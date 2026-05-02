Manuel Alejandro, 'escribidor de canciones': "En la vida del ser humano no hay nada más importante que el amor"

Manuel Alejandro es uno de los más grandes compositores de música romántica en español. A sus 94 años asegura que sigue en activo -está escribiendo ahora una canción para David Bisbal- y habla con la afabilidad y cordialidad de quien se siente querido por todos. Nacido en Jerez de la Frontera, el maestro Manuel Alejandro quería ser pianista clásico, pero ese sueño se trunco a los 16 años por un percance que dejó secuelas para siempre en su brazo derecho; hubo de reinventarse y el destino, su talento y su sensibilidad lo llevaron a triunfar junto a los más grandes de la canción en español.

El éxito de 'Yo soy aquel', una de las muchas canciones que compuso para Raphael, conducen la conversación hacia el amor: “En la vida de un ser humano no hay nada más importante que el amor; yo he sido una persona muy sensible y muy enamorada del amor”. “El amor te hace vivir, desear, hacer, enamorarte de las cosas y 'Yo soy aquel' tiene la historia más bonita”.

Con nostalgia de su mujer, que “se fue con la pandemia”, recuerda su propia historia de amor: “Conocí a mi mujer en una editorial musical, donde ella era taquimecanógrafa. Yo adaptaba al español las letras inglesas, italianas y francesas, y se las dictaba a ella; me fui enamorando y un día le dije: yo soy aquel que cada noche te persigue, yo soy aquel que por quererte da la vida”. De ahí surgió la letra. Y concluye: “El amor es inmenso porque no tiene fin el pensar siempre en ese amor, aunque no lo vivas”.

La conversación da un salto de Raphael a Rocío Jurado para hablar de la de Chipiona y de éxitos que compuso para ella como 'Se nos rompió el amor' o 'Como yo te amo'. Explica Manuel Alejandro lo importante que es conocer al cantante, a la persona, para componer canciones: “Escribo esas canciones porque me lo está pidiendo, me lo está gritando, el cantante; es el cantante el que da pie a la canción”. Le pasó, recuerda, con Jeanette, a la que escribió el célebre 'Soy rebelde' cuando la conoció con 17 años y vio en ella “esa rebeldía amorosa”. “Me gusta conocer al cantante y enterarme de qué problemas y sentimientos tiene, o cómo lo ve el público en general; es importante saber si se separa, si es homosexual, si cuarenta mil cosas, para escribir la letra justa”, concluye.

El maestro Manuel Alejandro ha sabido adaptarse a los tiempos y a cada nueva generación infundiendo siempre el respeto de quien atesora un talento que no caduca. Trabajó en los tiempos en que triunfaron Raphael y Rocío Jurado, lo hizo posteriormente para artistas de otra generación como Luis Miguel o Alejandro Sanz, y habla con cariño y admiración de artistas actuales como Rosalía. Confiesa que le gustó mucho su interpretación de 'Se nos rompió el amor' que hizo en los Latin Grammy.

El anecdotario con Julio Iglesias, de quien dice que entraba en su domicilio como Pedro por su casa, es muy amplio. Cuenta en esta conversación que “siempre me preguntaba si tenía algo para él” y que, una vez, le preguntó “si creía que algún día iba a llegar a donde ha llegado Raphael”. Recuerda perfectamente el exitazo que supuso la canción 'Lo mejor de tu vida', que estuvo tres meses en el número 1 de la Billboard Hot Latin Tracks.

Manuel Alejandro, que se autodenomina “escribidor de canciones”, no compositor, admite que sigue haciéndole “muchísima ilusión” que otros reciten sus canciones: “Muchas veces le pido a la gente que me recuerde las letras porque yo ya no me acuerdo”.

“Creo que la vida está bien hecha” son las últimas palabras que pronuncia en esta entrevista un hombre afable y cercano a quien hay que dar las gracias por esas siete décadas de baladas que han puesto palabra y música al corazón de millones y millones de personas en todo el mundo.