuelve cada vez más inestable, Faye descubrirá que aquello que siempre creyó parte de su locura podría ser la clave para impedir una tragedia.
8. 'Cómo escribir una historia de amor'
Catherine Walsh
SUMA
336 páginas
21,90 euros
Publicación el 21 de mayo de 2026
Una escritora, un editor y una fecha de entrega. En 'Cómo escribir una historia de amor' el lector sigue a Ciara Sheridan, quien hereda de su padre una casa ruinosa en la costa irlandesa, el esbozo del final de su famosa saga de fantasía y un bloqueo creativo que amenaza con impedirle cumplir su fecha de entrega. Cuando Sam Avery, un joven editor neoyorquino y gran admirador de la obra de Frank Sheridan, aparece para supervisar el manuscrito, ambos descubren que ninguno estaba preparado para lo que les espera. Obligados a convivir y trabajar contrarreloj durante dos semanas, Ciara y Sam deberán terminar una de las sagas más icónicas del momento mientras la tensión, los diálogos afilados y un romance a fuego lento convierten su propia historia en el giro inesperado de la novela.
9. 'Wild Love'
Elsie Silver
Contraluz
456 páginas
19,95 euros
Publicación el 21 de mayo de 2026
Tras el exitazo de la serie de vaqueros 'Chestnut Springs', Elsie Silver vuelve a la carga con 'Wild Love', un inicio de serie que sigue a Ford, un multimillonario que solo quiere alejarse de la fama y empezar de cero con un estudio de grabación en el tranquilo pueblo de Rose Hill. Pero la vida le dará un giro cuando una adolescente aparezca asegurando ser su hija biológica. Mientras intenta adaptarse a la paternidad y sacar adelante su nuevo proyecto, también debe lidiar con el regreso de Rosie Belmont, la hermana pequeña de su mejor amigo, una mujer caótica pero irresistible que lleva años tentando su autocontrol.
10. 'Breathe out'
Alexandra Monet
Montena
400 páginas
19,95 euros
Publicación el 28 de mayo de 2026
Y para finalizar la lista, otro romance deportivo por el que apostar es 'Breathe out'. En la novela, Keyla Blake ha aprendido a sobrevivir desde el silencio y la invisibilidad, convencida de que no merece amor ni un lugar en el mundo. Con la poca esperanza que le queda, llega a un centro de terapia en Silver Springs, donde se cruza con Nate Miller, una promesa del baloncesto destinada a la NBA y atrapada bajo el peso de la perfección, la presión familiar y las expectativas de todos. Aunque ninguno de los dos sabe cómo sanar, Keyla ve en Nate algo más que una estrella deportiva, y él encuentra en ella a la única persona capaz de mirarlo de verdad, abriendo la posibilidad de dejar de huir y empezar a reconstruirse juntos.
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