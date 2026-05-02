Pincel canario para Gustave Flaubert

«Giacomo vive rodeado de libros, pero no los ama por lo que dicen, sino por lo que son. Para él, cada ejemplar es un tesoro. Y algunos tesoros exigen sacrificios». Este es, a grandes rasgos, el punto de partida de Bibliomanía, un cuento que Gustave Flaubert –uno de los grandes escritores franceses del siglo XIX– escribió cuando apenas tenía 14 años. La editorial tinerfeña Diego Pun acaba de lanzar una nueva edición de esta historia de la mano de la ilustradora canaria Saru Hernández. Bibliomanía recupera un relato «fascinante, oscuro y sorprendentemente actual» donde el amor por los libros puede convertirse en condena.

Se trata, explica la joven artista, de un proyecto «muy personal» que se sale del estilo que caracteriza sus trabajos. Los inicios de Hernández en el mundo de la ilustración estuvieron ligados, de hecho, a proyectos de marcado carácter social. «Empecé publicando guías con organizaciones feministas, no eran libros ilustrados como este. Por ejemplo, hice una con el Instituto Canario de Igualdad (ICI) y fue muy bonito porque me dieron muchísima libertad creativa», recuerda. Posteriormente, su carrera evolucionó hacia el ámbito del álbum ilustrado y la narrativa visual.

Entre esos trabajos, uno en especial guarda muchos y bonitos recuerdos para ella. Se trata de una colaboración con la fundación británica Matt Hampson, creada por un exjugador de rugby que, tras sufrir un accidente que lo dejó tetrapléjico, impulsó iniciativas para apoyar a otros deportistas en situaciones similares. «Fue el primero que publiqué tipo álbum y me gustó mucho porque el objetivo era que los niños que estaban pasándolo mal supieran que no están solos». «La verdad es que he tenido mucha suerte con todos los proyectos que me han ido llegando hasta ahora», añade agradecida.

En el caso de Bibliomanía, la artista aclara que no eligió el texto, sino que le fue asignado durante un máster de libro ilustrado que cursó en Italia hace ya siete años, en 2019. En un primer momento, recuerda ahora divertida, la historia de Flaubert no terminaba de encajarle. «Si te soy sincera, la primera vez que lo leí pensé que no era una historia para mí. Era un poco oscura, para nada mi estilo. Fue todo un reto».

Sin embargo, y tras varias lecturas, encontró un punto de conexión justo en ese amor por los libros que atraviesa todo el relato. Decidió construir su propuesta visual a partir de esa idea, transformando los aspectos más sombríos en una interpretación «más personal». Otra de las características que hacen de este libro un proyecto muy personal es la oportunidad de haber trabajado en sus dibujos de una forma pausada. «En aquel proceso en Italia pude aprender de ilustradores españoles y europeos, nombres como Roger Olmos, que nos guiaron un poco en la forma de crear un libro y para ver cómo ellos afrontan los textos. Cuando nos bloqueábamos, nos ayudaban con sugerencias. Es un texto que me desafió y me obligó a trabajar muchísimo».

Tras finalizar el máster, la irrupción de la pandemia por el covid paralizó la posibilidad de publicación, lo que llevó a pensar que el libro no vería la luz. Finalmente, años después, el proyecto ha podido al fin materializarse. «La verdad es que lo he ido terminando en varias etapas. Algunos de los dibujos son de aquella primera fase, en 2019. Otro los hice en plena pandemia y unos cuantos hace apenas unos meses», relata.

La obra ha sido publicada por la editorial canaria Diego Pun pero surge de la buena relación con otra editorial tinerfeña: Ediciones Idea. «Ha trabajado mucho con Paco Pomares y le enseñé este proyecto, que le gustó muchísimo. Fue él quien me propuso hablar con Cayetano Cordovés, de Diego Pun. Pomares sentía que era un libro que encajaba muy bien con su línea de trabajo y, por suerte, a Cayetano también le pareció que así sería».

El texto en el que se basa Bibliomanía fue escrito por Flaubert en su adolescencia y se inspira en una leyenda europea sobre un librero obsesionado con los libros hasta el punto de cometer actos «extremos» para recuperarlos. La ilustradora destaca que este relato sugiere «más de lo que muestra» y que eso le permitió trabajar desde «la insinuación» y ofrecer al lector claves visuales abiertas a interpretación. «Según la leyenda, vendía los libros pero luego asesinaba a los compradores para poderlos recuperar. Aunque es cierto que no se cuenta de una forma muy evidente sino que hay que leer entre líneas. Yo intenté hacer lo mismo con las ilustraciones: ir dando pistas para que el lector haga sus propias interpretaciones».

Además de su intensa labor como ilustradora, Hernández continúa desarrollando nuevos proyectos editoriales y participando en encuentros literarios. Precisamente hoy estará en la recién inaugurada Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife para hablar de este ejemplar en la carpa de la editorial.

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Trayectoria

Nacida en Granadilla de Abona, estudió ilustración en Swansea College of Arts, Gales, con la idea de convertirse en ilustradora de libros. Durante el grado, descubrió la gran cantidad de facetas que tiene la ilustración y, tras una fase de experimentación, volvió a lo que siempre le había apasionado, la ilustración para libros infantiles. Tras su graduación, realizó el máster Ars in Fabula, en la Academia de Bellas Artes de Macerata, Italia. Allí fue dónde desarrolló su estilo y fortaleció su pasión por ilustrar historias.